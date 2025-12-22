NEET SS Admit Card 2025: आज जारी हो सकता है NEET SS एडमिट कार्ड 2025, ऐसे कर सकेंगे चेक?

संक्षेप: NEET SS Admit Card 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से आज 22 दिसंबर 2025 को NEET SS 2025 के एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है।

NEET SS Admit Card 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से आज 22 दिसंबर 2025 को NEET SS 2025 के एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। आधिकारिक शेड्यूल में एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख 22 दिसंबर 2025 दी गई है।

परीक्षा की तारीख और समय आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, NEET SS 2025 की परीक्षा 27 और 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जानी निर्धारित है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और अलॉट की गई शिफ्ट की जानकारी देख पाएंगे।

NBEMS NEET SS 2025 Admit Card: नीट एसएस 2025 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें? 1. सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in या nbe.edu.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'NEET SS 2025' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

4. 'Submit' पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

परीक्षा के दिन के लिए जरूरी निर्देश उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट) ले जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।