NEET UG : नीट में 155 अंक वाले को अल फलाह की MBBS सीट, आतंक के दाग के बावजूद क्यों भरी सीटें

NEET UG : नीट में 155 अंक वाले को अल फलाह की MBBS सीट, आतंक के दाग के बावजूद क्यों भरी सीटें

संक्षेप: NEET UG : नीट यूजी में 155 का स्कोर लाने स्टूडेंट को अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे से दाखिला मिला है। यह स्कोर नीट यूजी 2025 कटऑफ अंक 144 से महज 11 अंक ऊपर है। स्ट्रे राउंड में मैनेजमेंट कोटे के तहत दाखिले में 231 न्यूनतम स्कोर रहा।

Thu, 20 Nov 2025 11:45 AMPankaj Vijay हिन्दुस्तान टाइम्स, नई दिल्ली
NEET UG : दिल्ली ब्लास्ट के आतंकी डॉक्टरों की पनाहगार होने का दाग लगने के बावजूद फरीदाबाद की अल फलाह यूनिवर्सिटी के मेडिकल कॉलेज की सारी एमबीबीएस सीटें भर गई हैं। आतंक का कलंक लगने के बावजूद भी छात्रों ने यहां की मेडिकल सीटों में दिलचस्पी दिखाई। 13 नवंबर को जब जांच एजेंसियों ने अल फलाह मेडिकल कॉलेज और दिल्ली लाल किले ब्लास्ट के बीच कनेक्शन का पता लगा लिया था, तब कॉलेज की शेष बचीं 15 एमबीबीएस सीटें को भरने के लिए काउंसलिंग का आखिरी राउंड चल रहा था। गौरतलब है कि दिल्ली लाल किले में हुए बम धमाके के आरोपियों का कनेक्शन अल फलाह यूनिवर्सिटी से जोड़ा गया है। बताया जा रहा है कि अल फलाह यूनिवर्सिटी ही आतंकियों का अड्डा बनी हुई थी। मेडिकल कॉलेज इसी यूनिवर्सिटी का है और इसी के कैंपस में है। ब्लास्ट में शामिल कई आतंकी डॉक्टर इसी मेडिकल कॉलेज में पढ़ा रहे थे।

मेडिकल कॉलेज के अधिकारियों ने बुधवार को कहा कि 2025-26 एकेडमिक सेशन के लिए सभी 150 एमबीबीएस सीटें भर गई हैं, जबकि इस पर अभी भी शक के बादल मंडरा रहे हैं। नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) के अधिकारियों ने कहा कि वह जांच एजेंसियों को अपने जरूरी इनपुट देगा। मेडिकल कॉलेज एनएमसी की कड़ी निगरानी में है। एनएमसी ही देश में मेडिकल एजुकेशन की देखरेख करती है। एनएमसी ने कहा कि जब वे घटना से जुड़ी हर चीज़ की जांच कर लेंगे और अपनी जांच के आधार पर आगे की कार्रवाई तय करेंगे।

कितनी है एमबीबीएस की फीस

अल-फलाह यूनिवर्सिटी के तहत आने वाले मेडिकल कॉलेज अल-फलाह स्कूल ऑफ मेडिकल साइंसेज एंड रिसर्च सेंटर को 2019 में एमबीबीएस दाखिला लेने मंजूरी एनएमसी से मिली थी। कॉलेज में 150 एमबीबीएस सीटें हैं। पहले साल की फी स भारतीय नागरिकों के लिए 16,37,500 रुपये और एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए 32,900 अमेरिकी डॉलर है।

स्ट्रे राउंड में भर दी 15 खाली सीटें

हरियाणा का मेडिकल एजुकेशन और रिसर्च डिपार्टमेंट, अल-फलाह समेत राज्य के सभी मेडिकल कॉलेजों में एमबीबीएस एडमिशन के लिए नीटू यूजी काउंसलिंग कराता है। लिस्ट में नाम आने के बाद स्टूडेंट्स के डॉक्यूमेंट्स का वेरिफिकेशन व उनकी पसंद के मेडिकल कॉलेजों के आधार पर प्रोविजनल अलॉटमेंट पंडित भगवत दयाल शर्मा यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज रोहतक में होता है, जो एक सरकारी मेडिकल कॉलेज है। 8 अगस्त से 22 अक्टूबर के बीच हुए तीन रेगुलर नीट काउंसलिंग राउंड में 15 सीटें खाली रहने के बाद मेडिकल कॉलेज ने 17 नवंबर को जारी प्रोविजनल अलॉटमेंट लिस्ट के अनुसार 13 नवंबर को स्ट्रे राउंड में बाकी सभी सीटें भर दीं। नए एडमिशन लेने वाले स्टूडेंट्स गुरुवार को जॉइन करने वाले हैं।

सबसे कम 155 अंक पर मिला दाखिला

जिन स्टूडेंट्स के नीट यूजी 2025 परीक्षा में 155 अंक थे उन्हें हरियाणा स्टेट नीट यूजी राउंड 3 काउंसलिंग में अल फलाह मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की एमबीबीएस सीट पर एडमिशन मिला। 155 का स्कोर नीट यूजी 2025 क्वालिफाइंग कटऑफ 144 से सिर्फ 11 मार्क्स ज्यादा थे। स्ट्रे राउंड में माइनॉरिटी कोटे के तहत 250 अंक और मैनेजमेंट कोटे में 231 अंक के न्यूनतम स्कोर पर दाखिला मिला।

