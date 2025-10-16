NEET SS 2025 Postponed: नीट एसएस 2025 परीक्षा हुई स्थगित, जानें परीक्षा की नई तिथि

संक्षेप: NEET SS 2025 Postponed: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशलिटी (NEET SS, 2025) की परीक्षा स्थगित कर दी है।

NEET SS 2025 Postponed: नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशलिटी (NEET SS, 2025) की परीक्षा स्थगित कर दी है। एनबीईएमएस की ओर से जारी किए गए नोटिस में दी गई जानकरी के अनुसार, नीट-एसएस 2025, जो पहले 7 और 8 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी, अब 27 और 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी। अभ्यर्थी अधिकारिक नोटिस आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। इसे एनएमसी और स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय से मंजूरी दे दी गई है।

नीट एसएस 2025 के लिए आवेदन प्रक्रिया अभी तक शुरू नहीं हुई है और अभी तक नोटिफिकेशन भी जारी नहीं किया गया है। की ओर से जल्द नीट एसएस 2025 का नोटिफिकेशन जारी किया जाएगा।

आयुर्विज्ञान में राष्ट्रीय परीक्षा बोर्ड (NBEMS) की ओर से देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर नीट एसएस 2025 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह एक समूह आधारित परीक्षा होगी। एक प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्नों का प्रयास ढाई घंटे (150 मिनट) में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

NEET SS 2025 Registration: नीट एसएस 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें- 1. सबसे पहले आपकों आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए 'NEET SS 2025 Registration Link' पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपकों अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. इसके बाद आपकों एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए।