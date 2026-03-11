Hindustan Hindi News
NEET SS Counselling 2026: नीट एसएस काउंसलिंग राउंड-1 का रजिस्ट्रेशन शुरू, 15 मार्च है आवेदन की आखिरी तारीख

Mar 11, 2026 03:11 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
NEET SS Counselling 2026: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट एसएस (NEET SS) काउंसलिंग 2026 के राउंड-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। उम्मीदवार mcc.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

NEET SS Counselling 2026: चिकित्सा शिक्षा के क्षेत्र में उच्चतम डिग्री हासिल करने का सपना देख रहे डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण अपडेट है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट एसएस (NEET SS) काउंसलिंग 2026 के राउंड-1 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू कर दी है। यह काउंसलिंग डॉक्टर ऑफ मेडिसिन (DM), मास्टर ऑफ चिरुर्गिया (MCh) और DrNB सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित की जा रही है।

जो उम्मीदवार नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट सुपर स्पेशियलिटी (NEET SS) में सफल हुए हैं, वे आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं।

काउंसलिंग का शेड्यूल (राउंड-1)

काउंसलिंग प्रक्रिया को सुचारू रूप से चलाने के लिए एमसीसी ने एक टाइम टेबल जारी किया है:

रजिस्ट्रेशन की अवधि: 10 मार्च से 15 मार्च 2026 (दोपहर 12 बजे तक)।

शुल्क भुगतान की अंतिम तिथि: 15 मार्च 2026 (दोपहर 3 बजे तक)।

चॉइस फिलिंग (कॉलेज चुनना): 11 मार्च से 16 मार्च 2026 (रात 11:55 बजे तक)।

चॉइस लॉकिंग: 16 मार्च 2026 (शाम 4 बजे से रात 11:55 बजे तक)।

सीट आवंटन परिणाम: 18 मार्च 2026।

कॉलेज में रिपोर्टिंग: 19 मार्च से 25 मार्च 2026 के बीच।

रजिस्ट्रेशन शुल्क और सुरक्षा राशि

नीट एसएस काउंसलिंग में भाग लेने के लिए उम्मीदवारों को भारी-भरकम शुल्क का भुगतान करना होता है, जिसे दो भागों में बांटा गया है। रजिस्ट्रेशन शुल्क 5,000 रुपये ( नॉन-रिफंडेबल यानी वापस नहीं होने वाला शुल्क) है। सुरक्षा जमा राशि 2,00,000 रुपये (यह रिफंडेबल है) है। कुल मिलाकर, उम्मीदवारों को रजिस्ट्रेशन के समय 2,05,000 रुपये का भुगतान ऑनलाइन माध्यम से करना होगा।

आवश्यक डॉक्यूमेंट

आवंटित कॉलेज में रिपोर्टिंग के समय उम्मीदवारों को इन ओरिजनल डॉक्यूमेंट की आवश्यकता होगी।

  1. नीट एसएस 2025 का स्कोरकार्ड और एडमिट कार्ड

2. एमबीबीएस (MBBS) की डिग्री और मार्कशीट

3. एमडी/एमएस/डीएनबी (MD/MS/DNB) की डिग्री

4. एनएमसी (NMC) या राज्य चिकित्सा परिषद का रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र

5. जन्म तिथि प्रमाण (10वीं की मार्कशीट)

6. पहचान पत्र (आधार कार्ड, पैन कार्ड या पासपोर्ट)

काउंसलिंग के चरण और नियम

यह काउंसलिंग प्रक्रिया कुल तीन चरणों में आयोजित की जाएगी: राउंड 1, राउंड 2 और एक 'स्ट्रे वैकेंसी' राउंड। यदि किसी उम्मीदवार को पहले दौर में सीट मिल जाती है, तो उनके पास 'अपग्रेडेशन' का विकल्प भी होता है। काउंसलिंग पूरी तरह से ऑनलाइन मोड में होती है, लेकिन सीट मिलने के बाद फिजिकल वेरिफिकेशन के लिए आवंटित संस्थान में उपस्थित होना अनिवार्य है।

सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज का नया शैक्षणिक सत्र 10 अप्रैल 2026 से शुरू होने की संभावना है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे चॉइस फिलिंग करते समय कॉलेजों की वरीयता को ध्यान से भरें, क्योंकि इसी के आधार पर उनकी मेरिट और रैंक के अनुसार सीट का आवंटन किया जाएगा।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स

