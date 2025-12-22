Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET SS Admit Card 2025 to be out today at nbe.edu.in, how to download when release
NEET SS Admit Card 2025: आज जारी हो सकता है NEET SS एडमिट कार्ड 2025, ऐसे कर सकेंगे चेक?

NEET SS Admit Card 2025: आज जारी हो सकता है NEET SS एडमिट कार्ड 2025, ऐसे कर सकेंगे चेक?

संक्षेप:

NEET SS Admit Card 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से आज 22 दिसंबर 2025 को NEET SS 2025 के एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है।

Dec 22, 2025 10:59 am ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

NEET SS Admit Card 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से आज 22 दिसंबर 2025 को NEET SS 2025 के एडमिट कार्ड जारी किया जा सकता है। जिन उम्मीदवारों ने इस परीक्षा के लिए आवेदन किया है, वे आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in पर जाकर अपना हॉल टिकट डाउनलोड कर सकेंगे। आधिकारिक शेड्यूल में एडमिट कार्ड जारी करने की तारीख 22 दिसंबर 2025 दी गई है।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

परीक्षा की तारीख और समय

आधिकारिक शेड्यूल के अनुसार, NEET SS 2025 की परीक्षा 27 और 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जानी निर्धारित है। यह परीक्षा कंप्यूटर आधारित टेस्ट (CBT) मोड में देशभर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर आयोजित की जाएगी। एडमिट कार्ड जारी होने के बाद उम्मीदवार अपने परीक्षा केंद्र का पता, रिपोर्टिंग समय और अलॉट की गई शिफ्ट की जानकारी देख पाएंगे।

NBEMS NEET SS 2025 Admit Card: नीट एसएस 2025 एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

1. सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in या nbe.edu.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'NEET SS 2025' लिंक पर क्लिक करें।

3. अपनी लॉगिन क्रेडेंशियल जैसे एप्लिकेशन आईडी और पासवर्ड दर्ज करें।

4. 'Submit' पर क्लिक करते ही एडमिट कार्ड स्क्रीन पर दिखाई देगा।

5. इसे भविष्य के लिए डाउनलोड करें और एक प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

परीक्षा के दिन के लिए जरूरी निर्देश

उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे अपने एडमिट कार्ड पर दिए गए सभी निर्देशों को ध्यान से पढ़ें। परीक्षा केंद्र पर एडमिट कार्ड के साथ एक वैलिड फोटो आईडी कार्ड (जैसे आधार कार्ड या पासपोर्ट) ले जाना अनिवार्य है। बिना एडमिट कार्ड के परीक्षा हॉल में प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी।

यह परीक्षा विभिन्न सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज जैसे DM, MCh और DrNB में एडमिशन के लिए आयोजित की जाती है। परीक्षा में अब बहुत कम समय बचा है, ऐसे में एडमिट कार्ड जारी होना छात्रों के लिए राहत की बात होगी ताकि वे अपनी यात्रा और अंतिम समय की तैयारी को अंतिम रूप दे सकें। किसी भी तकनीकी समस्या या अपडेट के लिए छात्रों को केवल आधिकारिक वेबसाइट पर ही भरोसा करने की सलाह दी गई है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi
प्राची लाइव हिन्दुस्तान में ट्रेनी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वे करियर से जुड़ी खबरें लिखती हैं। प्राची दिल्ली की रहने वाली हैं और उन्होंने भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उन्होंने अपना करियर नन्ही खबर से शुरू किया था। इसके बाद उन्होंने सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड और कुटुंब में कंटेंट लेखक के रूप में काम किया। वे 2024 में लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी। प्राची को उपन्यास पढ़ना और फिल्में देखना बहुत पसंद है। और पढ़ें
NEET Admit Card
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।