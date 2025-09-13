NEET UG Counselling 2025: MBBS व BDS दाखिले के लिए MCC ने जारी किया नया शेड्यूल, इन तारीखों का ध्यान रखना जरूरी

NEET UG 2025 काउंसलिंग का दूसरा राउंड MCC ने अपडेट कर दिया है। अब छात्रों के पास 15 सितंबर तक विकल्प भरने का समय है, जबकि सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 17 सितंबर को घोषित होगा।

NEET UG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2025 की काउंसलिंग का अपडेटेड शेड्यूल जारी कर दिया है। नए कार्यक्रम के अनुसार, अब उम्मीदवार 15 सितंबर 2025 तक अपनी पसंदीदा सीटों का चुनाव कर सकते हैं। आधिकारिक नोटिस के मुताबिक, चॉइस लॉकिंग की सुविधा 14 सितंबर दोपहर 1 बजे से 15 सितंबर सुबह 8 बजे तक उपलब्ध रहेगी। इसके बाद उम्मीदवारों की पसंद के आधार पर सीट अलॉटमेंट प्रक्रिया 15 और 16 सितंबर को होगी।

नीट यूजी काउंसलिंग 2025 के दूसरे राउंड का रिजल्ट 17 सितंबर 2025 को जारी किया जाएगा। चयनित उम्मीदवारों को 18 से 25 सितंबर तक अपने-अपने संस्थानों में रिपोर्ट करना होगा।