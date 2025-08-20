NEET PG Topper : डॉ पूशन ने किया नीट पीजी में टॉप, देखें 10 टॉपरों के मार्क्स

NEET PG Topper : नीट पीजी परीक्षा 2025 में डॉ पूशन मोहापात्रा ने टॉप किया है। उन्होंने अपना एमबीबीएस कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से 2019 से 2024 में पूरा किया।

Wed, 20 Aug 2025 02:03 PM

NEET PG Topper : नीट पीजी परीक्षा 2025 में डॉ पूशन मोहापात्रा ने टॉप किया है। उन्होंने अपना एमबीबीएस कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से 2019 से 2024 में पूरा किया। पूशन मोहापात्रा को नीट पीजी परीक्षा में कुल 800 में से 707 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। नीट पीजी 2025 का स्कोर कार्ड 29 अगस्त को जारी होगा।

नीट पीजी के टॉप 10 और उनके मार्क्स

रोल नंबर मार्क्स रैंक

25661108635 705 2

25661152924 705 3

25661216476 701 4

25661043846 695 5

25661074678 695 6

25661159637 692 7

25661231423 692 8

25661054056 691 9

25661184037 691 10