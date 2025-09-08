neet ug 2025 counselling mcc adds five new disability centres disability certificate mbbs bds seats NEET UG 2025 Counselling: दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, जुड़े 5 नए सर्टिफिकेशन सेंटर; देखें डिटेल, Career Hindi News - Hindustan
NEET UG 2025 Counselling: दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए खुशखबरी, जुड़े 5 नए सर्टिफिकेशन सेंटर; देखें डिटेल

NEET UG 2025 Counselling: MCC ने NEET UG 2025 राउंड-2 काउंसलिंग के लिए दिव्यांग सर्टिफिकेट सेंटरों की लिस्ट अपडेट की। अब पांच नए कॉलेज जुड़े, जबकि एम्स मंगलगिरि को लिस्ट से बाहर कर दिया गया।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 8 Sep 2025 03:49 PM
NEET UG 2025 Counselling: नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट (NEET UG) 2025 की काउंसलिंग प्रक्रिया में मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने बड़ा बदलाव किया है। दिव्यांग (Persons with Disabilities) उम्मीदवारों के लिए डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट सेंटर्स की लिस्ट में अब बदलाव किया गया है। एम्स मंगलगिरि को इस सूची से हटा दिया गया है क्योंकि संस्थान ने बताया कि वह अभी पूरी तरह से डिसेबिलिटी सर्टिफिकेशन सेंटर के रूप में काम करने के लिए सक्षम नहीं है। इसके बदले एमसीसी ने पांच नए मेडिकल कॉलेजों को सूची में शामिल किया है।

दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह सेंटर बेहद अहम हैं क्योंकि यहीं से उन्हें वैध डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। उम्मीदवारों को अपने UDID कार्ड और आवश्यक डॉक्यूमेंट्स के साथ इन सेंटर्स पर जाना होगा। दिव्यांग पोर्टल कल दोपहर 12 बजे तक खुला रहेगा।

NEET UG 2025 Counselling: नए दिव्यांग सर्टिफिकेशन सेंटर

1. डॉ. सुशीला तिवारी मेमोरियल राजकीय चिकित्सालय (राजकीय मेडिकल कॉलेज, हलद्वानी), उत्तराखंड

ईमेल: ms-gmchld-uk@gov.in

2. इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, शिमला, हिमाचल प्रदेश – 171001

ईमेल: principal-igmc-hp@gov.in

3. Dडॉ. राजेंद्र प्रसाद सरकार मेडिकल कॉलेज एवं हॉस्पिटाल, कांगड़ा (टांडा), हिमाचल प्रदेश

ईमेल: principal@rpgmc.ac.in

4. राजकीय दून मेडिकल कॉलेज, देहरादून, उत्तराखंड – 248001

ईमेल: doonmedicalcollege@gmail.com

5. पंडित बीडी शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान, रोहतक, हरियाणा

ईमेल: ms.pgims@uhsr.ac.in

गौरतलब है कि हाल ही में एमसीसी ने नीट यूजीॉ 2025 राउंड 2 सीट मैट्रिक्स भी जारी किया है। इसमें 1,134 नई एमबीबीएस और बीडीएस सीटें, 7088 वर्चुअल वेकेंसी सीटें और 13501 क्लियर वेकेंसी सीटें शामिल हैं। यह सभी सीटें देशभर के मेडिकल कॉलेजों में उपलब्ध होंगी। राउंड 2 काउंसलिंग के लिए आवेदन और शुल्क भुगतान की अंतिम तारीख 9 सितंबर 2025 तय की गई है। रजिस्ट्रेशन लिंक दोपहर 12 बजे तक एक्टिव रहेगा, जबकि पेमेंट विंडो 3 बजे तक खुली रहेगी।

