NEET PG Seats : नीट पीजी छात्रों के लिए खुशखबरी, यूपी में MD व MS की 264 सीटें बढ़ीं, कहां कितनी सीटें

संक्षेप: NEET PG Seats in UP: यूपी में एमडी-एमएस (पीजी) की सीटों में बढ़ोतरी हो गई है। प्रदेश में पीजी की 264 सीटें बढ़ गई हैं। अब राज्य में पीजी सीटों की सीटों की संख्या बढ़कर 2169 हो गई हैं।

NEET PG Seats in UP: यूपी के चिकित्सा संस्थानों और सरकारी मेडिकल कालेजों में एमडी-एमएस (पीजी) की सीटों में बढ़ोतरी हो गई है। प्रदेश में पीजी की 264 सीटें बढ़ गई हैं। राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (एनएमसी) ने इन सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है। अब राज्य में पीजी सीटों की सीटों की संख्या बढ़कर 2169 हो गई हैं। एनएमसी ने संजय गांधी पीजीआई में 34 सीटें, केजीएमयू में 30, डा़ आरएमएल में 04, शाहजहांपुर मेडिकल कालेज में 30, अंबेडकरनगर मेडिकल कालेज में 20, जौनपुर मेडिकल कालेज में 04, हरदोई मेडिकल कालेज में 06 पीजी सीट सहित विभिन्न कॉलेजों को कुल 264 पीजी सीटों की मान्यता दी गई है।

गुजरात एडमिशन कमिटी सीट काउंसलिंग सीट मैट्रिक के मुताबिक एनएमसी ने नीट पीजी सत्र 2025 दाखिले के लिए 52,244 पीजी सीटों को मंजूरी दी है। ऐकेडमिक वर्ष 2025-2026 में 2,337 नई सीटें एड हुई हैं।

नीट पीजी काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन mcc.nic.in पर शुरू लंबे इंतजार के बाद आखिरकार शुक्रवार से नीट पीजी 2025 काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू हो गई। नीट पीजी पास उम्मीदवार सरकारी और प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों में एमडी, एमएस, डीएनबी जैसे पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल कोर्सेज में 50 फीसदी ऑल इंडिया कोटा (एआईक्यू ) सीटों पर एडमिशन को लेकर एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग 2025 में हिस्सा लेने के लिए ऑफिशियल वेबसाइट mcc.nic.in पर अप्लाई कर सकते हैं। रजिस्ट्रेशन का लिंक एक्टिव कर दिया गया है। इसके अलावा मेडिकल काउंसलिंग कमिटी (एमसीसी) ने काउंसलिंग के लिए नीट पीजी इन्फॉर्मेशन बुलेटिन 2025 भी जारी किया है, लेकिन नीट पीजी काउंसलिंग शेड्यूल 2025 अभी जारी नहीं हुआ है। बुलेटिन के मुताबिक नीट पीजी काउंसलिंग चार राउंड में होंगे। चौथा राउंड स्ट्रे वैकेंसी राउंड होगा।

नीट पीजी 2025 काउंसलिंग प्रक्रिया में रजिस्ट्रेशन, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, चॉइस-फिलिंग और चॉइस-लॉकिंग, सीट अलॉटमेंट की प्रोसेसिंग, अलॉटमेंट रिजल्ट की घोषणा, रिपोर्टिंग और अपग्रेडेशन शामिल होंगे। इससे पहले नीट पीजी दाखिला प्रक्रिया कोर्ट में लंबित मामलों के चलते लटकी रही। नेशनल बोर्ड ऑफ़ एग्जामिनेशन्स इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने हाल ही में अनुचित साधनों के चलते 22 नीट पीजी रिजल्ट कैंसिल कर दिए। 13 कैंडिडेट्स को चीटिंग और मैलप्रैक्टिस में शामिल होने के लिए डिसक्वालिफाई कर दिया गया है।