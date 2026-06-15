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NEET Re-Exam Admit Card 2026 Link: नीट यूजी री-एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड में आ रहा है परेशानी? ऐसे करें डाउनलोड लिंक

Prachi लाइव हिन्दुस्तान
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NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Link: री-नीट 2026 के एडमिट कार्ड डाउनलोड करने में अगर दिक्कत आ रही है तो आप इन आसान तरीकों से अपना हॉल टिकट बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

NEET Re-Exam Admit Card 2026 Link: नीट यूजी री-एग्जाम एडमिट कार्ड डाउनलोड में आ रहा है परेशानी? ऐसे करें डाउनलोड लिंक

NTA NEET Admit Card 2026 Direct Link: नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) की ओर से 21 जून 2026 को आयोजित की जाने वाली NEET UG री-एग्जाम (NEET 2026 Re-Exam) के एडमिट कार्ड जारी कर दिए गए हैं। एडमिट कार्ड लाइव होते ही लाखों छात्रों ने एक साथ आधिकारिक वेबसाइट पर लॉगिन करना शुरू कर दिया, जिसके कारण सर्वर पर भारी ट्रैफिक को गया है, जिसके कारण देश भर के कई मेडिकल अभ्यर्थी की लॉगिन स्क्रीन बार-बार क्रैश हो रही है या फिर आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in ओपन होने में बहुत ज्यादा समय ले रही है। अगर आप भी इस समस्या का सामना कर रहे हैं, तो घबराने की कोई बात नहीं है। यहां हम आपको कुछ आसान तरीके बता रहे हैं जिनके जरिए आप अपना री-नीट हॉल टिकट बहुत ही आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

NEET UG 2026 री-एग्जाम एडमिट कार्ड कैसे डाउनलोड करें?

1. आधिकारिक वेबसाइट के माध्यम से डाउनलोड करने की प्रक्रिया:

  1. सबसे पहले राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (NEET) की आधिकारिक वेबसाइट neet.nta.nic.in पर जाएं।

2. होमपेज पर दिए गए "NEET UG 2026 Admit Card" लिंक पर क्लिक करें।

3. इसके बाद अपना एप्लीकेशन नंबर (Application Number), जन्म तिथि (Date of Birth) और स्क्रीन पर दिख रहा सिक्योरिटी पिन दर्ज करें।

4. सभी डिटेल्स भरने के बाद "Submit" बटन पर क्लिक करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, इसकी पीडीएफ (PDF) डाउनलोड करें और सेव कर लें।

6. भविष्य के लिए एडमिट कार्ड के कम से कम दो से तीन कलर्ड प्रिंटआउट जरूर निकाल लें।

NEET UG 2026 Admit Card Direct Link

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डिजिलॉकर (DigiLocker) के माध्यम से NEET 2026 Admit Card डाउनलोड कैसे करें-

यदि आधिकारिक वेबसाइट काम नहीं कर रही है, तो उम्मीदवार एक बेहतर विकल्प के रूप में डिजिलॉकर का उपयोग कर सकते हैं।

  1. सबसे पहले डिजिलॉकर की वेबसाइट digilocker.gov.in पर जाएं.

2. अपने मोबाइल नंबर या यूजरनेम की मदद से लॉगिन करें.

3. लॉगिन करने के बाद “Search Documents” वाले सेक्शन में जाएं.

4. वहां सर्च बार में "National Testing Agency" या "NEET" लिखकर सर्च करें.

5. अब ड्रॉपडाउन में से "NEET Admit Card 2026" के विकल्प को चुनें.

6. अपना नीट 2026 का एप्लीकेशन नंबर और परीक्षा का वर्ष दर्ज करें।

7. इसके बाद स्क्रीन पर दिख रहा अपना एडमिट कार्ड डाउनलोड कर लें।

NEET Admit Card 2026 Digilocker Direct link

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उमंग (UMANG) ऐप के जरिए नीट एडमिट कार्ड डाउनलोड करें-

उम्मीदवार उमंग ऐप के माध्यम से भी अपना हॉल टिकट आसानी से डाउनलोड कर सकते हैं।

  1. अपने मोबाइल के प्ले स्टोर (Play Store) या ऐप स्टोर (App Store) से UMANG App डाउनलोड करें।

2. ऐप पर अपना मोबाइल नंबर और एमपिन (MPIN) दर्ज करके रजिस्ट्रेशन करें और लॉगिन करें।

3. ऐप के अंदर NTA Services को खोजें और वहां NEET UG 2026 का चयन करें।

4. अपना एप्लीकेशन नंबर और जन्म तिथि सबमिट करें।

5. आपका एडमिट कार्ड स्क्रीन पर ओपन हो जाएगा, इसे डाउनलोड करें और फोन में सेव कर लें।

NEET UG 2026 Re-Exam Admit Card Umang app Link

भारी ट्रैफिक के कारण यदि वेबसाइट कुछ समय के लिए न खुले, तो छात्र परेशान न हों और थोड़ी-थोड़ी देर में चेक करते रहें। वेबसाइट पर ज्यादा भीड़ होने के दौरान डिजिलॉकर और उमंग ऐप एक बेहतरीन बैकअप विकल्प साबित होता है।

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एडमिट कार्ड में लिखी इन जानकारियों को जरूर चेक करें-

1. परीक्षा का नाम

2. परीक्षा सेंटर का पता

3. परीक्षा का समय

4. परीक्षा की तिथि

5. उम्मीदवार का नाम

6. उम्मीदवार की जन्मतिथि

7. उम्मीदवार की फोटो और सिग्नेचर

8. परीक्षा के लिए गाइडलाइंस

9. परीक्षा के विषय

10. परीक्षा सेंटर पर पहुंचने का समय

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

रुचियां
इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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