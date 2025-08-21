NEET PG : नीट पीजी में एक ही शहर के 4 डॉक्टर टॉप 100 में, शीर्ष 1000 में भी ढेरों, 900 सीटें बढ़ने के आसार

नीट पीजी परीक्षा में वडोदरा के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कम से कम चार छात्रों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है और एक दर्जन से ज्यादा छात्र टॉप 1000 में शामिल हैं। इस साल के परिणामों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है।

नीट पीजी परीक्षा में वडोदरा के छात्रों ने शानदार प्रदर्शन किया है। कम से कम चार छात्रों ने शीर्ष 100 में जगह बनाई है और एक दर्जन से ज्यादा छात्र टॉप 1000 में शामिल हैं। इस साल के परिणामों में लड़कियों ने लड़कों से बेहतर प्रदर्शन किया है। मेडिकल कॉलेज बड़ौदा के डीन डॉ. रंजन अय्यर ने कहा, 'हमारे मेडिकल कॉलेज के कम से कम एक दर्जन छात्रों ने ऑल इंडिया रैंक (AIR) 1000 से कम हासिल की है और हम अभी भी गिनती कर रहे हैं।' टॉपर्स में हीरक अग्रवाल ने एआईआर 17, अंजलि कुमारी ने एआईआर 25, गोपित ने एआईआर 41 और अवनी पटेल ने एआईआर 85 हासिल की।

टीओआई की रिपोर्ट के मुताबिक हीरक के पिता केशव एक व्यवसायी और मां रजनी एक गृहिणी हैं। उन्होंने कहा, 'मुझे 1000 से कम रैंक की उम्मीद थी, लेकिन मैंने इतने अच्छे स्कोर के बारे में नहीं सोचा था।इस रैंक ने कई ऑप्शन खोल दिए हैं और मैं उचित सलाह के बाद ही कोई निर्णय लूंगा।' हीरक एमबीबीएस के दौरान लगातार शीर्ष 5 में शामिल रहे थे।

मेडिकल कॉलेज बड़ौदा के अन्य छात्र जिन्होंने 1000 से कम रैंक हासिल की, उनमें संस्कृति ठक्कर (एआईआर 312), मनन दोशी (एआईआर 389), अन्वी (एआईआर 440), उर्विश जैन (एआईआर 622), देवेश मेहता (एआईआर 625), यश गांधी (एआईआर 689), ध्रुविल पटेल (एआईआर 812), और विधि शाह (एआईआर 828) शामिल हैं।

तय नियमों के अनुसार सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को पास होने के लिए 50 पर्सेंटाइल हासिल करना जरूरी होता है। जबकि सामान्य दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह 45 पर्सेंटाइल होता है। दिव्यांग सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 40 पर्सेंटाइल होता है। नीट पीजी 2025 में सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक 276, सामान्य दिव्यांग के लिए 255 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (दिव्यांग सहित) के उम्मीदवारों के लिए 235 रहा है।

नीट पीजी में देश भर से कुल 2,42,493 उम्मीदवारों ने परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था । इनमें से 2,30,114 उपस्थित हुए और 128116 ने काउंसलिंग राउंड के लिए क्वालिफाई किया है।

गुजरात के 13,000 छात्रों ने 17 शहरों में परीक्षा दी थी। वर्तमान में गुजरात में लगभग 2,800 पीजी मेडिकल सीटें हैं। हालांकि बताया जा रहा है कि 2025-26 शैक्षणिक वर्ष के लिए 900 और सीटों की संभावना है क्योंकि सरकारी और निजी दोनों कॉलेजों ने नए कोर्सेज और सीट विस्तार के लिए मंजूरी मांगी है। अगर मंजूरी मिल जाती है, तो गुजरात में पीजी मेडिकल सीटों की कुल संख्या 3,700 को पार कर सकती है।