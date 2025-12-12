NEET PG Seats : देश में मेडिकल पीजी MD, MS, DNB की कहां कितनी सीटें, सरकार ने दिया राज्यवार ब्योरा
NEET PG , Medical PG Seats in India : केंद्र सरकार ने कहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में मेडिकल पीजी की कुल 80291 सीटें हैं। इनमें 17707 डीएनबी, डीआरएनबी, एफएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सीटें भी शामिल हैं। कुल पीजी सीटों में 37282 सीटें सरकारी और 25302 सीटें प्राइवेट हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी
राज्य, पीजी सरकारी सीटें , पीजी प्राइवेट सीटें
1. आंध्र प्रदेश 2140 1679
2. अंडमान और निकोबार 13 0
3. अरुणाचल प्रदेश 0 0
4. असम 790 0
5. बिहार 965 467
6. चंडीगढ़ 587 0
7. छत्तीसगढ़ 565 187
8. दादरा और नगर हवेली 44 0
9. दिल्ली 2965 52
10. गोवा 156 0
11. गुजरात 2574 902
12. हरियाणा 448 528
13. हिमाचल प्रदेश 303 93
14. जम्मू और कश्मीर 730 52
15. झारखंड 289 0
16. कर्नाटक 2470 5180
17. केरल 1189 1003
18. मध्य प्रदेश 1720 1060
19. महाराष्ट्र 3836 3083
20. मणिपुर 260 0
21. मेघालय 37 0
22. मिजोरम 10 0
23. नागालैंड 0 0
24. ओडिशा 800 612
25. पुडुचेरी 346 799
26. पंजाब 470 420
27. राजस्थान 2450 1319
28. सिक्किम 0 34
29. तमिलनाडु 2901 2892
30. तेलंगाना 1669 1855
31. त्रिपुरा 95 8
32. उत्तर प्रदेश 2953 2362
33. उत्तराखंड 1656 338
34. पश्चिम बंगाल 1851 377
क्या सवाल पूछे गए थे
स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उपरोक्त जानकारी भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे के प्रश्न के जवाब में दी। राजाराम वाकचौरे ने पूछा था कि आज की तिथि तक देश में सरकारी और गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या कितनी है।
- (ख) आज की तिथि तक इन कॉलेजों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या कॉलेज/संस्थान-वार कितनी है।
- (ग) क्या सभी आवेदकों को इन कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश मिल गया है और यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;
- क्या सरकारी और गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटें रिक्त हैं;
- यदि हां, तो कॉलेज/संस्थान-वार और पाठ्यक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;
- क्या सरकार ने इन कॉलेजों और संस्थानों में रिक्त सीटों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने की योजना है; और
सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में राज्यवार एमबीबीएस सीटें (State wise MBBS seats in government and private colleges in India )
क्रम राज्य सरकारी सीटें प्राइवेट सीटें
1 आंध्र प्रदेश 3415 3800
2 अंडमान और निकोबार 114 0
3 अरुणाचल प्रदेश 100 0
4 असम 1975 0
5 बिहार 1645 1900
6 चंडीगढ़ 150 0
7 छत्तीसगढ़ 1555 900
8 दादरा नगर हवेली 177 0
9 दिल्ली 1296 100
10 गोवा 200 0
11 गुजरात 4325 3200
12 हरियाणा 1060 1650
13 हिमाचल प्रदेश 820 150
14 जम्मू कश्मीर 1525 200
15 झारखंड 855 400
16 कर्नाटक 4249 9695
17 केरल 1855 3549
18 मध्य प्रदेश 3025 2700
19 महाराष्ट्र 6075 6749
20 मणिपुर 375 150
21 मेघालय 100 100
22 मिज़ोरम 100 0
23 नागालैंड 100 0
24 ओडिशा 1925 1100
25 पुडुचेरी 423 1450
26 पंजाब 999 900
27 राजस्थान 4630 2700
28 सिक्किम 0 150
29 तमिलनाडु 5250 7800
30 तेलंगाना 4390 5150
31 त्रिपुरा 150 250
32 उत्तर प्रदेश 5925 7500
33 उत्तराखंड 750 700
34 पश्चिम बंगाल 4149 2250
35 कुल 65193 63682