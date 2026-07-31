NEET UG Rank List : MBBS व BDS के लिए नीट रैंक लिस्ट जारी, 700 अंक वाला टॉप पर, 680 से ऊपर वाले 19 छात्र
NEET Rank List : केईए ने नीट यूजी स्टेट रैंक लिस्ट जारी करते हुए बताया कि जिस उम्मीदवार को ऑल इंडिया रैंक 20 मिली है, वह स्टेट रैंक लिस्ट में पहले नंबर पर है। उसके 720 में से 700 अंक हैं। कर्नाटक की छात्रा वैष्णवी दास को ऑल इंडिया 20वीं रैंक मिली थी।
NEET Rank List MBBS BDS Admission 2026 : कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी (KEA) ने राज्य के नीट यूजी क्वालिफाई करने वाले उम्मीदवारों की रैंक लिस्ट जारी कर दी है। ये वे उम्मीदवार हैं जिन्होंने अपने एप्लीकेशन फॉर्म में कर्नाटक का नाम लिखा है। केईए ने रैंक लिस्ट जारी करते हुए बताया कि जिस उम्मीदवार को ऑल इंडिया रैंक 20 मिली है, वह स्टेट रैंक लिस्ट में पहले नंबर पर है। उसके 720 में से 700 अंक हैं। कर्नाटक की छात्रा वैष्णवी दास को ऑल इंडिया 20वीं रैंक मिली थी। जनरल कैटेगरी की वैष्णवी का पर्सेंटाइल 99.997899 रहा। दूसरे से 5वें स्थान पर 695 अंक पाने वालों का कब्जा है। 664 तक अंक पाने वाले उम्मीदवार टॉप 50 में शामिल हैं।
मेरिट लिस्ट में 69170 को जगह, 69170वीं स्टेट रैंक वाले के 177 अंक
स्टेट मेरिट लिस्ट में सबसे नीचे जो उम्मीदवार है उसके 177 अंक हैं। लिस्ट में 69170 उम्मीदवारों को शामिल किया गया है। इच्छुक और योग्यता नियमों पर खरे उतरने वाले उम्मीदवारों को अब एमबीबीएस, बीडीएस और आयुष (आयुर्वेद, यूनानी, होम्योपैथी) में एडमिशन के लिए KEA में रजिस्टर करना होगा। कर्नाटक NEET 2026 रैंक लिस्ट 21 जून को हुए नीट यूजी एग्जाम के स्कोर के आधार पर तैयार की गई है।
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ये वे उम्मीदवार हैं जो स्टेट कोटे के तहत MBBS, BDS और दूसरे मेडिकल कोर्स में एडमिशन पाना चाहते हैं। जिन लोगों का नाम मेरिट लिस्ट में है, वे कर्नाटक NEET UG काउंसलिंग प्रोसेस में हिस्सा लेने के लिए पात्र हैं। मेरिट लिस्ट में कैंडिडेट का रोल नंबर, NEET स्कोर, ऑल इंडिया रैंक (AIR) और स्टेट जैसी डिटेल्स शामिल हैं। यह मेरिट लिस्ट प्रोविजनल है और इसे कर्नाटक स्टेट-लेवल काउंसलिंग के मकसद से अंडरग्रेजुएट मेडिकल और डेंटल एडमिशन के लिए जारी किया गया है।
कर्नाटक NEET 2026 रैंक लिस्ट: कैसे चेक करें?
