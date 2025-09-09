NEET PG : नीट पीजी के बाद किस ब्रांच में है मोटी कमाई, किसकी है सबसे ज्यादा डिमांड, देखें लिस्ट

नीट पीजी पास भी हो जाए तो एक कंफ्यूजन उम्मीदवार को घेरे रखती है - किस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन की जाए। लेकिन मार्केट ट्रेंड और पर्दे के पीछे की वास्तविकताओं का विश्लेषण करने के बाद यहां हम आपको भारत में सबसे अधिक लाभदायक मेडिकल करियर के बारे में बता रहे हैं -

हेल्थ सेक्टर में एमबीबीएस डिग्री की वेल्यू पहले की तुलना में कम होने के चलते अब ज्यादातर परीक्षार्थी नीट पीजी का रुख करते हैं। आज अमूमन हर एमबीबीएस डॉक्टर किसी ब्रांच में एमडी एमएस कर खुद पर स्पेशियलिस्ट का ठप्पा लगवाना चाह रहा है। लेकिन देश में मेडिकल पोस्ट ग्रेजुएट सीटें बेहद कम होने के चलते नीट पीजी में कड़ा कंपीटिशन होता है। दिन रात कड़ी मेहनत करने के बाद नीट पीजी पास भी हो जाए तो एक कंफ्यूजन उम्मीदवार को घेरे रखती है - किस ब्रांच में स्पेशलाइजेशन की जाए। कौन सी ऐसी ब्रांच है जिसमें उनकी कमाई मोटी होगी, भविष्य में डिमांड बनी रहेगी और तरक्की भी तेजी से होगी। यह बात सही है कि कोई भी ब्रांच चुनने का आधार उस विषय को जानने का जुनून होना चाहिए।

लेकिन मार्केट ट्रेंड और पर्दे के पीछे की वास्तविकताओं का विश्लेषण करने के बाद यहां हम आपको भारत में सबसे अधिक लाभदायक मेडिकल करियर के बारे में बता रहे हैं -

रेडियोलॉजी नीट पीजी के टॉप रैंकर्स आमतौर पर यही फील्ड चुनते हैं। ऐसे में इसकी कटऑफ भी हाई जाती है। पिछले एक दशक में रेडियोलॉजी फील्ड में तेजी से बदलाव आया है। मेडिकल प्रैक्टिशनर अपना अधिकांश समय मेडिकल फोटोज का विश्लेषण करने में लगाते हैं। सर्जरी क्षेत्रों की तुलना में यह विशेषज्ञता बेहतरीन वर्क लाइफ बैंलेंस देती है, क्योंकि कई रेडियोलॉजिस्ट आखिरकार टेलीरेडियोलॉजी की ओर रुख करते हैं, जिससे उन्हें लचीले कार्यक्रम और मोटी कमाई की सुविधा मिलती है।

डर्मेटोलॉजी स्किन से जुडे़ रोगों से लेकर सौंदर्य उपचारों तक डर्मेटोलॉजी की मांग में हाल के वर्षों में भारी वृद्धि देखी गई है। स्किन केयर व कॉस्मेटिक प्रक्रियाओं के बारे में बढ़ती जागरूकता के साथ यह ब्रांच पहले से कहीं अधिक आकर्षक हो गई है। कॉस्मेटोलॉजी में हाई इनकम के ज्यादा चांस और कम इमरजेंसी के चलते यह काफी पसंदीदा फील्ड है। क्लिनिकल डर्मेटोलॉजी, कॉस्मेटोलॉजी, ट्राइकोलॉजी, लेज़र थेरेपी और निजी प्रैक्टिस में करियर बनाया जा सकता है।

जनरल मेडिसन जबरदस्त अवसरों के चलते जनरल मेडिसिन आज भी कई उम्मीदवारों के लिए एक पसंदीदा विकल्प बना हुआ है। यह कार्डियोलॉजी, नेफ्रोलॉजी और गैस्ट्रोएंटरोलॉजी जैसी अत्यधिक मांग वाली सुपर-स्पेशलिटीज़ का गेटवे है। इसमें

कई सुपर-स्पेशलिटीज़ के अवसर हैं। जनरल मेडिसिन में पीजी डॉक्टर सरकारी या प्राइवेट हॉस्पिटल में काम कर सकते हैं। अपना क्लिनिक खोल प्राइवेट प्रैक्टिस कर सकते हैं। मेडिकल कॉलेज में पढ़ा भी सकते हैं।

एनेस्थिसियोलॉजी एनेस्थिसियोलॉजी भले ही कम आकर्षक लगे, लेकिन एनेस्थिसियोलॉजिस्ट हर सर्जिकल प्रक्रिया के लिए जरूरी होते हैं। वे सर्जरी से पहले उसके दौरान और बाद में मरीजों के संकेतों की निगरानी करते हैं। इस स्पेशलाइजेशन में आमतौर पर अन्य मेडिकल प्रोफेशन की तुलना में कम घंटे की दरकार होती है। लेकिन कमाई अच्छी होती है।

पीडियाट्रिक्स यह एक सदाबहार डिमांड वाली लाइन है। भारत की तेजी से बढ़ती आबादी के बीच इस स्पेशलाइजेशन की डिमांड बनी रहती है। अब इसमें नैनोटॉलॉजी, पीडियाट्रिक न्यूरोटोलॉजी, पीडियाट्रिक कार्डियोलॉजी जैसी सुपर स्पेशलाइजेशन भी उभर रही है।