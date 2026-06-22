गूगल बाबा के भरोसे NEET की परीक्षा देना पहुंचा 'मुन्नाभाई', फ्लश टैंक में छिपाया मोबाइल
हैदराबाद में नीट री-एग्जाम के दौरान पुलिस ने 18 साल के छात्र को गिरफ्तार किया है। इस शातिर ने वाशरूम के फ्लश टैंक में मोबाइल छिपाकर चीटिंग की कोशिश की थी।
नीट यूजी 2026 की परीक्षा लीक के बाद 21 जून को दोबारा परीक्षा पूरे देश भर में कराई गई। मगर हैदराबाद से एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां नीट की दोबारा हो रही परीक्षा में एक 18 साल के उम्मीदवार ने नकल करने के लिए जो दिमाग लगाया, उसे सुनकर जांच कर रहे पुलिस वालों का भी सिर चकरा गया। उसने किसी हाई-टेक ब्लूटूथ गैजेट का इस्तेमाल करने के बजाय एक बेहद शातिर और फिल्मी तरीका अपनाया। इस छात्र ने स्कूल के वाशरूम में मौजूद फ्लश टैंक के अंदर अपना स्मार्टफोन छिपा दिया था। लेकिन कहते हैं ना कि चोरी कभी छिपती नहीं; उसकी एक छोटी सी गलती ने उसे मेडिकल कॉलेज के बजाय सीधा पुलिस हवालात में पहुंचा दिया। आइए जानते हैं कि आखिर ये पूरी कहानी क्या है और कैसे ये 'मुन्नाभाई' रंगे हाथों पकड़ा गया।
चेकिंग और सुरक्षा के बीच रची गई साजिश
रविवार के दिन हैदराबाद के आदिभटला पुलिस स्टेशन के इलाके में आने वाले रागनगुडा के एक सरकारी स्कूल में नीट की री-परीक्षा चल रही थी। पूरे देश में वैसे भी नीट और बाकी बड़े इम्तिहानों में धांधली को लेकर काफी बवाल मचा हुआ है, इसलिए प्रशासन भी पूरी तरह से मुस्तैद था। इसी बीच इस परीक्षा केंद्र पर अच्चमपेट का रहने वाला एक 18 साल का लड़का परीक्षा देने पहुंचा था। किसी को कानो-कान खबर नहीं थी कि इस सीधे-सादे दिखने वाले छात्र के दिमाग में कितनी बड़ी खुराफात चल रही है। वह सिर्फ अपनी किस्मत आजमाने नहीं, बल्कि गूगल बाबा के भरोसे डॉक्टर बनने का ख्वाब लेकर आया था।
सुबह 7 बजे से शुरू हुआ खुराफाती खेल
पुलिस की तफ्तीश में जो बातें सामने आई हैं, वो किसी क्राइम थ्रिलर फिल्म से कम नहीं हैं। इस लड़के ने चीटिंग की पूरी स्क्रिप्ट एग्जाम हॉल में घुसने से बहुत पहले ही लिख ली थी। पुलिस के मुताबिक, यह छात्र सुबह 7 बजे ही परीक्षा केंद्र पर पहुंच गया था, जबकि एग्जाम शुरू होने में अभी कई घंटे बाकी थे। उसकी पहली चाल यह थी कि उसने स्कूल की बाउंड्री वॉल के पास मौजूद वाशरूम के वेंटिलेटर में बाहर से अपना मोबाइल फोन रख दिया। वह जानता था कि मेन गेट से सीधे फोन लेकर अंदर जाना मुमकिन नहीं है। इसके बाद, जब सुबह 11 बजे के आसपास परीक्षा शुरू होने का वक्त नजदीक आया, तो उसने एक और चालाकी दिखाई। वह किसी तरह फिर से वाशरूम में घुसा, वेंटिलेटर से अपना फोन निकाला और उसे पानी से बचाने के लिए एक जिप-लॉक कवर (पॉलिथीन) में अच्छी तरह पैक कर दिया। इसके बाद उसने उस पैक किए हुए फोन को वाशरूम के कमोड वाले फ्लश टैंक के अंदर छिपा दिया।
