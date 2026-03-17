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NEET SS 2025 Round 1 Result: नीट एसएस काउंसलिंग के राउंड-1 का रिजल्ट आउट, mcc.nic.in से डाउनलोड करें लिस्ट

Mar 17, 2026 06:50 pm ISTPrachi लाइव हिन्दुस्तान
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NEET SS 2025 Round 1 Result: एमसीसी ने नीट एसएस (NEET SS) 2025 के राउंड-1 की काउंसलिंग का रिजल्ट घोषित कर दिया है। उम्मीदवार आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं।

NEET SS 2025 Round 1 Result: नीट एसएस काउंसलिंग के राउंड-1 का रिजल्ट आउट, mcc.nic.in से डाउनलोड करें लिस्ट

MCC NEET SS 2025 Round 1 Seat Allotment: मेडिकल क्षेत्र में सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज में दाखिला लेने की राह देख रहे डॉक्टरों के लिए बड़ी खबर है। मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट एसएस (NEET SS) 2025 के राउंड-1 की काउंसलिंग का रिजल्ट घोषित कर दिया है। जो उम्मीदवार इस काउंसलिंग प्रक्रिया में शामिल हुए थे, वे अब आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर अपना अलॉटमेंट स्टेटस चेक कर सकते हैं। इस परिणाम के माध्यम से देश भर के प्रतिष्ठित मेडिकल कॉलेजों में डीएम (DM), एमसीएच (M.Ch) और डीएनबी (DNB) सुपर स्पेशियलिटी सीटों पर उम्मीदवारों का चयन किया गया है।

कैसे चेक करें अपना रिजल्ट? (स्टेप-बाय-स्टेप गाइड)

  1. सबसे पहले एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर 'Super Speciality Counseling' टैब पर क्लिक करें।

3. यहा आपको 'Final Result Round 1 NEET SS 2025' का लिंक दिखाई देगा, उस पर क्लिक करें।

4. एक पीडीएफ फाइल खुलेगी जिसमें चयनित उम्मीदवारों के रोल नंबर और उन्हें आवंटित कॉलेज की जानकारी होगी।

5. अपना रोल नंबर खोजने के लिए 'Ctrl+F' का उपयोग करें।

6. यदि आपको सीट आवंटित हुई है, तो अपने क्रेडेंशियल्स का उपयोग करके लॉगिन करें और अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करें।

सीट मिलने के बाद क्या करें? (रिपोर्टिंग प्रक्रिया)

जिन उम्मीदवारों को राउंड-1 में सीट आवंटित की गई है, उन्हें अब संबंधित मेडिकल कॉलेज में शारीरिक रूप से उपस्थित होकर रिपोर्टिंग करनी होगी। एमसीसी द्वारा जारी दिशा-निर्देशों के अनुसार, रिपोर्टिंग की प्रक्रिया जल्द ही शुरू होगी। उम्मीदवारों को अपने साथ सभी ओरिजनल डॉक्यूमेंट और उनकी फोटोकॉपी लेकर जानी होगी।

जरूरी डॉक्यूमेंट की लिस्ट:

नीट एसएस 2025 का एडमिट कार्ड और रैंक कार्ड

एमबीबीएस और एमडी/एमएस की डिग्री और मार्कशीट

प्रोविजनल अलॉटमेंट लेटर

पहचान पत्र (आधार कार्ड/पैन कार्ड)

मेडिकल फिटनेस सर्टिफिकेट

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अपग्रेडेशन और राउंड-2 की जानकारी

यदि कोई उम्मीदवार आवंटित सीट से संतुष्ट नहीं है, तो वह 'अपग्रेडेशन' का विकल्प चुन सकता है। ऐसे उम्मीदवारों को राउंड-2 की काउंसलिंग में हिस्सा लेने का मौका मिलेगा। हालांकि, जिन उम्मीदवारों को सीट नहीं मिली है, उन्हें निराश होने की जरूरत नहीं है, वे सीधे राउंड-2 की चॉइस फिलिंग प्रक्रिया में भाग ले सकेंगे। एमसीसी ने स्पष्ट किया है कि यदि कोई उम्मीदवार आवंटित सीट पर रिपोर्ट नहीं करता है, तो उसकी सीट रिक्त मानी जाएगी और उसे अगले राउंड के लिए उपलब्ध करा दिया जाएगा।

रजिस्ट्रेशन और चॉइस फिलिंग का महत्व

नीट एसएस काउंसलिंग एक जटिल प्रक्रिया है जिसमें उम्मीदवारों को उनकी नीट एसएस रैंक और उनके द्वारा चुनी गई चॉइस के आधार पर सीटें दी जाती हैं। एमसीसी ने छात्रों को सलाह दी है कि वे अलॉटमेंट लेटर डाउनलोड करने के बाद कॉलेज की वेबसाइट पर जाकर अतिरिक्त औपचारिकताओं की जांच जरूर कर लें।

यह सुपर स्पेशियलिटी कोर्सेज के लिए होने वाली काउंसलिंग का पहला चरण है। इसके बाद राउंड-2 और रिक्त सीटों के लिए मॉप-अप राउंड (यदि आवश्यक हो) आयोजित किए जाएंगे।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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