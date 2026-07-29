NEET SS Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने नीट SS की 151 सीटें वापस करने का दिया आदेश, 2 हफ्तों में पूरी होगी काउंसिलिंग
NEET SS Counselling: सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को नीट SS की 151 सुपर स्पेशलिटी सीटें ऑल इंडिया कोटे में वापस करने का निर्देश दिया है। कोर्ट ने MCC को 2 सप्ताह में काउंसिलिंग पूरी करने के आदेश दिए हैं।
NEET SS Counselling: सुपर स्पेशलाइजेशन (DM और MCh) की पढ़ाई करने का सपना देख रहे देशभर के हजारों डॉक्टर अभ्यर्थियों के लिए सुप्रीम कोर्ट से बहुत राहत भरी खबर आई है। सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु सरकार को राज्य कोटे की खाली पड़ी 151 नीट एसएस (NEET SS) सीटों को ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में तुरंत वापस करने का निर्देश दिया है। इसके साथ ही सुप्रीम कोर्ट ने मेडिकल काउंसिलिंग कमेटी (MCC) को आदेश दिया है कि वह अटकी हुई काउंसिलिंग प्रक्रिया को दो सप्ताह के भीतर हर हाल में पूरा करे।अदालत के इस फैसले से पिछले लगभग पांच महीनों से चला आ रहा कानूनी विवाद और काउंसिलिंग का डेडलॉक पूरी तरह से समाप्त हो गया है।
क्या था पूरा विवाद और क्यों रुकी थी काउंसिलिंग?
नीट एसएस राउंड-2 की काउंसिलिंग प्रक्रिया 'तमिलवानी व अन्य बनाम तमिलनाडु राज्य' मामले की कानूनी लड़ाई के कारण बीच में ही रुक गई थी। तमिलनाडु सरकार इन-सर्विस डॉक्टरों के लिए आरक्षित 151 सुपर स्पेशलिटी सीटों को ऑल इंडिया कोटे में वापस लौटाने के बजाय अपने पास रखना चाहती थी और इसके लिए पुनर्विचार याचिका दायर की थी।
इस कानूनी अड़चन की वजह से एमसीसी को राउंड-2 की च्वाइस फिलिंग रोकनी पड़ी थी। जिसके कारण परीक्षा पास कर चुके देश के हजारों स्पेशलिस्ट डॉक्टर पिछले कई महीनों से बिना दाखिले के इंतजार कर रहे थे।
कोर्ट के आदेश से अब क्या-क्या बदलेगा?
तमिलनाडु सरकार की इन 151 खाली सीटों को ऑल इंडिया कोटा (AIQ) में शामिल किए जाने से अब ऑल इंडिया मेरिट लिस्ट के आधार पर अभ्यर्थियों को दाखिला मिल सकेगा।डीएम (DM) और एमसीएच (MCh) जैसे कोर्सेज में सीटों की संख्या बढ़ेगी, जिससे कट-ऑफ पर असर पड़ेगा। एमसीसी जल्द ही संशोधित शेड्यूल जारी करेगा और दो हफ्तों के भीतर आवंटन और रिपोर्टिंग प्रक्रिया पूरी की जाएगी।
मेडिकल संगठनों ने फैसले का किया स्वागत
फेडरेशन ऑफ ऑल इंडिया मेडिकल एसोसिएशन (FAIMA) और अन्य डॉक्टर संगठनों ने सुप्रीम कोर्ट के इस फैसले का स्वागत किया है। एफएआईएमए ने कहा कि लगातार हो रही देरी से न केवल युवा डॉक्टरों का करियर और वित्तीय स्थिति प्रभावित हो रही थी, बल्कि देश के बड़े अस्पतालों में सुपर-स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की भारी कमी भी झेलनी पड़ रही थी। संगठन ने एमसीसी से मांग की है कि वह बिना किसी और देरी के तुरंत राउंड-2 का च्वाइस फिलिंग पोर्टल दोबारा शुरू करे।
अभ्यर्थियों के लिए आगे की सलाह
एमसीसी जल्द ही आधिकारिक वेबसाइट पर राउंड-2 काउंसिलिंग का नया टाइमटेबल और अपडेटेड सीट मैट्रिक्स अपलोड करेगा। जो उम्मीदवार इस काउंसिलिंग में भाग ले रहे हैं, वे अपने सभी जरूरी शैक्षणिक डॉक्यूमेंट, नीट एसएस स्कोरकार्ड, पोस्ट ग्रेजुएशन सर्टिफिकेट और स्टेट मेडिकल काउंसिल रजिस्ट्रेशन तैयार रखें।
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