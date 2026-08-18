Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

NEET UG Rank List : 633 वाला टॉपर, 550 से ऊपर टॉप 27 में, MBBS और BDS की एक और मेरिट लिस्ट जारी

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Follow us on Google News
share

NEET UG Merit Rank List : डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पोरवोरिम गोवा ने नीट बेस्ड कोर्स और फॉर्मेसी (BPharma) की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। अभ्यर्थी dte.goa.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट की पीडीएफ फाइल चेक और डाउनलोड कर सकते हैं।

NEET UG Rank List
नीट यूजी मेरिट लिस्ट

NEET UG Merit Rank List MBBS BDS Admission : डायरेक्टोरेट ऑफ टेक्निकल एजुकेशन पोरवोरिम गोवा ने नीट बेस्ड कोर्स और फॉर्मेसी (BPharma) की मेरिट लिस्ट जारी कर दी है। अभ्यर्थी dte.goa.gov.in पर जाकर मेरिट लिस्ट की पीडीएफ फाइल चेक और डाउनलोड कर सकते हैं। मेरिट लिस्ट में सलोनी उटागी नीट में 720 में से 633 अंकों (99.00 पर्सेंटाइल) के साथ टॉप पर हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक 3033 है। नीट बेस्ड कोर्सेज की रैंक लिस्ट में दूसरे स्थान पर 624 अंक के साथ निया क्लेयर एजिप्सी हैं। उनकी ऑल इंडिया रैंक 4424 है। पहले दोनों स्थान पर लड़कियों का कब्जा है। तीसरे स्थान पर 619 अंक के साथ ईथान डियास और चौथे स्थान पर 610 अंक के साथ सैराज कृष्णाप्रसाद नायक हैं। मेरिट लिस्ट में 600 से ऊपर वाले सिर्फ चार उम्मीदवार हैं।

नीट काउंसलिंग अथॉरिटी ने कहा है कि नीट स्टेट काउंसलिंग 18 अगस्त 2026 से काउंसलिंग शुरू नहीं होगी क्योंकि मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने ऑल इंडिया कोटा (AIQ) का कार्यक्रम संशोधित कर दिया है। नई तिथियां और विस्तृत काउंसलिंग कार्यक्रम MCC द्वारा राज्य स्तर का कार्यक्रम जारी किए जाने के बाद अधिसूचित किया जाएगा।

नीट-आधारित डिग्री पाठ्यक्रमों (NEET Based Courses) की मेरिट लिस्ट (2026-27)

स्टेट रैंक | उम्मीदवार का नाम | नीट स्कोर | ऑल इंडिया रैंक |

| 1 | सलोनी उतागी (SALONI UTAGI) | 633 | 3033 |

| 2 | निया क्लेयर एजिप्सी (NIA CLAIRE EGIPSY) | 624 | 4424 |

| 3 | ईथन डियास (ETHAN DIAS) | 619 | 5215 |

| 4 | साईराज कृष्णप्रसाद नाइक (SAIRAJ KRISHNAPRASAD NAIK) | 610 | 7168 |

| 5 | शंटाल मारिया दा कोस्टा डियास (CHANTAL MARIAH DA COSTA DIAS) | 588 | 14582 |

