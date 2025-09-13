neet ug 2025 counselling mcc revised schedule choice locking result dates NEET UG Counselling 2025: MBBS व BDS दाखिले के लिए MCC ने जारी किया नया शेड्यूल, इन तारीखों का ध्यान रखना जरूरी, Career Hindi News - Hindustan
neet ug 2025 counselling mcc revised schedule choice locking result dates

NEET UG Counselling 2025: MBBS व BDS दाखिले के लिए MCC ने जारी किया नया शेड्यूल, इन तारीखों का ध्यान रखना जरूरी

NEET UG 2025 काउंसलिंग का दूसरा राउंड MCC ने अपडेट कर दिया है। अब छात्रों के पास 15 सितंबर तक विकल्प भरने का समय है, जबकि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 17 सितंबर को घोषित होगा।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 07:47 PM
NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2025 की काउंसलिंग का अपडेटेड शेड्यूल जारी कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार, अब उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 तक अपनी पसंदीदा सीटों का चुनाव कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, चॉइस लॉकिंग की सुविधा 14 सितंबर दोपहर 1 बजे से 15 सितंबर सुबह 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद उम्मीदवारों की पसंद के आधार पर सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 15 और 16 सितंबर को होगी।

नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड का रिजल्ट 17 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 18 से 25 सितंबर तक अपने-अपने संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा।

राउंड 2 का पूरा शेड्यूल

  • चॉइस फिलिंग: 5 सितंबर से 15 सितंबर 2025
  • चॉइस लॉकिंग: 14 सितंबर दोपहर 1 बजे से 15 सितंबर सुबह 8 बजे तक
  • सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग: 15-16 सितंबर
  • रिजल्ट घोषणा: 17 सितंबर
  • रिपोर्टिंग/जॉइनिंग: 18-25 सितंबर

राउंड 3 का शेड्यूल

  • सीट मैट्रिक्स वेरिफिकेशन: 27-28 सितंबर
  • रजिस्ट्रेशन और फीस भुगतान: 29 सितंबर से 5 अक्टूबर
  • चॉइस फिलिंग: 30 सितंबर से 5 अक्टूबर
  • चॉइस लॉकिंग: 5 अक्टूबर शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक
  • सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग: 6-7 अक्टूबर
  • रिजल्ट: 8 अक्टूबर
  • रिपोर्टिंग/जॉइनिंग: 9-17 अक्टूबर

हाल ही में MCC ने दूसरी राउंड की सीट मैट्रिक्स में 197 नई सीटें जोड़ी हैं, जिससे उम्मीदवारों के पास विकल्पों की संख्या और बढ़ गई है। पहले राउंड के बाद उपलब्ध 1,134 नई सीटें, 7,088 वर्चुअल वेकेंसी सीटें और 13,501 क्लियर वेकेंसी सीटें भी काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हैं। MCC ने उम्मीदवारों को सलाह दी है कि वे आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर नियमित रूप से विजिट करते रहें और समयसीमा से पहले अपनी पसंदीदा सीटों को लॉक करें, क्योंकि अंतिम तिथि के बाद कोई बदलाव स्वीकार नहीं किया जाएगा।

