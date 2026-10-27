182 रैंक वाला टॉपर, 720 में से 594 अंक, नीट पीजी मेरिट लिस्ट जारी, 3961 सीटों पर कड़ा मुकाबला
NEET PG UP state merit rank list : यूपी स्टेट कोटा की एमडी, एमएस, डिप्लोमा सीटों पर दाखिले के लिए यूपी नीट पीजी स्टेट मेरिट 2026 जारी कर दी है। मेरिट लिस्ट में 6084 अभ्यर्थियों को ही जगह दी गई है।
NEET PG UP state merit rank list : उत्तर प्रदेश चिकित्सा शिक्षा एवं प्रशिक्षण महानिदेशालय ने स्टेट कोटा की एमडी, एमएस, डिप्लोमा सीटों पर दाखिले के लिए यूपी नीट पीजी स्टेट मेरिट 2026 जारी कर दी है। काउंसलिंग फीस व सिक्योरिटी मनी जमा कर चॉइस फिलिंग के लिए क्वालिफाई पाए गए कुल अभ्यर्थियों की संख्या 6084 है। यानी मेरिट लिस्ट में 6084 अभ्यर्थियों को ही जगह दी गई है। राज्य मेरिट में पहला स्थान शाश्वत गौर नाम के अभ्यर्थी ने हासिल की है। शाश्वत ने नीट पीजी में 720 में से 594 अंक प्राप्त किए हैं और उनकी ऑल इंडिया रैंक 182 रही। राज्य के टॉप 20 अभ्यर्थयों का स्कोर 594 अंक से 572 अंक के बीच है, जिनकी ऑल इंडिया रैंक 182 से 822 के बीच है।
उत्तर प्रदेश नीट पीजी (UP NEET PG 2026) स्टेट मेरिट सूची के टॉप 20
स्टेट मेरिट क्रमांक, अभ्यर्थी, नीट पीजी अंक, AIR रैंक
1 शाश्वत गौर , 594 , 182
2 संस्कृति चौधरी , 591 , 237
3 लोकेश शर्मा , 590 , 265
4 अभिषेक सिंह , 588 , 302
5 औसाफ अहमद , 588 , 309
6 ललित राजपूत , 586 , 366
7 मीनाक्षी पांडे , 583 , 412
8 अग्रिमा सिंह , 583 , 423
9 रूपेश कुमार , 582 , 450
10 आयुष प्रताप सिंह , 581 , 482
11 स्वाति कटियार , 576 , 635
12 आस्था मिश्रा , 576 , 649
13 आयुषी गुप्ता , 576 , 657
14 अभ्युदय सिंह , 576 , 673
15 श्रेया माहेश्वरी , 575 , 692
16 अंश राज , 575 , 727
17 अफशा सैफा , 575 , 729
18 ऋतुराज त्रिपाठी , 573 , 770
19 सुजॉय बोस , 573 , 782
20 ऋषभ सिंह , 572 , 822
उत्तर प्रदेश में कुल नीट पीजी (MD/MS) सीटें
उत्तर प्रदेश के सरकारी एवं प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में राउंड-1 काउंसलिंग के लिए कुल 3961 सीटें उपलब्ध हैं।
सरकारी मेडिकल कॉलेज : कुल 1,095 सीटें
अनारक्षित : 438 सीटें
अन्य पिछड़ा वर्ग : 291 सीटें
अनुसूचित जाति : 226 सीटें
अनुसूचित जनजाति : 22 सीटें
आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग : 110 सीटें
अन्य (BS / SS उप-श्रेणी): 8 सीटें
प्राइवेट मेडिकल कॉलेज : कुल 2,866 सीटें (सभी सीटें ओपन / अनारक्षित श्रेणी के अंतर्गत आती हैं)।
आपको बता दें कि उत्तर प्रदेश एक ओपन स्टेट है, इसलिए देश भर के पात्र अभ्यर्थी यहां के प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों की सीटों के लिए आवेदन कर सकते हैं।
सरकारी कोटा सीटें (Government Quota Seats): ये सीटें केवल उन्हीं अभ्यर्थियों के लिए उपलब्ध हैं जिन्होंने उत्तर प्रदेश के किसी भी सरकारी या प्राइवेट मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किया हो (एएमयू, बीएचयू या एम्स जैसे केंद्रीय संस्थानों को छोड़कर)। आरक्षण का लाभ केवल उन्हीं अभ्यर्थियों को मिलेगा जिन्होंने यूपी से एमबीबीएस किया है तथा जिनके पास यूपी का मूल निवास (डोमिसाइल) है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी