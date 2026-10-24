नीट पीजी के 100 टॉपरों में आधों ने चुना जनरल मेडिसिन, रेडियोलॉजी का क्रेज घटा, MBBS डॉक्टरों की पसंद बदली
NEET PG 2026 Counselling Round 1 Result : नीट पीजी अभ्यर्थियों की चॉइस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जनरल मेडिसन में पीजी MBBS डॉक्टरों की पहली पसंद बनकर उभरा है।
एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट पीजी काउंसलिंग राउंड 1 का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाकर परिणाम चेक किया जा सकता है। इस बार नीट पीजी अभ्यर्थियों की चॉइस में बड़ा बदलाव देखने को मिला है। जनरल मेडिसन अभ्यर्थियों की पहली पसंद बनकर उभरा है। नीट पीजी को 100 टॉपरों में से 50 ने पीजी के लिए जनरल मेडिसिन ब्रांच को चुना है। यह डॉक्टरों की सबसे पहली पसंद बनी हुई है। टॉप 100 रैंक में इसे चुनने वालों की संख्या 46 (वर्ष 2025 में) से बढ़कर 50, टॉप 1000 में 373 से बढ़कर 390 और टॉप 10000 में 1181 से बढ़कर 1253 हो गई है।
रेडिलॉजी दूसरी पसंद, पर पिछले साल से डिमांड घटी
इसके बाद रेडिलॉजी है। रेडिलॉजी की डिमांड 2025 की तुलना में काफी घटी है। टॉप 100 रैंकर्स में इसकी मांग थोड़ी कम हुई। टॉप 100 में इसकी मांग 40 से घटकर 28 रह गई है। और टॉप 1000 में भी 306 से घटकर 293 रही। हालांकि ओवरऑल टॉप 10000 के स्तर पर इसे चुनने वाले छात्र 1091 से बढ़कर 1132 हुए हैं।
न्यूक्लियर मेडिसिन क्रेज बढ़ा
न्यूक्लियर मेडिसिन क्रेज बढ़ा है। टॉप 1000 रैंक में न्यूक्लियर मेडिसिन चुनने वाले अभ्यर्थियों की संख्या वर्ष 2025 में 11 से बढ़कर 2026 में 23 (दोगुनी से अधिक) हो गई। सर्जिकल व एनेस्थीसिया ब्रांच में गिरावट आई है। टॉप 10000 में जनरल सर्जरी, ऑर्थोपेडिक्स, एनेस्थिसियोलॉजी और ऑप्थैल्मोलॉजी में गिरावट देखी गई है।
नीट पीजी की चॉइस से पता चलता है कि डॉक्टर अब कम तनाव और बेहतर वर्क लाइफ बैलेंस देने वाली मेडिसिन और लाइफस्टाइल ब्रांचों को ज्यादा प्राथमिकता दे रहे हैं, जबकि अत्यधिक थकाऊ इमरजेंसी और सर्जिकल सेवाओं वाली ब्रांचों की मांग में कमी आई है।
24 अक्टूबर तक ही दर्ज करा सकते हैं आपत्ति
प्रोविजनल परिणाम को लेकर उम्मीदवारों को अपनी कोई भी शिकायत दर्ज कराने का मौका दिया गया है। जारी आधिकारिक नोटिफिकेशन के अनुसार यदि परिणाम में कोई गड़बड़ी या विसंगति है, तो उम्मीदवार इसे 24 अक्टूबर 2026 को सुबह 11:30 बजे तक कैंडिडेट लॉगिन पोर्टल पर मौजूद कैंडिडेट्स ग्रीवेंस एंड क्वेरी रिड्रेसल सिस्टम के जरिए तुरंत MCC के ध्यान में ला सकते हैं। इसके बाद, काउंसलिंग के पहले राउंड का फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी किया जाएगा। NEET PG राउंड 1 काउंसलिंग 2026 में जिन उम्मीदवारों को सीटें अलॉट हुई हैं, उन्हें फाइनल अलॉटमेंट रिजल्ट जारी होने के बाद ही अपने अलॉट किए गए कॉलेजों में रिपोर्ट करना होगा।
नीट पीजी राउंड 1 (2025 की तुलना में 2026 कैसा रहा) विभिन्न स्पेशलिटीज के अलॉटमेंट
जनरल मेडिसिन : टॉप 100: 46 से बढ़कर 50 (+4) सीटें।
टॉप 1,000: 373 से बढ़कर 390 (+17) सीटें।
टॉप 10,000: 1,181 से बढ़कर 1,253 (+72) सीटें।
रेडियोलॉजी :
टॉप 100: 40 से घटकर 28 (-12) सीटें।
टॉप 1,000: 306 से घटकर 293 (-13) सीटें।
टॉप 10,000: 1,091 से बढ़कर 1,132 (+41) सीटें।
डर्मेटोलॉजी :
टॉप 100: 3 से बढ़कर 6 (+3) सीटें।
टॉप 1,000: 67 पर स्थिर (0) रही।
टॉप 10,000: 298 से बढ़कर 313 (+15) सीटें।
ऑर्थोपेडिक्स :
टॉप 100: 1 से बढ़कर 2 (+1) सीटें।
टॉप 1,000: 14 से घटकर 13 (-1) सीटें
पीडियाट्रिक्स :
टॉप 100: 1 से बढ़कर 3 (+2) सीटें।
टॉप 1,000: 36 से घटकर 20 (-16) सीटें
स्त्री एवं प्रसूति रोग (OBG):
टॉप 100: 3 से घटकर 1 (-2) सीट
टॉप 1,000: 39 से घटकर 33 (-6) सीटें
साइकियाट्री: टॉप 10,000 में 130 से बढ़कर 157 (+27) सीटें
एनेस्थिसियोलॉजी : टॉप 10,000 में 196 से घटकर 159 (-37) सीटें
ऑप्थैल्मोलॉजी : टॉप 10,000 में 225 से घटकर 188 (-37) सीटें।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
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