नीट सुपर स्पेशलिटी परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन शुरू, 18 नवंबर तक करें ऑनलाइन आवेदन
नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने NEET SS 2026 के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया natboard.edu.in पर शुरू कर दी है। परीक्षा 11 और 12 दिसंबर को आयोजित की जाएगी।
मेडिकल के क्षेत्र में उच्च शिक्षा और सुपर स्पेशलाइजेशन हासिल करने का सपना देख रहे पोस्ट ग्रेजुएट डॉक्टरों के लिए एक महत्वपूर्ण खबर आई है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने नेशनल एलिजिबिलिटी-कम-एंट्रेंस टेस्ट फॉर सुपर स्पेशलिटी (NEET SS 2026) की ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया आधिकारिक रूप से शुरू कर दी है। इच्छुक और योग्य डॉक्टर आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना ऑनलाइन आवेदन फॉर्म सबमिट कर सकते हैं। एनबीईएमएस द्वारा जारी आधिकारिक सूचना बुलेटिन के अनुसार, आवेदन प्रक्रिया 18 नवंबर 2026 (रात 11:55 बजे तक) चालू रहेगी।
कंप्यूटर बेस्ड मोड में 11 और 12 दिसंबर को परीक्षा
आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) नीट सुपर स्पेशलिटी (NEET SS) परीक्षा को 11 दिसंबर और 12 दिसंबर, 2026 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर आयोजित करेगा। यह एक समूह आधारित परीक्षा होगी। एक प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्नों का प्रयास ढाई घंटे (150 मिनट) में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी। इस परीक्षा के माध्यम से मेडिकल उम्मीदवारों को डीएम (DM), एमसीएच (MCh) और डॉक्टरेट ऑफ नेशनल बोर्ड (DrNB) जैसे सुपर-स्पेशलिटी कोर्सेज में एडमिशन मिलता है।
महत्वपूर्ण तिथियों का पूरा शेड्यूल
सूचना बुलेटिन व रजिस्ट्रेशन शुरुआत: 29 अक्टूबर 2026 (दोपहर 3 बजे से)
आवेदन की अंतिम तिथि: 18 नवंबर 2026 (रात 11:55 बजे तक)
आवेदन सुधार विंडो : 20 नवंबर से 23 नवंबर 2026
फोटो व इमेज सुधार विंडो: 28 नवंबर से 2 दिसंबर 2026
एग्जाम सिटी स्लिप जारी होने की तिथि: 30 नवंबर 2026
एडमिट कार्ड डाउनलोड तिथि: 7 दिसंबर 2026
परीक्षा की तिथियां: 11 और 12 दिसंबर 2026
परिणाम घोषित करने की अंतिम तिथि: 12 जनवरी 2027 तक
कट-ऑफ जारी होने की तिथि: 31 जनवरी 2027
ऑनलाइन आवेदन कैसे करें?
- सबसे पहले आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाएं।
2. होमपेज पर दिए गए NEET SS 2026 लिंक पर क्लिक करें और नए उम्मीदवार के रूप में रजिस्ट्रेशन करें।
3. रजिस्ट्रेशन के दौरान मिले क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉग इन करें।
4. अपनी व्यक्तिगत, शैक्षणिक, अर्हता और मेडिकल रजिस्ट्रेशन से जुड़ी पूरी जानकारी भरें।
5. निर्धारित फॉर्मेट के अनुसार अपने स्कैन किए गए डॉक्यूमेंट और फोटो अपलोड करें।
6. तय परीक्षा शुल्क का ऑनलाइन भुगतान करें।
7. सभी भरी गई जानकारियों की दोबारा चेक करें, फॉर्म सबमिट करें और कन्फर्मेशन पेज का प्रिंटआउट सुरक्षित रख लें।
लेखक के बारे मेंPrachi
शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।
अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।
विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।
रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।
विशेषज्ञता
बोर्ड परीक्षा अपडेट्स और रिजल्ट एनालिसिस
करियर काउंसलिंग और नए जमाने के कोर्सेज
सरकारी और प्राइवेट सेक्टर में जॉब अपडेट
एडमिशन प्रक्रिया और कॉम्पिटिटिव एग्जाम गाइडेंस
छात्रों के लिए सॉफ्ट स्किल्स और मोटिवेशनल स्टोरीज
छात्रों के लिए JEE, NEET, UPSC जैसी परीक्षा की तैयारी के लिए टिप्स