किन्हें दे दी गईं 15 खाली बची सीटें

अल फलाह मेडिकल कॉलेज की एडमिशन कमिटी के एक फैकल्टी मेंबर ने कहा, 'काउंसलिंग के दौरान स्टूडेंट्स अकसर अपने नीट यूजी स्कोर के हिसाब से बेहतर कॉलेजों में एडमिशन पाने के लिए अपग्रेड का विकल्प चुनते हैं। जो लोग पहले राउंड में हमारे साथ जुड़े थे, उनमें से कई बाद में दूसरे कॉलेजों में अपग्रेड हो गए क्योंकि उन्हें सरकारी कॉलेज मिल गए थे, जबकि कुछ दूसरी जगहों से हमारे कॉलेज में अपग्रेड हो गए। तीन राउंड के बाद हमारे पास 15 खाली सीटें बची थीं, लेकिन काउंसलिंग अथॉरिटीज ने उन सभी को उन स्टूडेंट्स को दे दिया, जिन्होंने काउंसलिंग के चॉइस-फिलिंग प्रोसेस के दौरान हमारे कॉलेज को चुना था।”

दूसरे राज्यों के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से कम है यहां की फीस

पीजीआईएमएस रोहतक में प्रोफेसर और हरियाणा स्टेट मेडिकल टीचर्स एसोसिएशन (HSMTA) के वाइस-प्रेसिडेंट डॉ. विवेक सिंह मलिक ने कहा कि एक घटना से किसी कॉलेज की साख तय नहीं होती। अल-फलाह एक प्राइवेट कॉलेज हो सकता है, लेकिन इसे एनएमसी और दूसरे रेगुलेटर्स के तय सरकारी नियमों का पालन करना होगा। स्टूडेंट्स इसे ज्यादातर इसलिए चुन रहे हैं क्योंकि इसकी फीस राज्य के दूसरे प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों से कम है, जो हर साल 25 लाख से ज्यादा लेते हैं। कई स्टूडेंट्स बस एक साल बर्बाद नहीं करना चाहते और अपनी रैंक के अंदर कोई भी उपलब्ध मेडिकल कॉलेज चुन लेते हैं। उन्हें यह भी भरोसा है कि अगर सरकार कॉलेज को अपने कोर्स चलाने की इजाजत देती रहती है, तो उनकी डिग्री वैलिड रहेगी।”

क्या छिनेगी मेडिकल कॉलेज की मान्यता

मान्यता खत्म करने की संभावना पर एनएमसी के एक सीनियर अधिकारी ने कहा, 'अभी अंदाजा लगाना जल्दबाजी होगी। अगर ज़रूरत पड़ी तो सरकार इंस्टीट्यूशन को टेकओवर भी कर सकती है। कॉलेज में अलग-अलग बैकग्राउंड के सैकड़ों स्टूडेंट्स हैं और उनके हितों की रक्षा की जानी चाहिए। जो भी एक्शन लिया जाएगा, वह राज्य के अधिकारियों से सलाह करके लिया जाएगा। हमारी प्राथमिकता साफ है , हम पहले से एनरोल्ड स्टूडेंट्स की पढ़ाई से कोई समझौता नहीं कर सकते।'

अल फलाह यूनिवर्सिटी ने किया नैक का झूठा दावा, मालिक

अल फलाह यूनिवर्सिटी अपने फाइनेंस के साथ-साथ अपने इंफ्रास्ट्रक्चर के कथित गलत इस्तेमाल के लिए जांच के दायरे में है। एनफोर्समेंट डायरेक्टरेट (ED) ने मंगलवार को अल-फलाह ग्रुप के चेयरमैन जवाद अहमद सिद्दीकी को गिरफ्तार किया और कहा कि यूनिवर्सिटी ने खुद को नैक (NAAC)एक्रेडिटेड बताया और यूजीसी एक्ट के सेक्शन 12(B) के तहत एलिजिबिलिटी का झूठा दावा किया। एसोसिएशन ऑफ इंडियन यूनिवर्सिटीज़ (एआईयू) ने पहले ही यूनिवर्सिटी की मेंबरशिप रद्द कर दी है। केंद्रीय जांच एजेंसी ने दावा किया है कि जवाद ने छात्रों और उनके अभिभावकों को धोखा देकर 415 करोड़ रुपये की कमाई की।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay
पंकज विजय लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी न्यूज एडिटर हैं। यहां वह करियर, एजुकेशन, जॉब्स से जुड़ी खबरें देखते हैं। पंकज को पत्रकारिता में डेढ़ दशक से ज्यादा का अनुभव है। लाइव हिन्दुस्तान के साथ जुड़ने से पहले उन्होंने एनडीटीवी डिजिटल, आजतक डिजिटल, अमर उजाला समाचार पत्र में काम किया। करियर-एजुकेशन-जॉब्स के अलावा वह विभिन्न संस्थानों में देश-विदेश, राजनीति, रिसर्च व धर्म से जुड़ी बीट पर भी काम कर चुके हैं। भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा व डीयू से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। और पढ़ें
