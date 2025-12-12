NEET PG Seats : देश में मेडिकल पीजी MD, MS, DNB की कहां कितनी सीटें, सरकार ने दिया राज्यवार ब्योरा

संक्षेप: NEET PG , Medical PG Seats in India : केंद्र सरकार ने कहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में मेडिकल पीजी की कुल 80291 सीटें हैं। इनमें 17707 डीएनबी, डीआरएनबी, एफएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सीटें भी शामिल हैं।

Dec 12, 2025 03:51 pm IST

NEET PG , Medical PG Seats in India : केंद्र सरकार ने कहा है कि शैक्षणिक वर्ष 2025-26 में मेडिकल पीजी की कुल 80291 सीटें हैं। इनमें 17707 डीएनबी, डीआरएनबी, एफएनबी और पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा सीटें भी शामिल हैं। कुल पीजी सीटों में 37282 सीटें सरकारी और 25302 सीटें प्राइवेट हैं। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने हाल ही में लोकसभा में एक प्रश्न के जवाब में यह जानकारी दी

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

राज्य, पीजी सरकारी सीटें , पीजी प्राइवेट सीटें 1. आंध्र प्रदेश 2140 1679 2. अंडमान और निकोबार 13 0

3. अरुणाचल प्रदेश 0 0

4. असम 790 0

5. बिहार 965 467

6. चंडीगढ़ 587 0

7. छत्तीसगढ़ 565 187

8. दादरा और नगर हवेली 44 0

9. दिल्ली 2965 52

10. गोवा 156 0

11. गुजरात 2574 902

12. हरियाणा 448 528

13. हिमाचल प्रदेश 303 93

14. जम्मू और कश्मीर 730 52

15. झारखंड 289 0

16. कर्नाटक 2470 5180

17. केरल 1189 1003

18. मध्य प्रदेश 1720 1060

19. महाराष्ट्र 3836 3083

20. मणिपुर 260 0

21. मेघालय 37 0

22. मिजोरम 10 0

23. नागालैंड 0 0

24. ओडिशा 800 612

25. पुडुचेरी 346 799

26. पंजाब 470 420

27. राजस्थान 2450 1319

28. सिक्किम 0 34

29. तमिलनाडु 2901 2892

30. तेलंगाना 1669 1855

31. त्रिपुरा 95 8

32. उत्तर प्रदेश 2953 2362

33. उत्तराखंड 1656 338

34. पश्चिम बंगाल 1851 377

क्या सवाल पूछे गए थे

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय में राज्य मंत्री अनुप्रिया पटेल ने उपरोक्त जानकारी भाऊसाहेब राजाराम वाकचौरे के प्रश्न के जवाब में दी। राजाराम वाकचौरे ने पूछा था कि आज की तिथि तक देश में सरकारी और गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में अध्ययन हेतु उपलब्ध सीटों की संख्या कितनी है।

- (ख) आज की तिथि तक इन कॉलेजों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए प्राप्त आवेदनों की संख्या कॉलेज/संस्थान-वार कितनी है।

- (ग) क्या सभी आवेदकों को इन कॉलेजों/संस्थानों में प्रवेश मिल गया है और यदि हां, तो इसका ब्योरा क्या है;

- क्या सरकारी और गैर-सरकारी मेडिकल कॉलेजों/संस्थानों में विभिन्न पाठ्यक्रमों में सीटें रिक्त हैं;

- यदि हां, तो कॉलेज/संस्थान-वार और पाठ्यक्रम-वार तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

- क्या सरकार ने इन कॉलेजों और संस्थानों में रिक्त सीटों को भरने के लिए कोई कदम उठाए हैं/उठाने की योजना है; और

सरकारी और प्राइवेट कॉलेजों में राज्यवार एमबीबीएस सीटें (State wise MBBS seats in government and private colleges in India ) क्रम राज्य सरकारी सीटें प्राइवेट सीटें 1 आंध्र प्रदेश 3415 3800

2 अंडमान और निकोबार 114 0

3 अरुणाचल प्रदेश 100 0

4 असम 1975 0

5 बिहार 1645 1900

6 चंडीगढ़ 150 0

7 छत्तीसगढ़ 1555 900

8 दादरा नगर हवेली 177 0

9 दिल्ली 1296 100

10 गोवा 200 0

11 गुजरात 4325 3200

12 हरियाणा 1060 1650

13 हिमाचल प्रदेश 820 150

14 जम्मू कश्मीर 1525 200

15 झारखंड 855 400

16 कर्नाटक 4249 9695

17 केरल 1855 3549

18 मध्य प्रदेश 3025 2700

19 महाराष्ट्र 6075 6749

20 मणिपुर 375 150

21 मेघालय 100 100

22 मिज़ोरम 100 0

23 नागालैंड 100 0

24 ओडिशा 1925 1100

25 पुडुचेरी 423 1450

26 पंजाब 999 900

27 राजस्थान 4630 2700

28 सिक्किम 0 150

29 तमिलनाडु 5250 7800

30 तेलंगाना 4390 5150

31 त्रिपुरा 150 250

32 उत्तर प्रदेश 5925 7500

33 उत्तराखंड 750 700

34 पश्चिम बंगाल 4149 2250