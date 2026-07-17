NEET Topper : छा गया बिहार का लाल, नवादा के आयुष को NEET में AIR 4, बने स्टेट टॉपर, रोज 13 घंटे की पढ़ाई

Bihar neet ug topper Ayush Bhalotia : नवादा जिले के वारिसलीगंज इलाके के रहने वाले आयुष की ऑल इंडिया रैंक चार रही। वहीं बिहार के रिया रंजन छठे स्थान पर रहे। दानापुर के रविकांत दिवाकर ने 55वीं और आदित्य कुमार ने 73वीं रैंक हासिल की।

Bihar NEET UG topper Ayush Bhalotia : नीट यूजी 2026 री एग्जाम का परिणाम गुरुवार रात को घोषित कर दिया गया। परीक्षा में 20 लाख अभ्यर्थी शामिल हुए थे। इनसे 11.21 लाख उम्मीदवारों ने एमबीबीएस, बीडीएस, आयुष और अन्य संबद्ध मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए क्वालिफाई किया है। पंजाब के आर्यन और हरियाणा के पांशुल ने टॉप किया, इन दोनों ने 720 में से 715 अंक हासिल किए। वहीं, बिहार से आयुष भलोटिया ने टॉप किया। नवादा जिले के वारिसलीगंज इलाके के रहने वाले आयुष की ऑल इंडिया रैंक चार रही। वहीं बिहार के रिया रंजन छठे स्थान पर रहे। दानापुर के रविकांत दिवाकर ने 55वीं और आदित्य कुमार ने 73वीं रैंक हासिल की।

रोज करीब 12-13 घंटे की पढ़ाई नीट यूजी में ऑल इंडिया रैंक 4 लाने वाले आयुष ने बताया कि वह प्रतिदिन पांच से सात घंटे सेल्फ स्टडी करते थे और छह घंटे की कोचिंग कक्षाएं लेते थे। उसने अपनी एकाग्रता बनाए रखने के लिए इंस्टाग्राम जैसे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म से दूरी बनाकर रखी, हालांकि वह पढ़ाई के लिए यूट्यूब और टेलीग्राम का उपयोग करते थे। छात्र ने अपनी इस शानदार उपलब्धि का श्रेय स्वयं की कड़ी मेहनत, अपने शिक्षकों और अपने माता-पिता के सहयोग को दिया है।

नीट यूजी क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों में 58 प्रतिशत छात्राएं हैं। बिहार के विद्यार्थियों ने एक बार फिर अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया है। राज्य से परीक्षा में शामिल हुए करीब 1.50 लाख अभ्यर्थियों में से लगभग 60 प्रतिशत ने सफलता हासिल की है। सफल अभ्यर्थियों की ऑल इंडिया कोटे की काउंसिलिंग 22 जुलाई से शुरू होगी। देशभर में 138 छात्रों ने टॉप रैंकर्स में जगह बनायी है। इनमें 17 छात्रों ने 705 से अधिक अंक हासिल किए हैं। इनमें चार बिहार के हैं।

138 उम्मीदवारों को 690 अंक 138 उम्मीदवारों ने 720 में से 690 से अधिक अंक हासिल किए हैं। इनमें से 93 प्रतिशत से अधिक अभ्यर्थी पहली बार नीट परीक्षा में शामिल हुए थे। 99 प्रतिशत टॉपर्स की उम्र 17 से 19 वर्ष के बीच है। देशभर में 19 उम्मीदवारों ने 700 से अधिक अंक प्राप्त किए।

किस श्रेणी के कितने सफल श्रेणी संख्या

सामान्य 2.91 लाख

ओबीसी 5.12 लाख

एससी 1.59 लाख

एसटी 63,716

ईडब्ल्यूएस 95,026

पीडब्ल्यूबीडी 3,666

पीडब्ल्यूडी 303

नीट यूजी (NEET UG) 2026 परीक्षा के पहले 50 ओवरऑल टॉपर की लिस्ट ( Re NEET UG Topper 2026 List ) | रैंक | नाम | पर्सेंटाइल | राज्य | कैटेगरी | | 1 | आर्यन गुप्ता | 99.9999 | पंजाब | जनरल |

| 2 | पंशुल बंसल | 99.9999 | हरियाणा | जनरल |

| 3 | उपलक्ष्य गोयल | 99.99985 | राजस्थान | जनरल |

| 4 | आयुष भलोटिया | 99.99965 | बिहार | जनरल |

| 5 | कुडाले श्रावणी कृष्णा | 99.99965 | महाराष्ट्र | ओबीसी-एनसीएल |

| 6 | रिया रंजन | 99.99965 | बिहार | ओबीसी-एनसीएल |

| 7 | आर्यन दुबे | 99.99965 | उत्तर प्रदेश | जनरल |

| 8 | गीतांश सरीन | 99.99915 | पंजाब | जनरल |

| 9 | गौरव सिंह | 99.99915 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |

| 10 | मोहनीश मारुति भोसले | 99.99915 | महाराष्ट्र | जनरल |

| 11 | अभिलाष | 99.99915 | राजस्थान | ओबीसी-एनसीएल |

| 12 | वेंकटपति वेलायुथम वी ए | 99.99915 | तमिलनाडु | जनरल |

| 13 | वीरिहगारी सह्यु | 99.99915 | तेलंगाना | जनरल |

| 14 | पाटिल सार्थक महेश | 99.99915 | महाराष्ट्र | जनरल |

| 15 | कृष गुप्ता | 99.99915 | पंजाब | जनरल |

| 16 | कार्तिक चौधरी | 99.99915 | राजस्थान | जनरल |

| 17 | मंशा गर्ग | 99.99915 | हरियाणा | जनरल |

| 18 | कृतिक जैन | 99.99905 | राजस्थान | जनरल |

| 19 | बुरा साई शरण | 99.99905 | तेलंगाना | ओबीसी-एनसीएल |

| 20 | वैष्णवी दास | 99.9978999 | कर्नाटक | जनरल |

| 21 | कंडागटला हनीश | 99.9978999 | तेलंगाना | ओबीसी-एनसीएल |

| 22 | हर्षिल गुप्ता | 99.9978999 | राजस्थान | जनरल |

| 23 | मनस्वी कुलश्रेष्ठ | 99.9978999 | हरियाणा | जनरल |

| 24 | काश्वी ढल | 99.9978999 | दिल्ली | जनरल |

| 25 | ताहा समुन भाटिया | 99.9978999 | गुजरात | जनरल-ईडब्लूएस |

| 26 | पटेल शौर्य भावेश | 99.9978999 | गुजरात | जनरल |

| 27 | श्रीनिका वी | 99.9978999 | तमिलनाडु | जनरल |

| 28 | सानिध्य क्षितिज डोंगरे | 99.9978999 | महाराष्ट्र | एससी |

| 29 | आशी गोयल | 99.9978999 | पंजाब | जनरल |

| 30 | अक्षित कुमार गौर | 99.9978999 | गुजरात | जनरल |

| 31 | प्रखर बंसल | 99.9978999 | राजस्थान | जनरल |

| 32 | अर्णव लाहोटी | 99.9978999 | महाराष्ट्र | जनरल |

| 33 | टेम्भुर्णे प्रणव पूरनलाल | 99.9978999 | महाराष्ट्र | एससी |

| 34 | रौश्मित गुप्ता | 99.9978999 | महाराष्ट्र | जनरल |

| 35 | सव्यसाची लस्कर | 99.9978999 | पश्चिम बंगाल | जनरल |

| 36 | नामला प्रेरणा | 99.9978999 | आंध्र प्रदेश | जनरल |

| 37 | रुद्राक्ष कोचर | 99.9978999 | हरियाणा | जनरल |

| 38 | अंदेम साई चरण रेड्डी | 99.9978999 | तेलंगाना | जनरल |

| 39 | रणवीर कुमार | 99.9978999 | राजस्थान | जनरल-ईडब्लूएस |

| 40 | सात्विक पटनायक | 99.9978999 | ओडिशा | जनरल |

| 41 | आन्वी सक्सेना | 99.9978999 | हरियाणा | जनरल |

| 42 | मयुक जयसिम्हा | 99.9978999 | तेलंगाना | जनरल |

| 43 | हिया जैस्मीन वसावडा | 99.9978499 | गुजरात | जनरल |

| 44 | माधवन महाजन | 99.9976999 | चंडीगढ़ (यूटी) | जनरल |

| 45 | सुदर ए एम | 99.9976999 | तमिलनाडु | जनरल |

| 46 | आर्यमन सिंह सोलंकी | 99.9976999 | मध्य प्रदेश | जनरल |

| 47 | दैविक मिड्ढा | 99.9959998 | राजस्थान | जनरल |

| 48 | सुचिता एम | 99.9959998 | कर्नाटक | जनरल |

| 49 | तेजस वरुण रेड्डी | 99.9959998 | दिल्ली | जनरल |