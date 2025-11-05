Hindustan Hindi News
NEET PG : खुशखबरी, 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75 नई पीजी सीटों को मंजूरी, इसी साल से दाखिला

संक्षेप: एनएमसी ने तेलंगाना के 7 सरकारी मेडिकल कॉलेजों में 75 नई पीजी सीटों को मंजूरी दी है। ये सीटें उस्मानिया मेडिकल कॉलेज, निजामाबाद, महबूबनगर, सिद्दीपेट, सूर्यापेट, नलगोंडा और एसआईएमएस रामागुंडम में मंजूर की गई हैं।

Wed, 5 Nov 2025 02:45 PMPankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
तेलंगाना स्वास्थ्य विभाग ने कहा कि अतिरिक्त सीटों से जीएमसी में कुल पीजी सीटों की संख्या 1,191 से बढ़कर 1,266 हो जाएगी। अधिकारियों ने बताया कि राज्य के जीएमसी में सुविधाओं में सुधार के कारण यह मंजूरी दी गई है। हॉस्पिटल एडमिनिस्ट्रेशन, बाल रोग, डीवीएल, ईएनटी, हड्डी रोग, एनेस्थीसिया, पैथोलॉजी, श्वसन चिकित्सा, जैव रसायन, आपातकालीन चिकित्सा, प्रसूति एवं स्त्री रोग सहित विभिन्न विभागों में पीजी की सीटें जोड़ी गई हैं। तेलंगाना में 65 मेडिकल कॉलेजों में लगभग 9,065 एमबीबीएस सीटें हैं, जिनमें 36 सरकारी कॉलेजों में 4,315 सीटें और 29 निजी कॉलेजों में 4,750 सीटें हैं।

एनएमसी के लेटेस्ट सीट मैट्रिक्स के मुताबिक किस राज्य में कितनी पीजी सीटें

किस राज्य में कितनी सीटें?

कर्नाटक – 6449

महाराष्ट्र – 6074

तमिलनाडु – 5134

उत्तर प्रदेश – 4220

राजस्थआन – 3288

तेलंगाना – 3112

गुजरात – 2910

दिल्ली – 2938

आंध्र प्रदेश – 3568

मध्य प्रदेश – 2348

पश्चिम बंगाल – 2088

केरल – 1945

उत्तराखंड – 1832

ओडिशा – 1234

बिहार – 1229

पुडुचेरी – 1034

हरियाणा – 897

असम – 738

पंजाब – 792

छत्तीसगढ़ – 589

चंडीगढ़ – 585

जम्मू और कश्मीर – 657

हिमाचल प्रदेश – 356

झारखंड – 263

मणिपुर – 255

गोवा – 137

त्रिपुरा – 91

मेघालय – 37

सिक्किम – 34

अरुणाचल प्रदेश – 0

अंडमान & निकोबार – 0

मिजोरम – 0

नागालैंड – 0

सबसे ज्यादा सीटें कर्नाटक में

साल 2025 के आंकड़ों के अनुसार, कर्नाटक मेडिकल एजुकेशन का सबसे बड़ा हब बना हुआ है. यहां नीट पीजी की 6449 सीटें उपलब्ध हैं, जो देश में सबसे ज्यादा हैं. इसके बाद महाराष्ट्र में 6074 सीटें और तमिलनाडु में 5134 सीटें हैं।