| 6 | वेदा सुरजीत पेडनेकर (VEDA SURJIT PEDNEKAR) | 582 | 16910 |

| 7 | साई श्रीपाद भरणे (SAI SHRIPAD BHARNE) | 580 | 17817 |

| 8 | अनमोल मैरी क्रास्टो (ANMOL MARIE CRASTO) | 579 | 18368 |

| 9 | हर्ष आर्या (HARSH ARYA) | 575 | 20579 |

| 10 | कस्तूरी महेंद्र चौधरी (KASTURI MAHENDRA CHAUDHARI) | 574 | 20977 |

| 11 | मोहम्मद ज़माम नासिर (MD ZAMAM NASIR) | 571 | 22967 |

| 12 | परवेज़ जोहर (PARVEZ JOHAR) | 570 | 23163 |

| 13 | क्षितिज गुरुप्रसाद पावसकर (XITIJ GURUPRASAD PAWASKAR) | 568 | 24746 |

| 14 | सर्वम संजय दलवी (SARVAM SANJAY DALVI) | 567 | 25086 |

| 15 | ईथन इवान तवारेस (ETHAN IVAN TAVARES) | 566 | 25744 |

| 16 | माहिनूर खान (MAHINOOR KHAN) | 565 | 26521 |

| 17 | थरानंदा ए एन (THARANANDA A N) | 562 | 28128 |

| 18 | पारस पंकज देसाई (PARAS PANKAJ DESAI) | 561 | 28786 |

| 19 | क्रेग एडवर्ड एजिप्सी (CRAIG EDWARD EJIPSY) | 559 | 30824 |

| 20 | श्रेया महाबलेश्वर रिवणकर (SHREYA MAHABALESHWAR RIVONKAR) | 557 | 31623 |

ये भी पढ़ें:MBBS एडमिशन के लिए रैंक लिस्ट जारी, 696 मार्क्स वाला Topper

मेरिट सूची में गड़बड़ी होने पर उम्मीदवारों को इसे सूचित करने के लिए 17 अगस्त 2026 तक का समय दिया गया था। उम्मीदवार ध्यान दें कि गलत NEET रैंक, श्रेणी प्रमाणपत्र या पात्रता स्थिति के आधार पर दिया गया कोई भी प्रवेश रद्द कर दिया जाएगा। इसलिए मेरिट सूची में अपनी पात्रता की जांच सावधानीपूर्वक करें।

अंतिम मेरिट सूची में एक से अधिक श्रेणियों में शामिल उम्मीदवार, जिन श्रेणियों में वे पात्र हैं, उन सभी में अपनी पसंद की सीट के लिए मेरिट के आधार पर प्रवेश राउंड में शामिल हो सकते हैं।

गोवा राज्य के बाहर के अधिकारियों द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र जमा करने वाले आवेदकों को संबंधित आरक्षित श्रेणी में आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। हालांकि, सामान्य श्रेणी की पात्रता पूरी करने पर उन्हें सामान्य श्रेणी की मेरिट सूची में शामिल किया जाएगा।

SC, ST और OBC उम्मीदवार, जिनके नाम के साथ ST-M/ST-O, SC-M/SC-O या OBC-C/OBC-M/OBC-O दर्ज है, उन्हें क्रमशः SC, ST और OBC आरक्षण का लाभ नहीं मिलेगा। इसका कारण उनका प्रवासी, राज्य के बाहर का या OBC के मामले में क्रीमी लेयर से संबंधित होना है।

ये भी पढ़ें:51 साल के शख्स का MBBS में दाखिला, NEET में 192 अंक, पास है 2 PhD और MBA डिग्री

आरक्षित सीटों के लिए केवल गैर-प्रवासी SC, ST और OBC उम्मीदवार, जिनके पास गोवा राज्य में निर्धारित प्राधिकारी (डिप्टी कलेक्टर) द्वारा जारी जाति प्रमाणपत्र है, पात्र होंगे। गोवा के बाहर जारी जाति प्रमाणपत्र पेशेवर पाठ्यक्रमों में आरक्षण के लिए मान्य नहीं होंगे, हालांकि पात्रता निर्धारित करने के लिए उन्हें स्वीकार किया जा सकता है।

नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 चॉइस फिलिंग की डेट 18 अगस्त तक बढ़ी

मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (एमसीसी) ने नीट यूजी काउंसलिंग 2026 के राउंड 1 के लिए चॉइस फिलिंग की आखिरी तारीख बढ़ा दी है। आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार, अब उम्मीदवार 18 अगस्त को रात 11:59 बजे तक अपनी पसंद के कॉलेज और कोर्स चुन सकेंगे। नीट यूजी काउंसलिंग राउंड 1 चॉइस फिलिंग की प्रक्रिया एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जारी है। इससे पहले, चॉइस-फिलिंग की प्रक्रिया 17 अगस्त को शाम 6 बजे खत्म होने वाली थी। हालांकि, अब इसकी समय-सीमा कल यानी 18 अगस्त तक बढ़ा दी गई है। चॉइस लॉक करने की सुविधा 17 अगस्त को शाम 5:30 बजे से शुरू हो गई है।

ये भी पढ़ें:600 से कम अंक वाला टॉप पर, जारी हुई सरकारी स्कूल कोटे की नीट मेरिट लिस्ट

राउंड 1 के लिए विकल्प भरने के लिए, उम्मीदवारों को पोर्टल पर लॉग इन करना होगा। विकल्प सेव करने के बाद, उन्हें तय समय सीमा के भीतर लॉक करना अनिवार्य है, क्योंकि सीट अलॉटमेंट इन्हीं प्राथमिकताओं के आधार पर होगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी

और पढ़ें
Neet Ug neet ug counselling MBBS अन्य..
Hindi News के साथ करियर सेक्शन में पढ़ें लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़, सरकारी जॉब , एग्जाम , एडमिशन से जुड़ी सभी महत्वपूर्ण खबरें। हर अपडेट सबसे पहले पाने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।