- कैंडिडेट KEA की ऑफिशियल वेबसाइट cetonline.karnataka.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट डाउनलोड कर सकते हैं।
- होमपेज पर, 'एडमिशन' टैब देखें।
- UGNEET 2026 लिंक चुनें।
- कर्नाटक NEET 2026 रैंक लिस्ट PDF डाउनलोड के लिए उपलब्ध है।
- रोल नंबर खोजने के लिए CTRL+F का इस्तेमाल करें।
- भविष्य में इस्तेमाल के लिए डॉक्यूमेंट डाउनलोड करें।
समान अंक पर मेरिट लिस्ट में कौन ऊपर होगा
अगर दो या उससे ज्यादा उम्मीदवार NEET UG 2026 में एक जैसे मार्क्स लाते हैं, तो टाई-ब्रेकिंग क्राइटेरिया फॉलो किया जाएगा। ऐसे मामलों में पहले बायोलॉजी में ज्यादा मार्क्स वाले कैंडिडेट को प्रेफरेंस दी जाएगी। अगर टाई नहीं सुलझता है, तो केमिस्ट्री में अधिक मार्क्स पर विचार किया जाएगा, उसके बाद कम गलत जवाबों पर। अगर टाई फिर भी बना रहता है, तो ज्यादा उम्र वाले कैंडिडेट को मेरिट लिस्ट में ऊपर रैंक दिया जाएगा।
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काउंसलिंग शेड्यूल का इंतजार
कर्नाटक नीट यूजी स्टेट काउंसलिंग 2026 शेड्यूल का इंतजार है। केईए ने अभी तक कर्नाटक नीट यूजी काउंसलिंग के लिए पूरा राउंड-वाइज शेड्यूल जारी नहीं किया है। यह काउंसलिंग पूरे कर्नाटक में भाग लेने वाले इंस्टीट्यूशन में MBBS, BDS और AYUSH प्रोग्राम में एडमिशन के लिए आयोजित की जाएगी। कर्नाटक NEET UG 2026 काउंसलिंग के लिए रजिस्ट्रेशन प्रोसेस जुलाई में शुरू हुआ था और इसे 30 जुलाई तक बढ़ा दिया गया था। डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, सीट मैट्रिक्स पब्लिकेशन, ऑप्शन एंट्री, मॉक अलॉटमेंट और सीट अलॉटमेंट डेट्स सहित डिटेल्ड काउंसलिंग शेड्यूल KEA द्वारा घोषित किया जाएगा। कर्नाटक NEET UG काउंसलिंग का पहला राउंड अगस्त 2026 में होने की उम्मीद है। राउंड 2 और मॉप-अप राउंड समेत आगे के राउंड सितंबर 2026 में जारी रहने की उम्मीद है। KEA जल्द ही चॉइस-फिलिंग या वेब ऑप्शन विंडो खोलेगा। जिन कैंडिडेट के नाम कर्नाटक NEET 2026 रैंक लिस्ट में शामिल हैं, उन्हें डेडलाइन के अंदर अपने पसंदीदा कॉलेज और कोर्स भरकर लॉक करने होंगे। ऑल इंडिया कोटा सीटों के लिए अप्लाई करने वाले कैंडिडेट्स को मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) काउंसलिंग प्रोसेस के जरिए अलग से हिस्सा लेना होगा।
देश में एमबीबीएस की कुल 136939 सीटें
इस वर्ष नीट यूजी परीक्षा करीब 11.21 लाख विद्यार्थियों ने पास की है। इनके लिए देश में एमबीबीएस की महज 136939 सीटें हैं। यानी एक सीट के करीब 8 दावेदार हैं।
नीट यूजी काउंसलिंग प्रक्रिया में हुए बदलाव
नीट यूजी काउंसलिंग 2026 प्रक्रिया को आसान और पारदर्शी बनाने के लिए केंद्र सरकार ने इसमें कई बड़े सुधार किए हैं।
- सिर्फ एक बार फिजिकल रिपोर्टिंग – अब मेडिकल कॉलेज में बार-बार जाकर रिपोर्टिंग नहीं करनी होगी। सीट अपग्रेड के लिए कॉलेज जाने की जरूरत नहीं – अगर बेहतर सीट के लिए 'फ्लोट' विकल्प चुनते हैं, तो आगे की प्रक्रिया ऑनलाइन होगी।
- दस्तावेजों का ऑनलाइन वेरिफिकेशन – फ्लोट विकल्प चुनने वाले छात्र डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन करा सकेंगे। एक बार ही ओरिजिनल डॉक्यूमेंट जमा होंगे – बार-बार मूल दस्तावेज जमा करने की जरूरत खत्म।
- तीसरे राउंड तक सीट अपग्रेड का मौका – Round-3 तक बेहतर सीट मिलने पर अपग्रेड की सुविधा जारी रहेगी। राउंड 3 के बाद ही अंतिम फिजिकल रिपोर्टिंग – अंतिम आवंटित सीट मिलने के बाद ही कॉलेज जाकर सभी औपचारिकताएं पूरी करनी होंगी।
- ऑनलाइन सीट छोड़ने (Resignation) की सुविधा – अब MCC पोर्टल के जरिए सीट ऑनलाइन छोड़ी जा सकेगी, कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी।
- दिव्यांग (PwD) अभ्यर्थियों के लिए बड़ा बदलाव - मेडिकल बोर्ड के मूल्यांकन केंद्र 16 से बढ़ाकर 61 कर दिए गए हैं।
- 'Disability Certificate' की जगह 'Eligibility Certificate' – अब मेडिकल बोर्ड पात्रता (Eligibility) के आधार पर प्रमाण-पत्र जारी करेगा।
- NRI कोटा पूरी तरह ऑनलाइन – NRI अभ्यर्थियों का पंजीकरण और दस्तावेज जमा करने की प्रक्रिया अब पूरी तरह डिजिटल होगी। ईमेल की जगह पोर्टल पर दस्तावेज अपलोड करने होंगे। अब सभी जरूरी दस्तावेज सीधे MCC काउंसलिंग पोर्टल पर अपलोड किए जाएंगे।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी