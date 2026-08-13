NEET UG Rank List: MBBS, BDS एडमिशन के लिए नीट रैंक लिस्ट जारी, 695 मार्क्स वाला टॉपर, 645 से ऊपर वाले टॉप 20 में
BFUHS NEET Rank List: बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS) ने पंजाब नीट यूजी 2026 की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। 695 अंकों (AIR 50) के साथ अर्णव जिंदल ने राज्य में पहला स्थान हासिल किया है।
BFUHS Punjab NEET Rank List MBBS BDS Admission 2026: पंजाब के मेडिकल और डेंटल कॉलेजों में शैक्षणिक सत्र 2026-27 के लिए एमबीबीएस (MBBS) और बीडीएस (BDS) कोर्सेज में एडमिशन का इंतजार कर रहे अभ्यर्थियों के लिए बड़ा अपडेट आया है। बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ हेल्थ साइंसेज (BFUHS), फरीदकोट ने ऑनलाइन काउंसलिंग के राउंड-1 के लिए योग्य उम्मीदवारों की राज्य स्तरीय प्रोविजनल मेरिट लिस्ट आधिकारिक वेबसाइट पर जारी कर दी है
पंजाब राज्य की 85 प्रतिशत कोटा सीटों के तहत आवेदन करने वाले उम्मीदवार यूनिवर्सिटी के आधिकारिक पोर्टल bfuhs.ac.in या admission.bfuhsonline.ac.in पर जाकर अपनी रैंक और स्कोर जांच सकते हैं।
पंजाब के टॉपर्स: नीट AIR 50 अर्णव जिंदल टॉप पर
यूनिवर्सिटी द्वारा जारी मेरिट लिस्ट के अनुसार, पंजाब के छात्रों ने नीट यूजी परीक्षा में उत्कृष्ट प्रदर्शन दर्ज किया है:
अर्णव जिंदल: अर्णव ने 695 अंक और ऑल इंडिया रैंक (AIR) 50 हासिल कर पंजाब राज्य की मेरिट लिस्ट में पहला स्थान प्राप्त किया है।
आयुष गुप्ता : आयुष ने 689 अंक और ऑल इंडिया रैंक 139 के साथ राज्य में दूसरा स्थान हासिल किया।
शौर्य सिंगला : शौर्य ने 685 अंक और ऑल इंडिया रैंक 174 प्राप्त कर राज्य की मेरिट में तीसरा स्थान बनाया।
शिव जिंदल : शिव ने भी 685 अंक और ऑल इंडिया रैंक 196 के साथ मेरिट में चौथा स्थान पाया।
संकल्प गर्ग : 671 अंकों और ऑल इंडिया रैंक 479 के साथ मेरिट लिस्ट में पांचवें स्थान पर रहे।
महिला अभ्यर्थियों में रमनीत कौर ने 668 अंक और ऑल इंडिया रैंक 587 लाकर मेरिट में 7वां स्थान एवं महिला वर्ग में टॉप रैंक प्राप्त किया है। 645 अंक तक पाने वाले अभ्यर्थियों की संख्या 20 रही है।
विभिन्न कैटेगरी के लिए कट-ऑफ अंक
NTA द्वारा जारी आंकड़ों के अनुसार शैक्षणिक वर्ष 2026-27 के लिए पात्रता कट-ऑफ स्कोर ये निर्धारित किए गए हैं:
अनारक्षित और ईडब्ल्यूएस (UR/EWS): 50वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 213 से 715
ओबीसी, एससी और एसटी (OBC, SC, ST): 40वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 177 से 212
दिव्यांग अभ्यर्थी (UR/EWS-PwD): 45वां पर्सेंटाइल, कट-ऑफ स्कोर 194 से 212
ओबीसी-दिव्यांग व एससी-दिव्यांग: कट-ऑफ स्कोर 177 से 193
एसटी-दिव्यांग (ST-PwD): कट-ऑफ स्कोर 177 से 191
काउंसलिंग प्रक्रिया में हुए बड़े सुधार
केंद्र सरकार और मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने इस साल काउंसलिंग प्रक्रिया को छात्रों के लिए बेहद आसान और डिजिटल बना दिया है:
सिंगल फिजिकल रिपोर्टिंग: अब बार-बार कॉलेज जाने की जरूरत नहीं होगी, केवल अंतिम अलॉटेड कॉलेज में ही रिपोर्ट करना होगा।
ऑनलाइन फ्लोट व अपग्रेडेशन: राउंड 3 तक सीट अपग्रेड करने या फ्लोट विकल्प चुनने की प्रक्रिया पूरी तरह ऑनलाइन होगी।
ऑनलाइन डॉक्यूमेंट्स व विड्रा: डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन ऑनलाइन होगा और सीट छोड़ने की सुविधा भी पोर्टल पर उपलब्ध रहेगी।
दिव्यांग (PwD) व NRI कोटा: दिव्यांग अभ्यर्थियों के मूल्यांकन केंद्र 16 से बढ़ाकर 61 कर दिए गए हैं और NRI कोटा का रजिस्ट्रेशन भी पूरी तरह डिजिटल कर दिया गया है।
काउंसलिंग और आपत्तियों की प्रक्रिया
बाबा फरीद यूनिवर्सिटी प्रशासन ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी अभ्यर्थी को इस प्रोविजनल मेरिट लिस्ट में दी गई जानकारियों, श्रेणी या अंकों पर कोई आपत्ति है, तो वे निर्धारित समय-सीमा के भीतर व्यक्तिगत रूप से यूनिवर्सिटी परिसर में जाकर अपनी आपत्ति दर्ज करा सकते हैं।
आपत्तियों का रिव्यू करने के बाद फाइनल मेरिट लिस्ट जारी की जाएगी, जिसके आधार पर राज्य के सरकारी व प्राइवेट मेडिकल और डेंटल कॉलेजों की 85% स्टेट कोटा सीटों पर राउंड-1 का सीट आवंटन शुरू होगा।
लेखक के बारे मेंPrachi
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