दो बार हुई चेकिंग फिर भी बच निकला
सबसे ज्यादा चौंकाने वाली बात यह है कि इस एग्जाम सेंटर पर सुरक्षा के कड़े इंतजाम थे। पुलिस का कहना है कि स्कूल परिसर की दो बार अच्छी तरह से चेकिंग की गई थी। पहली बार सुबह 6 बजे और दूसरी बार 11 बजे। जब छात्र परीक्षा देने के लिए अंदर जा रहे थे, तब भी उनकी बारीकी से तलाशी ली गई थी। लेकिन किस्मत देखिए कि फ्लश टैंक के अंदर पानी में डूबा हुआ वो जिप-लॉक कवर और उसके अंदर रखा मोबाइल किसी भी चेकिंग टीम की नजर में नहीं आ सका। वह लड़का बिना किसी डर के एग्जाम हॉल में अपनी सीट पर जाकर बैठ गया और सही मौके का इंतजार करने लगा।
किया पेट दर्द का बहाना
जब इम्तिहान चल रहा था, तब इस लड़के ने अपने प्लान के अगले हिस्से को अंजाम दिया। उसने वहां मौजूद इनविजिलेटर (निरीक्षक) से पेट दर्द का बहाना बनाया और वाशरूम जाने की इजाजत मांगी। चूंकि वह स्कूल का इकलौता कॉमन वाशरूम था और मेन बिल्डिंग से थोड़ा दूर था, इसलिए वहां किसी की सीधी नजर नहीं पड़ रही थी। लेकिन यहीं उससे एक बड़ी चूक हो गई। पेट दर्द के बहाने गया यह छात्र काफी देर तक वाशरूम से बाहर ही नहीं आया। इनविजिलेटर को शक हुआ कि आखिर एक बच्चा इतनी देर से अंदर क्या कर रहा है। जब काफी वक्त बीत गया, तो एग्जाम स्टाफ को उसे देखने के लिए भेजा गया। जैसे ही स्टाफ ने वाशरूम में जाकर देखा, उनके होश उड़ गए। वह लड़का फ्लश टैंक से निकाला हुआ फोन हाथ में लिए खड़ा था और मजे से अपने सवालों के जवाब ढूंढ रहा था।
गूगल क्रोम पर खोज रहा था जवाब
इस घटना के तुरंत बाद सेंटर पर मौजूद पुलिसकर्मियों को अलर्ट कर दिया गया। पुलिस ने फौरन मौके पर पहुंचकर उस डिवाइस को अपने कब्जे में ले लिया। जब फोन की शुरुआती जांच की गई, तो पता चला कि वह लड़का गूगल क्रोम खोलकर नीट के सवालों के जवाब सर्च कर रहा था। पुलिस को उसके फोन में इंस्टाग्राम के अलावा कोई और ऐसा ऐप नहीं मिला जो एक्टिव हो। पूछताछ के दौरान, आरोपी छात्र ने अपना गुनाह कबूल कर लिया है।
स्कूल प्रशासन की शिकायत के आधार पर पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 318(4) और हाल ही में लागू हुए सख्त पब्लिक एग्जामिनेशन (प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मीन्स) एक्ट, 2024 के तहत मामला दर्ज कर लिया है। इस नए कानून के तहत ऐसे मामलों में काफी कड़ी सजा का प्रावधान है। फिलहाल आरोपी पुलिस की हिरासत में है और मामले की गहराई से जांच चल रही है।
लेखक के बारे मेंHimanshu Tiwari
शॉर्ट बायो: हिमांशु तिवारी पिछले 10 वर्षों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और मौजूदा वक्त में लाइव हिन्दुस्तान के करियर टीम से जुड़े हुए हैं।
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