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NEET UG Rank List: MBBS, BDS एडमिशन के लिए नीट रैंक लिस्ट जारी, AIR 80 वाला टॉपर

By Prachi
लाइव हिन्दुस्तान
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OJEE NEET Rank List: ओजेईई (OJEE) ने ओडिशा नीट यूजी 2026 की प्रोविजनल मेरिट लिस्ट ojee.nic.in पर जारी कर दी है। अमन कुमार नायक ऑल इंडिया रैंक (AIR) 80 हासिल कर वे ओडिशा राज्य की लिस्ट में सबसे टॉप स्थान पर रहे।

NEET Rank List MBBS BDS Admission 2026
नीट यूजी रैंक लिस्ट 2026

OJEE NEET Rank List MBBS BDS Admission 2026: ओडिशा के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) पाठ्यक्रमों में दाखिला लेने का सपना देख रहे अभ्यर्थियों के लिए महत्वपूर्ण अपडेट सामने आया है। ओडिशा संयुक्त प्रवेश परीक्षा (OJEE) समिति ने शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए नीट-यूजी (NEET-UG 2026) पास करने वाले राज्य के योग्य उम्मीदवारों की राज्य स्तरीय प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट ojee.nic.in पर जारी कर दी है।

राज्य के जिन विद्यार्थियों ने 85 प्रतिशत स्टेट कोटे की सीटों पर प्रवेश के लिए रजिस्ट्रेशन कराया था, वे अब पीडीएफ फॉर्म में अपनी स्टेट रैंक, ऑल इंडिया रैंक और कैटेगरी चेक कर सकते हैं।

रैंक 80 अमन कुमार नायक बने स्टेट टॉपर

OJEE द्वारा जारी नीट यूजी रैंक लिस्ट के अनुसार, ओडिशा के विद्यार्थियों ने राष्ट्रीय स्तर पर शानदार प्रदर्शन किया है। अमन कुमार नायक ऑल इंडिया रैंक (AIR) 80 हासिल कर वे ओडिशा राज्य की लिस्ट में सबसे टॉप स्थान पर रहे। इसके बाद ऑल इंडिया रैंक 225 स्टेट में दूसरे स्थान पर हैं। तीसरा स्थान ऑल इंडिया रैंक 462 को मिला है। कुल 6217 छात्रों का नाम ओडिशा नीट यूजी प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में शामिल है।

OJEE Odisha NEET Rank List MBBS BDS Admission 2026 Link

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विभिन्न कैटेगरी के लिए कट-ऑफ अंक

NTA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पात्रता कट-ऑफ स्कोर ये निर्धारित किए गए हैं:

अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस (UR/EWS): 50वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 213 से 715

ओबीसी, एससी और एसटी (OBC, SC, ST): 40वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 177 से 212

दिव्यांग अभ्यर्थी (UR/EWS-PwD): 45वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 194 से 212

ओबीसी-दिव्यांग व एससी-दिव्यांग: कट-ऑफ स्कोर 177 से 193

एसटी-दिव्यांग (ST-PwD): कट-ऑफ स्कोर 177 से 191

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काउंसलिंग शेड्यूल और महत्वपूर्ण तिथियां

ओजेईई समिति द्वारा जारी आधिकारिक काउंसलिंग कार्यक्रम के अनुसार:

प्रोविजनल मेरिट लिस्ट जारी तिथि: 13 अगस्त 2026

आपत्ति/ग्रेविअंस दर्ज करने की समय सीमा: 14 अगस्त 2026 (सुबह 11:30 बजे तक)

फाइनल स्टेट मेरिट लिस्ट: 14 अगस्त 2026 (शाम 5:00 बजे)

ऑनलाइन चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: 14 अगस्त (रात 8:30 बजे) से 17 अगस्त 2026 (रात 11:59 बजे तक)

राउंड 1 प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट: 19 अगस्त 2026 (शाम 5:00 बजे)

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काउंसलिंग प्रक्रिया में हुए बड़े सुधार

केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने इस साल काउंसलिंग प्रक्रिया को छात्रों के लिए बेहद आसान और डिजिटल बना दिया है:

सिंगल फिजिकल रिपोर्टिंग: अब बार-बार कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी, केवल अंतिम अलॉटेड कॉलेज में ही रिपोर्ट करना होगा।

ऑनलाइन फ्लोट व अपग्रेडेशन: राउंड 3 तक सीट अपग्रेड करने या फ्लोट विकल्प चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।

ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स व विड्रा: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा और सीट छोड़ने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।

दिव्यांग (PwD) व NRI कोटा: दिव्यांग अभ्यर्थियों के मूल्यांकन केंद्र 16 से बढ़ाकर 61 कर दिए गए हैं और NRI कोटा का रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है।

Prachi

लेखक के बारे में

Prachi

शॉर्ट बायो: प्राची लाइव हिन्दुस्तान (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। पिछले 2 वर्षों से वे करियर, शिक्षा और सरकारी नौकरियों से जुड़े विषयों पर लिख रही हैं। मुश्किल खबरों को आसान भाषा में पाठकों तक पहुंचाना उनकी विशेषता है। वे 2024 से लाइव हिन्दुस्तान की करियर टीम का हिस्सा हैं।

अनुभव और करियर का सफर
प्राची ने अपने पत्रकारिता करियर की शुरुआत 'नन्ही खबर' से की थी, जहां उन्होंने जमीनी स्तर पर खबरों के महत्व को समझा। इसके बाद, उन्होंने 'सी.वाई. फ्यूचर लिमिटेड' और 'कुटुंब' जैसे प्लेटफॉर्म्स पर बतौर कंटेंट राइटर काम करते हुए अपनी लेखनी और रिसर्च स्किल्स को निखारा। लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ने के बाद, वे करियर डेस्क पर सक्रिय हैं और छात्रों के लिए करियर विकल्पों, बोर्ड परीक्षाओं, जॉब और प्रतियोगी परीक्षाओं की बारीकियों को कवर कर रही हैं।

शैक्षणिक पृष्ठभूमि
प्राची ने देश के प्रतिष्ठित भारतीय जन संचार संस्थान (IIMC) से इंग्लिश जर्नलिज्म में पीजी डिप्लोमा किया है। उनकी शैक्षणिक नींव दिल्ली यूनिवर्सिटी से है, जहां से उन्होंने इतिहास में ग्रेजुएशन की पढ़ाई की। इतिहास की अच्छी जानकारी होने के कारण, वे आज की खबरों को बेहतर तरीके से समझ और समझा पाती हैं। यही वजह है कि उनके लेखों में जानकारी पूरी तरह सटीक और अधिक भरोसेमंद होती है।

विजन
प्राची का मानना है कि करियर चुनना केवल एक नौकरी पाना नहीं, बल्कि सही दिशा में अपना भविष्य सुरक्षित करना है। उनका उद्देश्य है कि हर छात्र और अभ्यर्थी तक बिना किसी भ्रम के, सटीक और सही समय पर जानकारी पहुंचे। वे पारदर्शिता और विश्वसनीयता को डिजिटल पत्रकारिता की सबसे बड़ी ताकत मानती हैं।

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इतिहास की समझ और पत्रकारिता के जुनून के साथ, प्राची को खाली समय में उपन्यास पढ़ना और विश्व सिनेमा देखना पसंद है, जो उनके लेखन में एक नया दृष्टिकोण जोड़ता है।

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