एग्जाम सेंटर्स में क्या मिलेगी सुविधा? 15 मिनट एक्ट्रा टाइम, जानिए नीट री-एग्जाम में क्या-क्या बदला

नीट यूजी री-एग्जाम 2026 आज देश और विदेश के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरी तैयारी कर ली है। NEET-UG 2026 री-एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा मेडिकल कैंडिडेट शामिल होंगे।चलिए जानते हैं कि नीट री-एग्जाम 2026 में क्या-क्या बदला।

नीट यूजी री-एग्जाम 2026 आज देश और विदेश के परीक्षा केंद्रों पर आयोजित किया जाएगा। इसके लिए नेशनल टेस्टिंग एजेंसी ने पूरी तैयारी कर ली है। NEET-UG 2026 री-एग्जाम में 22 लाख से ज्यादा मेडिकल कैंडिडेट शामिल होंगे। यह परीक्षा उस विवाद के बाद दोबारा कराई जा रही है, जब 3 मई को आयोजित देश की सबसे बड़ी मेडिकल प्रवेश परीक्षा के बाद प्रश्नपत्र लीक के आरोप सामने आए। इसके बाद देशभर में छात्रों का गुस्सा दिखा था। बढ़ते विवाद और नाराजगी को देखते हुए शिक्षा मंत्रालय और नेशनल टेस्टिंग एजेंसी (NTA) ने सभी उम्मीदवारों के लिए देशव्यापी री-एग्जाम कराने का फैसला लिया। इसके बाद से ही परीक्षा को पूरी तरह सुरक्षित, पारदर्शी और निष्पक्ष बनाने के लिए प्रशासन ने बड़े स्तर पर तैयारियां शुरू की। साथ ही सुरक्षा व्यवस्था से लेकर एग्जाम टाइमिंग से जुड़े कई तरह के बदलाव किए। कुछ बदलाव तो पहली बार हुए हैं। चलिए जानते हैं कि नीट री-एग्जाम 2026 में क्या-क्या बदला।

परीक्षा कीअवधि बढ़ाई गई री-NEET परीक्षा में इस बार सबसे बड़ा बदलाव परीक्षा की टाइमिंग में किया गया है। पहले जहां उम्मीदवारों को प्रश्नपत्र हल करने के लिए 180 मिनट मिलते थे, वहीं अब उन्हें 195 मिनट का समय दिया जाएगा। परीक्षा दोपहर 2 बजे से शाम 5:15 बजे तक चलेगी। NTA के अनुसार, अतिरिक्त 15 मिनट सुरक्षा जांच, पहचान सत्यापन और अन्य जरूरी प्रक्रियाओं को ध्यान में रखते हुए जोड़े गए हैं। इससे उम्मीदवारों को परीक्षा के दौरान थोड़ा अतिरिक्त समय भी मिल सकेगा।

रफ वर्क के लिए अधिक पेज इस बार प्रश्नपत्र बुकलेट में रफ वर्क के लिए दिए जाने वाले पेजों की संख्या बढ़ा दी गई है। पहले उम्मीदवारों को दो पेज मिलते थे, जबकि अब चार पेज उपलब्ध कराए जाएंगे। यह बदलाव छात्रों से मिले फीडबैक के आधार पर किया गया है। कई उम्मीदवारों ने बताया था कि खासकर फिजिक्स और केमिस्ट्री के सवाल हल करने के लिए दो पेज पर्याप्त नहीं होते थे। इसी को देखते हुए रफ वर्क के लिए अतिरिक्त पेज जोड़े गए हैं।

परीक्षा केंद्रों पर देशव्यापी मॉक ड्रिल री-NEET परीक्षा से पहले पहली बार NTA ने देशभर के परीक्षा केंद्रों पर मॉक ड्रिल आयोजित की। इस अभ्यास का उद्देश्य परीक्षा केंद्रों की तैयारियों की जांच करना, सुरक्षा व्यवस्था को परखना, भीड़ प्रबंधन की योजना का आकलन करना और परीक्षा से पहले किसी भी संभावित कमी या समस्या की पहचान करना था। NTA का मानना है कि इस मॉक ड्रिल से परीक्षा के दिन व्यवस्थाओं को बेहतर बनाने और किसी भी तरह की गड़बड़ी से बचने में मदद मिलेगी।

भारतीय वायु सेना की मदद री-NEET परीक्षा के लिए इस बार एक खास कदम उठाते हुए प्रश्नपत्रों को कुछ स्थानों तक पहुंचाने के लिए भारतीय वायु सेना (IAF) के विमानों का इस्तेमाल किया गया है। अधिकारियों के मुताबिक, पिछले कुछ दिनों में IAF के परिवहन विमानों और Mi-17 हेलीकॉप्टरों ने करीब 200 उड़ानें भरकर सीलबंद प्रश्नपत्रों को देशभर के 18 निर्धारित वितरण केंद्रों तक पहुंचाया है।

टेलीग्राम बैन परीक्षा से पहले फर्जी प्रश्नपत्रों, पेपर लीक की अफवाहों और धोखाधड़ी के मामलों को रोकने के लिए टेलीग्राम की सेवाओं पर अस्थायी रोक लगाई गई है। अधिकारियों का मानना है कि इससे भ्रामक जानकारी फैलाने और उम्मीदवारों को निशाना बनाकर किए जाने वाले फर्जीवाड़े पर रोक लगाने में मदद मिलेगी।

एग्जाम सेंटर्स में क्या मिलेगी सुविधा उम्मीदवारों की सुविधा के लिए परीक्षा केंद्रों पर पेयजल, ORS, एंबुलेंस और अभिभावकों के लिए वेटिंग एरिया की व्यवस्था की गई है। परीक्षा कक्षों में दीवार घड़ियां और अतिरिक्त रफ वर्क पेज उपलब्ध कराए जाएंगे।

बाएं हाथ से लिखने वाले (लेफ्ट-हैंडेड) छात्रों के लिए विशेष बैठने और लिखने की व्यवस्था की गई है। प्रवेश और सुरक्षा जांच में लगने वाले अतिरिक्त समय को ध्यान में रखते हुए परीक्षा अवधि में भी बढ़ोतरी की गई है।