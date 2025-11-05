NEET SS 2025: DM व MCh के लिए नीट एसएस रजिस्ट्रेशन आज से, natboard.edu.in पर करें आवेदन

संक्षेप: NEET SS 2025 : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशलिटी (NEET SS 2025) की परीक्षा के लिए आवेदन आज बुधवार 5 नवंबर से लिए जाएंगे।

NEET SS 2025 : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) की ओर से राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा-सुपर स्पेशलिटी (NEET SS 2025) की परीक्षा के लिए आवेदन आज बुधवार 5 नवंबर से लिए जाएंगे। रजिस्ट्रेशन करने का लिंक आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर दोपहर 3 बजे खुलेगा। आवेदन 25 नवंबर रात 11.55 बजे तक किया जा सकेगा। आपको बता दें कि नीट एसएस 2025 परीक्षा जो पहले 7 और 8 नवंबर 2025 को आयोजित होने वाली थी, अब 27 और 28 दिसंबर 2025 को आयोजित की जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एनबीईएमएस की ओर से देश भर के विभिन्न परीक्षा केंद्रों पर कंप्यूटर आधारित प्लेटफॉर्म पर नीट एसएस 2025 परीक्षा का आयोजन किया जाएगा। यह एक समूह आधारित परीक्षा होगी। एक प्रश्न पत्र में कुल 150 प्रश्नों का प्रयास ढाई घंटे (150 मिनट) में किया जाएगा। परीक्षा दो पालियों में आयोजित की जाएगी। पहली पाली सुबह 9 बजे से 11.30 बजे तक और दूसरी पाली दोपहर 2 बजे से शाम 4.30 बजे तक आयोजित की जाएगी।

नीट एसएस एक पात्रता सह रैंकिंग परीक्षा है जो कि विभिन्न डीएम/एसीएच और डीएनबी एसएस कोर्सेज में एडमिशन के लिए आयोजित होती है। इसमें हर सुपर स्पेशिएलिटी कोर्स के लिए अलग पेपर होता है।

NEET SS 2025 Registration: नीट एसएस 2025 के लिए रजिस्ट्रेशन कैसे करें- 1. सबसे पहले आपकों आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको होम पेज पर दिए गए 'NEET SS 2025 Registration Link' पर क्लिक करना होगा।

3. इसके बाद आपकों अपनी डिटेल्स डालकर रजिस्ट्रेशन करना होगा।

4. इसके बाद आपको एप्लीकेशन फॉर्म को भरना होगा।

5. इसके बाद आपकों एप्लीकेशन फीस जमा करनी होगी।

6. इसके बाद आप एप्लीकेशन फॉर्म को सबमिट कर दीजिए।