NEET PG : बिहार के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में पीजी की 400 सीटें होंगी

NEET PG Seats : बिहार के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में जल्दी की पीजी की 400 सीटें होंगी। सीटें बढ़ने से राज्य के एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रदेश में ही पीजी में एडमिशन की सुविधा बढ़ेगी।

बिहार के मेडिकल कॉलेजों और जिला अस्पतालों में शीघ्र की पीजी की 400 सीटें होंगी। स्वास्थ्य विभाग की ओर से इसको लेकर प्रयास चल रहा है। सीटें बढ़ने से राज्य के एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थियों का प्रदेश में ही पीजी में नामांकन की सुविधा बढ़ेगी। वहीं, राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी दूर होगी। वर्तमान में राज्य में डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) के तहत पीजी की 192 सीटें हैं। विभिन्न स्वास्थ्य संस्थानों की ओर से 80 सीटों का प्रस्ताव तीन महीने पहले राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड को भेजा गया है, जिसके फलाफल भी अब आने लगे हैं। 80 में 12 सीटें की स्वीकृति मिल गई है। शेष 68 सीटों की मंजूरी की कवायद चल रही है।

वहीं, पीजी की 150 नई सीटों का प्रस्ताव भेजने का निर्णय लिया गया है। चरणवार यह प्रस्ताव भेजा जा रहा है। इस तरह राज्य में 400 पीजी की सीटें हो जाएंगी। इससे राज्य के एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थियों दूसरे राज्यों में पीजी करने के लिए जाने की विवशता नहीं होगी। उक्त सीटों में 50 प्रतिशत बिहार के मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रहेंगी।