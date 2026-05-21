NEET Refund : नीट यूजी रिफंड प्रक्रिया आज से, कैसे वापस मिलेगी फीस, NTA ने बताए नियम और तरीका
एनटीए ने नीट यूजी 2026 अभ्यर्थियों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों की फीस राशि वापस की जाएगी। एजेंसी ने बताया है कि अभ्यर्थियों को रिफंड प्राप्त करने के लिए बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने का ऑप्शन आज 21 मई से दिया जाएगा।
NEET UG Refund 2026: नीट यूजी 2026 की फीस रिफंड की प्रक्रिया आज से शुरू होगी। नीट 2026 परीक्षा रद्द करने की जब घोषणा हुई थी, तब यह भी बताया गया था कि री-नीट के लिए छात्रों को कोई अतिरिक्त फीस नहीं देनी होगी। 3 मई वाली परीक्षा के लिए जो रजिस्ट्रेशन फीस दी गई थी, वह रिफंड कर दी जाएगी और एनटीए अपने खर्चे पर नई परीक्षा आयोजित करवाएगा। एनटीए ने नीट यूजी 2026 अभ्यर्थियों को राहत देते हुए स्पष्ट किया है कि सभी उम्मीदवारों की फीस राशि वापस की जाएगी। एजेंसी ने बताया है कि अभ्यर्थियों को रिफंड प्राप्त करने के लिए बैंक खाते की जानकारी अपडेट करने का ऑप्शन आज 21 मई से दिया जाएगा। आज से बैंक अकाउंट अपडेट करने की विंडो एक्टिव और लाइव कर दी जाएगी।
क्यों दी बैंक अकाउंट अपडेट करने की सुविधा
एनटीए के अनुसार, यह सुविधा इसलिए दी जा रही है, क्योंकि बड़ी संख्या में अभ्यर्थियों ने साइबर कैफे और कॉमन सर्विस सेंटर (सीएसी) से आवेदन पत्र भरे थे। ऐसे मामलों में डिफॉल्ट रूप से रिफंड उसी बैंक खाते में भेजा जाता, जिससे आवेदन शुल्क का भुगतान किया गया था। एजेंसी ने कहा है कि यदि कोई अभ्यर्थी रिफंड राशि किसी अन्य बैंक खाते में प्राप्त करना चाहता है, तो उसे बैंक खाता अपडेट करने का अवसर मिलेगा। इससे छात्रों को सुविधानुसार सही खाते में रिफंड प्राप्त करने में आसानी होगी। अभ्यर्थी को आधिकारिक नोटिस नजर पर रखने को कहा गया है।
आज NTA एक विंडो (पोर्टल) खोलेगा जहां छात्र अपनी खुद की या अपडेटेड बैंक अकाउंट डिटेल्स डाल सकेंगे, ताकि पैसा सीधा उनके खाते में आए न कि सायबर कैफे के किसी शख्स के।
वर्तमान पता और परीक्षा-शहर की पसंद अपडेट करने की विंडो
NTA ने उम्मीदवारों को जगह बदलने या उनके वर्तमान पते में बदलाव के कारण अपनी पसंदीदा परीक्षा-शहर बदलने की अनुमति दी है। आधिकारिक वेबसाइट पर शहर का केंद्र अपडेट करने का लिंक 21 मई, 2026 को रात 11:50 बजे तक सक्रिय रहेगा। एजेंसी ने उम्मीदवारों को यह भी सूचित किया कि दोबारा होने वाली परीक्षा के लिए आवंटित परीक्षा केंद्र पहले वाले केंद्र से अलग हो सकता है, क्योंकि आवंटन अपडेट किए गए शहर की पसंद और केंद्रों की उपलब्धता पर निर्भर करेगा।
अब तक 10 लोगों की गिरफ्तारी
CBI ने नीट पेपर लीक मामले में अब तक 10 लोगों को गिरफ्तार किया है, जिनमें लातूर स्थित एक कोचिंग सेंटर के संस्थापक शिवराज रघुनाथ मोटेगांवकर और पुणे स्थित केमिस्ट्री के एक रिटायर्ड लेक्चरर पी.वी. कुलकर्णी शामिल हैं। और मनीषा गुरुनाथ मांधरे, जो पुणे की एक बॉटनी टीचर हैं । कुलकर्णी और मांधरे, दोनों ही एनटीए के नीट यूजी 2026 एक्सपर्ट पैनल का हिस्सा रहे हैं।
कोर्ट ने पांच आरोपियों को दो जून तक न्यायिक हिरासत में भेजा
ट पेपर लीक मामले में बुधवार को राउज एवेन्यू कोर्ट ने पांच आरोपियों को दो जून तक न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। वहीं, एक अन्य आरोपी की सीबीआई हिरासत बढ़ा दी गई है । अदालत ने मांगीलाल बिवाल, विकास बिवाल, दिनेश बिवाल, यश यादव और धनंजय लोखंडे को न्यायिक हिरासत में भेजने की सीबीआई की मांग को मंजूरी दी। सभी आरोपियों को दो जून तक जेल भेजने का आदेश दिया। सीबीआई ने दो अन्य आरोपियों मनीषा मंधारे और शिवराज मोटेगांवकर के हस्ताक्षर के नमूने लेने की भी मांग की।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
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विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी