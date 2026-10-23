नीट छात्रों के लिए खुशखबरी, इस मेडिकल कॉलेज में बढ़ेंगी एमबीबीएस की 50 सीटें, फीस 38000 रुपये
मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एसआरएन अस्पताल के प्रस्तावित विस्तार को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ाने के लिए शासन से ओर से विवरण मांगा गया है।
प्रयागराज के मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एसआरएन अस्पताल के प्रस्तावित विस्तार को देखते हुए मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की 50 सीटें बढ़ाने के लिए शासन से ओर से विवरण मांगा गया है। कॉलेज प्रशासन की ओर से उपलब्ध संसाधन, फैकल्टी, लाइब्रेरी, हॉस्टल और मेस आदि की सुविधाओं की सूची तैयार की जा रही है। वर्तमान में मेडिकल कॉलेज में एनएमसी रेगुलेशन के तहत एमबीबीएस की 200 सीटें हैं।
1961 में मेडिकल कॉलेज की शुरुआत एमबीबीएस की 50 सीटों से हुआ था। उसके बाद 1967 में 100 सीट, 2013 में 150 सीट और 2019 में एमबीबीएस की 200 सीटें हुई थीं। 2019 के बाद अब 2026 में 50 सीटें बढ़ने वाली हैं। सीटें बढ़ने के बाद अगले सत्र से 250 सीटों पर एमबीबीएस में प्रवेश होगा। मोतीलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज में एमबीबीएस की वार्षिक फीस जहां 35 से 38 हजार वार्षिक है।
एसआरएन में हर साल बढ़ रहे 80 हजार मरीज
मेडिकल कॉलेज से संबद्ध एसआरएन अस्पताल की ओपीडी में प्रतिवर्ष लगभग सात लाख मरीज आते हैं। साथ ही एक साल में 65 से 68 हजार मरीज भर्ती किए जाते हैं। पिछले चार साल से अस्पताल की ओपीडी में प्रतिवर्ष लगभग 80 हजार मरीजों की वृद्धि हो रही है। मरीजों की बढ़ती संख्या को देखते हुए 100 बेड क्रिटिकल केयर और 200 बेड का चिल्ड्रेन अस्पताल शीघ्र शुरू होने वाला है। साथ ही लेवल-वन ट्रामा सेंटर, मल्टीस्टोरी पार्किंग और एक ही छत के नीचे सभी जांच सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए जमीन का अधिग्रहण पूरा हो गया है। अधिग्रहित किए गए पुराने आवासों का ध्वस्तीकरण कार्य तेजी से चल रहा है। आने वाले समय में एसआरएन अस्पताल का विस्तार महात्मा गांधी मार्ग तक हो जाएगा।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
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15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
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