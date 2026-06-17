नीट री-एग्जाम से पहले टेलीग्राम बैन पर छात्रों का सवाल- सब ठीक है, तो रोक क्यों?

NEET परीक्षा पेपर को लेकर जब अधिकारियों ने प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना (IAF) की मदद लेने और परीक्षा खत्म होने तक टेलीग्राम पर बैन जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की घोषणा की, तो कुछ छात्रों को इससे भरोसा मिला, लेकिन कई छात्र इससे और चिंतित हो गए।

21 जून को होने वाले नीट यूजी री एग्जाम से पहले केंद्र सरकार ने पेपर की सुरक्षा के लिहाज से बड़ा कदम उठाते हुए सरकार ने 22 जून तक टेलीग्राम पर बैन लगा दिया है। इसके अलावा 30 जून तक टेलीग्राम के मैसेज में एडिट भी नहीं कर पाएंगे। हालांकि सरकार के इस फैसले के बावजूद भी छात्र की परेशानी खत्म नहीं हो रहा है। सोशल मीडिया पर इसे लेकर छात्र सवाल उठा रहे हैं। वहीं, कुछ छात्रों में अभी भी भरोसे को लेकर संशय बरकार है।

कुछ छात्रों को भरोसा, तो कुछ चिंतित बता दें कि NEET परीक्षा पेपर लीक के कारण रद्द कर दी गई थी, लेकिन इसके बाद होने वाली हर नई घोषणा को छात्रों ने संदेह की नजर से देखना शुरू कर दिया। जब अधिकारियों ने प्रश्नपत्रों के सुरक्षित परिवहन के लिए भारतीय वायुसेना (IAF) की मदद लेने और परीक्षा खत्म होने तक टेलीग्राम पर बैन जैसे अतिरिक्त सुरक्षा उपायों की घोषणा की, तो कुछ छात्रों को इससे भरोसा मिला, लेकिन कई छात्र इससे और चिंतित हो गए।

सोशल मीडिया प्लेटफार्म एक्स पर कई छात्र इसके बारे में कमेंट कर रहा हैं। एक छात्र ने कहा कि "अगर सब कुछ सुरक्षित है, तो फिर टेलीग्राम पर प्रतिबंध क्यों लगाया जा रहा है?" यह सवाल पूरी तरह तर्कसंगत न हो, लेकिन यह छात्रों की मानसिक स्थिति को दर्शाता है। जब स्पष्ट जवाब नहीं मिलते, तो अफवाहें जगह बना लेती हैं। ऐसे में एहतियात भी लोगों को किसी बड़ी समस्या का संकेत लगने लगता है और हर नई घोषणा चिंता बढ़ा देती है।

कुछ छात्रों का समय हुआ बर्बाद इतना ही नहीं कुछ ने स्वीकार किया कि पूरे विवाद ने उनकी तैयारी को इतना प्रभावित किया है कि वे पहले से पढ़े हुए कई कॉन्सेप्ट भी भूलने लगे हैं। वहीं कुछ छात्रों का कहना था कि कोर्ट की सुनवाई, अफवाहों, सोशल मीडिया बहस और लगातार आने वाले अपडेट्स के कारण उनका काफी समय बर्बाद हुआ है।

इसी बीच परीक्षा से कुछ दिन पहले 22 वर्षीय एक NEET अभ्यर्थी की आत्महत्या की खबर भी सामने आई। बताया गया कि उसने अपने सुसाइड नोट में लिखा था, "मैं बहुत दूर जा रहा हूं, मुझे नहीं पता मैं कहां जा रहा हूं।" कोई भी परीक्षा, रैंक या कॉलेज सीट किसी युवा की जिंदगी से ज्यादा महत्वपूर्ण नहीं हो सकती।

यही वजह है कि NEET को लेकर चर्चा सिर्फ पेपर सिक्योरिटी, परीक्षा मैनेजमें और कानूनी प्रक्रियाओं तक सीमित नहीं रहनी चाहिए। इसमें छात्रों की मानसिक और भावनात्मक स्थिति पर भी ध्यान देना जरूरी है। लाखों छात्र लगातार अनिश्चितता के माहौल में जी रहे हैं। वे एक ही चैप्टर को बार-बार पढ़ रहे हैं, विवाद से जुड़ी खबरें देख रहे हैं और परिवार, समाज और खुद की अपेक्षाओं का दबाव झेल रहे हैं।

ऐसे में अधिकारियों की जिम्मेदारी केवल पारदर्शिता और निष्पक्षता सुनिश्चित करने की नहीं है, बल्कि छात्रों से साफ और लगातार संवाद बनाए रखने की भी है। छात्रों को यह भरोसा मिलना चाहिए कि उनकी चिंताओं को सुना जा रहा है, उनके सवालों के जवाब दिए जा रहे हैं।

री-एग्जाम से पहले छात्र इन बातों का रखें ध्यान- अंतिम दिनों में सोशल मीडिया की अफवाहों से दूर रहें।

केवल आधिकारिक स्रोतों से ही जानकारी लें।

जो पढ़ चुके हैं, उसी का रिवीजन करें।

पर्याप्त नींद लें।

अगर तनाव ज्यादा महसूस हो तो परिवार, दोस्तों या शिक्षकों से बात करें।

तनाव महसूस होना यह नहीं दर्शाता कि आप तैयार नहीं हैं।

निसर्ग अधिकारी ने भी कसा तंज हाल ही में आईआईटी कानपुर (IIT Kanpur) में जॉब पाने वाले निसर्ग अधिकारी ने सरकार के इस कदम की आलोचना की है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म 'एक्स' (पहले द्विटर) पर NTA की एक पोस्ट का जवाब देते हुए तंज कसा, "पेपर लीक तो रोक नहीं पा रहे, और आखिर में टेलीग्राम ही ब्लॉक कर दिया।"