NEET Success Story: 16-17 घंटे रोजाना पढ़ाई, AIR 1 आर्यन बनना चाहते हैं ऑन्कोलॉजिस्ट; इमोशनल कर देगी वजह

लुधियाना के रहने वाले आर्यन गुप्ता का टारगेट बीते कई सालों से अच्छे मेडिकल संस्थान से MBBS कर डॉक्टर बनना रहा है। वो बताते हैं कि मेरा सपना ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) बनने का है।

नीट यूजी 2026 री एग्जाम का रिजल्ट घोषित हो चुका है। पंजाब के आर्यन गुप्ता ने 720 में से 715 अंक प्राप्त कर ऑल इंडिया टॉप किया है। हालांकि इसके लिए आर्यन गुप्ता ने दिन-रात मेहनत की है। उनके माता और पिता दोनों ही डॉक्टर हैं। उनके लिए यह सपना जैसा लग रहा है। एक इंटरव्यू में वो बताते हैं कि कई बार नींद तक पूरी नहीं होती थी, लेकिन आज यह किसी सपने के सच होने जैसा लग रहा है। परिवार और सभी लोग बेहद खुश हैं। उनका सपना था कि वो ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) बने। लेकिन इसके पीछे की वजह काफी इमोशनल है।

ऑन्कोलॉजिस्ट बनने का सपना लुधियाना के रहने वाले आर्यन गुप्ता का टारगेट बीते कई सालों से अच्छे मेडिकल संस्थान से MBBS कर डॉक्टर बनना रहा है। समाचार एजेंसी पीटीआई को दिए एक इंटरव्यी में वो बताते हैं कि मेरा सपना ऑन्कोलॉजिस्ट (कैंसर विशेषज्ञ) बनने का है। जब मैं तीसरी कक्षा में था, तब मेरी दादी का कैंसर से निधन हो गया था। तभी मैंने कैंसर विशेषज्ञ बनने का संकल्प लिया था। उन्होंने कहा कि जीवन में अभी बहुत कुछ करना है, लेकिन फिलहाल इस सफलता से बेहद खुश हूं।

इतना ही नहीं हर कोई जानना चाहते है कि आर्यन गुप्ता ने कितने घंटे पढ़ाई कर ये मुकाम हासिल की है। इसके बारे में उन्होंने खुद बताया कि वो रोज करीब 16-17 घंटे पढ़ाई करते थे। वो बताते हैं कि अपने सपने को पूरा करने के लिए कई बार नींद तक पूरी नहीं होती थी। लेकिन उन्होंने अपने सपनों से कोई समझौता नहीं किया।

उपलब्धि का श्रेय आर्यन गुप्ता का कहना है कि नीट जैसी परीक्षा में सफलता सिर्फ कड़ी मेहनत से ही नहीं, बल्कि किस्मत का साथ भी जरूरी होता है। वह अपनी इस उपलब्धि का श्रेय पूरे परिवार को देते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा अपने बड़े भाई को, जिन्होंने NEET UG 2025 में AIR 54 हासिल कर उन्हें प्रेरित किया।

डॉक्टर परिवार से आते हैं आर्यन 17 वर्षीय आर्यन एक डॉक्टर परिवार से आते हैं। उनके पिता एनेस्थिसियोलॉजिस्ट, मां स्त्री एवं प्रसूति रोग विशेषज्ञ (गायनेकोलॉजिस्ट) हैं। इसके अलावा उनके नाना-नानी, चाचा-चाची और बुआ-फूफा भी चिकित्सा पेशे से जुड़े हैं। ऐसे माहौल में पले-बढ़े आर्यन का मेडिकल क्षेत्र की ओर रुझान स्वाभाविक था।