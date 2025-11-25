NEET SS 2025: नीट सुपर स्पेशियलिटी 2025 के लिए आवेदन की लास्ट डेट आज, अभी करें अप्लाई

संक्षेप: NEET SS 2025: नीट एसएस 2025 के लिए आज 25 नवंबर, 2025 को रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया बंद कर दिया जाएगा। उम्मीदवार natboard.edu.in पर जाकर आवेदन कर सकते हैं।

NEET SS 2025: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) की ओर से आज 25 नवंबर, 2025 को NEET SS 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया को बंद कर दिया जाएगा। उम्मीदवार जो राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशलिटी (NEET SS) के लिए आवेदन करना चाहते हैं, वे एनबीईएमएस की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जा सकते हैं।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

महत्वपूर्ण तारीखें- 1. आवेदन शुरू होने की तारीख- 5 नवंबर, 2025

2. आवेदन की अंतिम तिथि- 25 नवंबर, 2025

3. आवेदन फॉर्म के लिए करेक्शन विंडो- 28 नवंबर से 30 नवंबर, 2025

4. एडमिट कार्ड- 22 दिसंबर, 2025

5. परीक्षा तिथि- 26 दिसंबर और 27 दिसंबर, 2025

नीट एसएस के लिए ऑनलाइन आवेदन करने की अंतिम तिथि आज 25 नवंबर, 2025 को रात 11.55 बजे तक है। सुधार विंडो 28 नवंबर को खुलेगी और 30 नवंबर, 2025 को बंद होगी। एडमिट कार्ड 22 दिसंबर, 2025 को जारी किया जाएगा।

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) 26 दिसंबर और 27 दिसंबर, 2025 को देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर नीट एसएस 2025 परीक्षा आयोजित करेगा। यह एक समूह आधारित परीक्षा होगी। एक प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्नों का प्रयास ढाई घंटे (150 मिनट) में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

एप्लीकेशन फीस- उम्मीदवारों को आवेदन करने के लिए 3500 रुपये के शुल्क का भुगतान करना होगा। आवेदन शुल्क का भुगतान डेबिट या क्रेडिट कार्ड से किया जा सकता है।

NEET SS 2025 Apply Online Link NEET SS 2025 Registration: नीट एसएस 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें- 1. सबसे पहले आपकों आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए 'NEET SS 2025 Registration Link' पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपकों अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. इसके बाद आपकों एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए।