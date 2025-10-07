NEET UG : MBBS की नई 138 सीटें जुड़ीं, 8 अक्टूबर को आएगा नीट राउंड 3 सीट अलॉटमेंट रिजल्ट

NEET UG Counselling : मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी 2025 राउंड 3 काउंसलिंग के सीट मैट्रिक्स के तहत कई सरकारी और ईएसआईसी मेडिकल कॉलेजों में 138 नई एमबीबीएस सीटें जोड़ी हैं

कॉलेज का नाम और कहां कितनी सीटें जोड़ी गईं

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बसईदारापुर। 42

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, नरोदा, अहमदाबाद। 25

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, फरीदाबाद। 14

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज, अंधेरी, मुंबई। 25

ईएसआईसी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, लुधियाना। 25

स्वायत्त राज्य चिकित्सा महाविद्यालय, अमेठी। 7

कुल 138 नीट यूजी थर्ड राउंड सीट अलॉटमेंट रिजल्ट 8 अक्टूबर को जारी होना है। एमसीसी ने हाल ही में शैक्षणिक वर्ष 2025 के लिए नीट यूजी काउंसलिंग के तहत एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग प्रवेश के लिए राउंड 3 की वैकेंसी की स्थिति जारी की थी । एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग प्रवेश के लिए कुल 4921 सीटें क्लियर वैकेंसी हैं। राउंड 3 में कुल 10737 सीटें वर्चुअलर वैकेंसी हैं।

झारखंड का प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जारी इस बीच झारखंड स्टेट कोटा नीट यूजी काउंसलिंग थर्ड राउंड के लिए प्रोविजनल सीट मैट्रिक्स जारी किया गया है।

यहां देखें सीटों का ब्योरा

राजेंद्र आयुर्विज्ञान संस्थान, रांची — 6 सीटें

अनारक्षित: 3 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 1 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 0 | अनुसूचित जाति: 1 | पिछड़ा वर्ग-I: 1 | पिछड़ा वर्ग-II: 0 | आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग: 0

महात्मा गांधी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर — 5 सीटें

अनारक्षित: 2 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 0 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 0 | अनुसूचित जाति: 2 | पिछड़ा वर्ग-I: 1 | पिछड़ा वर्ग-II: 0

शहीद निर्मल महतो मेडिकल कॉलेज, धनबाद — 2 सीटें

अनारक्षित: 0 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 0 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 0 | अनुसूचित जाति: 1 | पिछड़ा वर्ग-I: 0 | पिछड़ा वर्ग-II: 1

शेख भिखारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, हजारीबाग — 5 सीटें

अनारक्षित: 1 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 1 | एसटी-एससी: 2 | एससी: 0 | बीसी-I: 1 | बीसी-II: 0

फुलो झानो मेडिकल कॉलेज, दुमका — 4 सीटें

अनारक्षित: 0 | एसटी: 0 | पीटीजी: 1 | एसटी-एससी: 0 | एससी: 1 | बीसी-I: 2 | बीसी-II: 0

मेदिनीराय मेडिकल कॉलेज, पलामू — 3 सीटें

अनारक्षित: 1 | एसटी: 0 | पीटीजी: 1 | एसटी-एससी: 0 | एससी: 0 | बीसी-I: 0 | बीसी-II: 1

मणिपाल टाटा मेडिकल कॉलेज, जमशेदपुर — 0 सीटें

लक्ष्मी चंद्रवंशी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, बिश्रामपुर — 2 सीटें

अनारक्षित: 2 | एसटी: 0 | पीटीजी: 0 | एसटी-एससी: 0 | एससी: 0 | बीसी-I: 0 | बीसी-II: 0

नेताजी सुभाष मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, आदित्यपुर — 11 सीटें

अनारक्षित: 3 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 4 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 2 | अनुसूचित जाति: 1 | बीसी-I: 1 | बीसी-II: 0

बीडीएस कॉलेज डेंटल इंस्टीट्यूट, रिम्स रांची — 4 सीटें

अनारक्षित: 2 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 0 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 0 | अनुसूचित जाति: 0 | बीसी-I: 1 | बीसी-II: 1

अवध डेंटल कॉलेज एवं अस्पताल, जमशेदपुर — 56 सीटें

अनारक्षित: 5 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 22 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 9 | अनुसूचित जाति: 7 | बीसी-I: 5 | बीसी-II: 8

हजारीबाग दंत चिकित्सा विज्ञान महाविद्यालय एवं अस्पताल — 27 सीटें

अनारक्षित: 0 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 15 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 5 | अनुसूचित जाति: 0 | बीसी-I: 0 | बीसी-II: 7

वनांचल दंत चिकित्सा महाविद्यालय

एवं अस्पताल, गढ़वा — 0 सीटें

बीएचएमएस महाविद्यालय

राजकीय होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय एवं अस्पताल, गोड्डा — 26 सीटें

अनारक्षित: 10 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 7 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 1 | अनुसूचित जाति: 3 | बीसी-I: 1 | बीसी-II: 4

देवकी महावीर होम्योपैथिक चिकित्सा महाविद्यालय, गढ़वा — 9 सीटें

अनारक्षित: 1 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 4 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 1 | अनुसूचित जाति: 1 | बीसी-I: 1 | बीसी-II: 1

आरोग्यम होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, गढ़वा — 36 सीटें

अनारक्षित: 15 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 9 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 4 | अनुसूचित जाति: 3 | बीसी-I: 2 | बीसी-II: 3

लक्ष्मी चंद्रवंशी होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज, पलामू — 10 सीटें

अनारक्षित: 5 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 3 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 1 | अनुसूचित जाति: 1 | बीसी-I: 0 | बीसी-II: 0

माँ कलावती होम्योपैथिक मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल, रांची — 71 सीटें

अनारक्षित: 21 | अनुसूचित जनजाति: 0 | प्रारंभिक शिक्षा: 22 | अनुसूचित जनजाति-अनुसूचित जाति: 8 | अनुसूचित जाति: 7 | बीसी-I: 5 | बीसी-II: 8