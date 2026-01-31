NEET SS : नीट एसएस परीक्षा में चमके बीआरडी मेडिकल के डॉक्टर, किसकी क्या आई रैंक
नीट सुपर स्पेशलिटी एग्जाम में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेजिडेंटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन और जनरल सर्जरी के 14 रेजिडेंट को देशभर में 3000 रैंकिंग के अंदर जगह मिली है।
सुपर स्पेशियलिटी कोर्स के लिए राष्ट्रीय पात्रता परीक्षा (नीट) सुपर स्पेशलिटी में बीआरडी मेडिकल कॉलेज के सीनियर रेजिडेंटों ने जबरदस्त प्रदर्शन किया है। मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन और जनरल सर्जरी के 14 रेजिडेंट को देशभर में 3000 रैंकिंग के अंदर जगह मिली है। इसमें से चार रेजिडेंट तो राष्ट्रीय रैंकिंग 300 से कम हैं। वहीं दूसरे रेजिडेंट को भी बेहतर अंक मिले हैं। माना जा रहा है कि मेडिसिन व सर्जरी के ज्यादातर रेजिडेंट का सुपर स्पेशियलिटी के डिग्री और डिप्लोमा कोर्स में चयन हो जाएगा।
नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (एनटीए) ने दिसंबर में नीट सुपर स्पेशियलिटी परीक्षा का आयोजन किया था। अब जाकर इसका रिजल्ट निकला है। इसमें सबसे बेहतर परिणाम बीआरडी मेडिकल कॉलेज के मेडिसिन विभाग के सीनियर रेजिडेंट डॉ. मोहम्मद शाहनवाज का रहा है। उन्हें राष्ट्रीय स्तर पर 206 रैंक हासिल हुई है। मेडिसिन की डॉ. कामना पांडेय की 242वीं रैंक है। जनरल सर्जरी में डॉ. पुलकित सिंह को 286 और डॉ उज्जवल को 894 रैंक हासिल हुई है।
प्राचार्य डॉ. रामकुमार जायसवाल ने कहा, 'इस वर्ष नीट पीजी सुपर स्पेशियलिटी के परिणाम में बीआरडी ने जोरदार धमक दिखाई है। पिछले वर्ष की तुलना में दो गुना से अधिक छात्र चयनित हुए हैं। यह बताता है कि कॉलेज में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार हो रहा है।'
नीट एसएस एक पात्रता सह रैंकिंग परीक्षा है जो कि विभिन्न डीएम/एसीएच और डीएनबी एसएस कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित होती है। इसमें हर सुपर स्पेशिएलिटी कोर्स के लिए अलग पेपर होता है।