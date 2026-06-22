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NEET Re-Exam: कहीं वॉशरूम में मोबाइल, तो कहीं अंडरवियर में सिमकार्ड, देश भर में धरे गए नकलची!

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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नीट री-एग्जाम 2026 में नकल करने के शातिराना तरीके धरे के धरे रह गए। हैदराबाद, बिहार और वाराणसी में मुन्नाभाइयों और नकलचियों को रंगे हाथों पकड़ा गया। एनटीए ने कहा— हर गड़बड़ी करने वाला पकड़ा ही जाएगा।

NEET Re-Exam: कहीं वॉशरूम में मोबाइल, तो कहीं अंडरवियर में सिमकार्ड, देश भर में धरे गए नकलची!

NEET Re Exam: रविवार को आयोजित हुई नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के दौरान देश के अलग-अलग हिस्सों से नकल और धोखाधड़ी के बेहद हैरान करने वाले मामले सामने आए हैं, जिन्हें सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी मुस्तैदी से नाकाम कर दिया। हैदराबाद के एक परीक्षा केंद्र पर 18 वर्षीय छात्र को मोबाइल से नकल करते रंगे हाथों पकड़ा गया। वहीं वाराणसीऔर बिहार के लखीसराय से नकल करते हुए कई लोगों को रंगे हाथों पकड़ा गया।

बिहार के लखीसराय में 'सॉल्वर गैंग' का बड़ा भंडाफोड़

बिहार के लखीसराय जिले में रविवार को नीट-यूजी 2026 की पुनर्परीक्षा के दौरान दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के लिए स्कॉलर बैठने के आरोप में पुलिस ने 9 संदिग्धों को हिरासत में लिया है। एसपी प्रेरणा कुमार के अनुसार, ये आरोपी असली उम्मीदवारों की जगह परीक्षा हॉल में बैठे थे। पुलिस इस बड़े सॉल्वर गैंग का भंडाफोड़ करने के लिए बायोमेट्रिक ऑपरेटरों और बिचौलियों सहित 10 से 12 अन्य संदिग्धों से भी कड़ी पूछताछ कर रही है। केंद्र अधीक्षकों से लिखित शिकायत मिलने के बाद इस मामले में एफआईआर दर्ज की जाएगी। फिलहाल, सभी आरोपियों से पूछताछ जारी है।

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हैदराबाद और वाराणसी में हाईटेक नकल की साजिशें नाकाम

हैदराबाद के परीक्षा केंद्र पर नीट री-एग्जाम के दौरान 18 वर्षीय छात्र को मोबाइल से नकल करते पकड़ा गया। आरोपी सुबह 7 बजे ही स्कूल की बाउंड्री वॉल से सटे वाशरुम के वेंटिलेटर पर फोन रख आया था, जिसे बाद में उसने जिप-लॉक बैग में डालकर फ्लश टैंक में छिपा दिया। परीक्षा के दौरान पेट दर्द का बहाना बनाकर वह वाशरुम गया और गूगल पर जवाब खोजने लगा। देर होने पर स्टाफ ने उसे रंगे हाथों पकड़ा। पुलिस ने फोन जब्त कर बीएनएस और लोक परीक्षा अधिनियम 2024 के तहत मामला दर्ज कर लिया है।

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वाराणसी के हरिश्चंद्र पोस्ट ग्रेजुएट कॉलेज परीक्षा केंद्र पर रविवार को नीट परीक्षा शुरू होने से पहले पुलिस ने एक छात्र को गिरफ्तार किया है। चेकिंग के दौरान सुरक्षाकर्मियों को उस पर संदेह हुआ, जिसके बाद तलाशी लेने पर छात्र के अंडरगारमेंट्स से एक सिम कार्ड, नीट का पुराना प्रश्न पत्र और चिपकाने वाला पदार्थ बरामद हुआ। आरोपी छात्र की पहचान बलिया निवासी प्रिंस दुबे के रूप में हुई है, जो मध्य प्रदेश के जबलपुर में रहकर नीट की तैयारी कर रहा था और परीक्षा देने वाराणसी आया था। पुलिस ने उसे तुरंत हिरासत में ले लिया है और मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई जारी है।

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NTA महानिदेशक का सख्त संदेश– "हर हाल में पकड़े जाएंगे जालसाज"

नीट री-एग्जाम में धोखाधड़ी के मामलों पर एनटीए महानिदेशक अभिषेक सिंह ने कहा कि बिहार के लखीसराय और अन्य जगहों से मोबाइल छिपाने व दूसरे के स्थान पर परीक्षा देने के कुछ मामले सामने आए हैं। उन्होंने भरोसा जताया कि बायोमेट्रिक ऑथेंटिकेशन, चेकिंग और सीसीटीवी निगरानी जैसी हमारी बहुस्तरीय सुरक्षा व्यवस्थाओं का मकसद ही इन गड़बड़ियों को रोकना है। जो भी छात्र गलत तरीका अपनाने की कोशिश करेगा, वह हमारी सुरक्षा परतों के कारण निश्चित रूप से पकड़ा जाएगा।

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लेखक के बारे में

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शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

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