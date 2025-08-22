neet ug 2025 counselling round 2 postponed mcc delays schedule again NEET UG 2025 Counselling: फिर टली नीट यूजी 2025 काउंसलिंग, राउंड 2 का इंतजार कर रहे छात्र; क्या है वजह, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़neet ug 2025 counselling round 2 postponed mcc delays schedule again

NEET UG 2025 Counselling: फिर टली नीट यूजी 2025 काउंसलिंग, राउंड 2 का इंतजार कर रहे छात्र; क्या है वजह

NEET UG 2025 Counselling postponed: NEET UG 2025 की राउंड 2 काउंसलिंग MCC ने टाल दी है। पहले राउंड 1 रिजाइन की डेडलाइन 25 अगस्त तक बढ़ाई गई थी। अब नए शेड्यूल का इंतजार करना होगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानFri, 22 Aug 2025 08:09 PM
share Share
Follow Us on
NEET UG 2025 Counselling: फिर टली नीट यूजी 2025 काउंसलिंग, राउंड 2 का इंतजार कर रहे छात्र; क्या है वजह

NEET UG 2025 Counselling postponed: मेडिकल एडमिशन का इंतजार कर रहे लाखों छात्रों के लिए एक और झटका लगा है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC)ने एक बार फिर NEET UG 2025 की राउंड-2 काउंसलिंग को टाल दिया है। यह प्रक्रिया आज से शुरू होनी थी, लेकिन अब छात्रों को नए शेड्यूल का इंतजार करना पड़ेगा।

क्यों हुआ राउंड-2 स्थगित?

MCC ने हाल ही में राउंड-1 रिजाइन की डेडलाइन 25 अगस्त तक बढ़ा दी थी। इसी वजह से राउंड-2 की प्रक्रिया को रोकना पड़ा है।

बार-बार की देरी से बढ़ी चिंता

राउंड-1 सीट अलॉटमेंट पहले 3 अगस्त को होना था, लेकिन कई बार की एक्सटेंशन के बाद यह 12 अगस्त को घोषित किया गया। पंजीकरण, चॉइस फिलिंग और लॉकिंग की तारीखें बार-बार आगे बढ़ने से छात्रों और अभिभावकों में चिंता बनी हुई है।

किन सीटों के लिए होती है काउंसलिंग?

MCC नीट यूजी के जरिए सरकारी मेडिकल कॉलेजों की 15% ऑल इंडिया कोटा सीटों और डिम्ड एवं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज की 100% सीटों (MBBS और BDS) की काउंसलिंग करवाता है।

राज्यों की काउंसलिंग पर भी असर

बताया जा रहा है कि राष्ट्रीय काउंसलिंग में देरी का सीधा असर राज्य स्तरीय काउंसलिंग शेड्यूल पर भी पड़ेगा, क्योंकि ज्यादातर राज्य MCC की टाइमलाइन को फॉलो करते हैं।

छात्रों के लिए जरूरी सलाह

उम्मीदवारों से कहा गया है कि वे नियमित रूप से MCC की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in चेक करते रहें और नए निर्देशों पर नजर बनाए रखें।

NEET Neet Counselling
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।