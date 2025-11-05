NEET PG : खुशखबरी, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75 नई पीजी सीटों को मंजूरी, इसी साल से दाखिला
संक्षेप: एनएमसी ने तेलंगाना के 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75 नई पीजी सीटों को मंजूरी दी है। ये सीटें उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, निजामाबाद, महबूबनगर, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, नलगोंडा और एसआईएमएस रामागुंडम में मंजूर की गई हैं।
तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अतिरिक्त सीटों से जीएमसी में कुल पीजी सीटों की संख्या 1,191 से बढ़कर 1,266 हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के जीएमसी में सुविधाओं में सुधार के कारण यह मंजूरी दी गई है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बाल रोग, डीवीएल, ईएनटी, हड्डी रोग, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, श्वसन चिकित्सा, जैव रसायन, आपातकालीन चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग सहित विभिन्न विभागों में पीजी की सीटें जोड़ी गई हैं। तेलंगाना में 65 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 9,065 एमबीबीएस सीटें हैं, जिनमें 36 सरकारी कॉलेजों में 4,315 सीटें और 29 निजी कॉलेजों में 4,750 सीटें हैं।
एनएमसी के लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स के मुताबिक किस राज्य में कितनी पीजी सीटें
कर्नाटक – 6449
महाराष्ट्र – 6074
तमिलनाडु – 5134
उत्तर प्रदेश – 4220
राजस्थआन – 3288
तेलंगाना – 3112
गुजरात – 2910
दिल्ली – 2938
आंध्र प्रदेश – 3568
मध्य प्रदेश – 2348
पश्चिम बंगाल – 2088
केरल – 1945
उत्तराखंड – 1832
ओडिशा – 1234
बिहार – 1229
पुडुचेरी – 1034
हरियाणा – 897
असम – 738
पंजाब – 792
छत्तीसगढ़ – 589
चंडीगढ़ – 585
जम्मू और कश्मीर – 657
हिमाचल प्रदेश – 356
झारखंड – 263
मणिपुर – 255
गोवा – 137
त्रिपुरा – 91
मेघालय – 37
सिक्किम – 34
अरुणाचल प्रदेश – 0
अंडमान & निकोबार – 0
मिजोरम – 0
नागालैंड – 0
सबसे ज्यादा सीटें कर्नाटक में
साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक मेडिकल एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बना हुआ है. यहां नीट पीजी की 6449 सीटें उपलब्ध हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद महाराष्ट्र में 6074 सीटें और तमिलनाडु में 5134 सीटें हैं।