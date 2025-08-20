NEET PG Topper : Pooshan Mohapatra secured AIR 1 in neet pg exam check toppers marks list NEET PG Topper : डॉ पूशन ने किया नीट पीजी में टॉप, देखें 10 टॉपरों के मार्क्स, Career Hindi News - Hindustan
NEET PG Topper : Pooshan Mohapatra secured AIR 1 in neet pg exam check toppers marks list

NEET PG Topper : डॉ पूशन ने किया नीट पीजी में टॉप, देखें 10 टॉपरों के मार्क्स

NEET PG Topper : नीट पीजी परीक्षा 2025 में डॉ पूशन मोहापात्रा ने टॉप किया है। उन्होंने अपना एमबीबीएस कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से 2019 से 2024 में पूरा किया।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तानWed, 20 Aug 2025 02:03 PM
NEET PG Topper : डॉ पूशन ने किया नीट पीजी में टॉप, देखें 10 टॉपरों के मार्क्स

NEET PG Topper : नीट पीजी परीक्षा 2025 में डॉ पूशन मोहापात्रा ने टॉप किया है। उन्होंने अपना एमबीबीएस कटक के एससीबी मेडिकल कॉलेज एंड हॉस्पिटल से 2019 से 2024 में पूरा किया। पूशन मोहापात्रा को नीट पीजी परीक्षा में कुल 800 में से 707 मार्क्स प्राप्त हुए हैं। नीट पीजी 2025 का स्कोर कार्ड 29 अगस्त को जारी होगा।

नीट पीजी के टॉप 10 और उनके मार्क्स

रोल नंबर मार्क्स रैंक

25661108635 705 2

25661152924 705 3

25661216476 701 4

25661043846 695 5

25661074678 695 6

25661159637 692 7

25661231423 692 8

25661054056 691 9

25661184037 691 10

तय नियमों के अनुसार सामान्य और आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग (EWS) के उम्मीदवारों को पास होने के लिए 50 पर्सेंटाइल हासिल करना जरूरी होता है। जबकि सामान्य दिव्यांग उम्मीदवारों के लिए यह 45 पर्सेंटाइल होता है। दिव्यांग सहित अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (ओबीसी) वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यह 40 पर्सेंटाइल होता है। नीट पीजी 2025 में सामान्य और ईडब्ल्यूएस श्रेणियों के लिए कट-ऑफ अंक 276, सामान्य दिव्यांग के लिए 255 और अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग (दिव्यांग सहित) के उम्मीदवारों के लिए 235 रहा है।

