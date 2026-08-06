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NEET SS : दिल्ली हाईकोर्ट के आदेश के बाद MCC ने राउंड 2 का शेड्यूल बदला, रजिस्ट्रेशन 9 अगस्त से

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
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मेडिकल पीजी कोर्सेज में दाखिला लेना चाह रहे MBBS डॉक्टरों के लिए अहम खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट एसएस (NEET SS 2025) काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर 3 अगस्त को जारी अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है।

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मेडिकल पीजी कोर्सेज में दाखिला लेना चाह रहे MBBS डॉक्टरों के लिए अहम खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट एसएस (NEET SS 2025) काउंसलिंग प्रक्रिया को लेकर 3 अगस्त को जारी अपना नोटिफिकेशन वापस ले लिया है। यह फैसला दिल्ली हाईकोर्ट के 5 अगस्त के आदेश के बाद आया है। कोर्ट के निर्देशों ने याचिकाकर्ता अभ्यर्थियों को काउंसलिंग प्रक्रिया के लिए फिर से रजिस्टर करने और दूसरे राउंड में हिस्सा लेने की इजाजत दी। यह काउंसलिंग डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (DM), मास्टर ऑफ चिरुर्गिया (MCh) और DrNB सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही है।

MCC ने अपने नए नोटिस में कहा, 'मामले में उठाई गई बातों को ध्यान देते हुए अथॉरिटी ने अब 3 अगस्त का नोटिफिकेशन वापस लेने का फैसला किया है।'

इससे पहले के काउंसलिंग निर्देशों से प्रभावित कैंडिडेट्स को राहत मिलने की उम्मीद है, साथ ही चल रहे राउंड 2 प्रोसेस में भी बदलाव होंगे।

सीट छोड़ने के लिए समयसीमा बढ़ी

बदले हुए शेड्यूल के तहत MCC ने सभी कैंडिडेट्स के लिए 7 अगस्त, 2026 को शाम 4 बजे तक रिजाइन पोर्टल खुला रखा है। जो कैंडिडेट्स अपनी दी गई सीटों से रिजाइन देना चाहते हैं, वे तय डेडलाइन के अंदर पोर्टल पर एप्लाई कर सकते हैं। MCC ने यह भी बताया है कि राउंड 2 के लिए नया रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग 9 अगस्त, 2026 को सुबह 10 बजे से फिर से शुरू होगी। यह प्रोसेस बदले हुए काउंसलिंग शेड्यूल के हिसाब से होगा।

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NEET SS 2025 काउंसलिंग में हिस्सा लेने वाले कैंडिडेट्स को सलाह दी गई है कि रजिस्ट्रेशन या चॉइस फिलिंग पूरी करने से पहले नया शेड्यूल ध्यान से देख लें।

नीट एसएस के लिए कहां कितनी सीटें

उत्तर प्रदेश: संजय गांधी पीजीआई (SGPGI), लखनऊ (Govt) में नेफ्रोलॉजी (10), यूरोलॉजी (6), और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी (6) सहित कई सीटें हैं। किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी (KGMU) में कार्डियोलॉजी की 12 और न्यूरोलॉजी की 10 सीटें हैं।

राजस्थान: एसएमएस (SMS) मेडिकल कॉलेज, जयपुर (Govt) में न्यूरोलॉजी की 15, न्यूरो सर्जरी की 14 और पीडियाट्रिक सर्जरी की 10 सीटें आवंटित हैं।

दिल्ली: सरकारी क्षेत्र में वर्धमान महावीर मेडिकल कॉलेज और सफदरजंग अस्पताल में कार्डियोलॉजी (8), न्यूरोलॉजी (3), और यूरोलॉजी (5) जैसी कई सीटें उपलब्ध हैं। जी.बी. पंत संस्थान में कार्डियोलॉजी की 7 और न्यूरोलॉजी की 6 सीटें हैं।

महाराष्ट्र: टाटा मेमोरियल सेंटर, मुंबई (Govt) में सर्जिकल ऑन्कोलॉजी और मेडिकल ऑन्कोलॉजी प्रत्येक के लिए 24 सीटें हैं। ग्रांट मेडिकल कॉलेज, मुंबई (Govt) में कार्डियोलॉजी (5) और नेफ्रोलॉजी (3) जैसी सीटें हैं।

आंध्र प्रदेश: यहां सरकारी कॉलेजों जैसे आंध्र मेडिकल कॉलेज, विशाखापत्तनम में विभिन्न विशिष्टताओं (जैसे कार्डियोलॉजी, न्यूरोलॉजी) में कुल 50 सीटें हैं। निजी/ट्रस्ट क्षेत्र में नारायणा मेडिकल कॉलेज, नेल्लोर में कुल 18 सीटें और जीएसएल (GSL) मेडिकल कॉलेज, राजमुंदरी में 14 सीटें दिखाई गई हैं

कर्नाटक: श्री जयदेव इंस्टीट्यूट ऑफ कार्डियोलॉजी (Govt) में कार्डियोलॉजी की 29 सीटें और कार्डियक एनेस्थीसिया की 12 सीटें हैं । बैंगलोर मेडिकल कॉलेज (Govt) में कुल 24 सीटें विभिन्न पाठ्यक्रमों में हैं। निजी क्षेत्र में कस्तूरबा मेडिकल कॉलेज, मणिपाल (Trust) एक प्रमुख संस्थान है जहां दर्जनों सुपर-स्पेशलिटी सीटें उपलब्ध हैं

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लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

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