NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें संशोधित शेड्यूल

NEET PG Counselling 2025: नीट पीजी राउंड 3 काउंसलिंग के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन शुरू, जानें संशोधित शेड्यूल

संक्षेप:

NEET PG Counselling 2025: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी (NEET PG) 2025 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है। इसके अलावा, काउंसलिंग प्रक्रिया में 290 से अधिक नई पीजी सीटें भी जोड़ी गई हैं। 

Feb 01, 2026 06:13 am IST
NEET PG Round 3 Counselling: मेडिकल काउंसलिंग कमेटी (MCC) ने नीट पीजी (NEET PG) 2025 के तीसरे राउंड की काउंसलिंग प्रक्रिया को एक बार फिर से सक्रिय कर दिया है। एमसीसी ने उन उम्मीदवारों के लिए नए सिरे से रजिस्ट्रेशन की विंडो ओपन कर दी है, जो पिछले राउंड में शामिल नहीं हो पाए थे या अब नई पात्रता शर्तों के कारण पात्र हो गए हैं।

क्यों जारी हुआ रिवाइज्ड शेड्यूल?

काउंसलिंग के बीच में ही नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन (NBE) द्वारा कट-ऑफ पर्सेंटाइल को घटाकर 'जीरो' (आरक्षित वर्ग के लिए) करने के फैसले के बाद यह बदलाव जरूरी हो गया था। इस ऐतिहासिक फैसले से बड़ी संख्या में वे उम्मीदवार अब पात्र हो गए हैं, जो पहले रेस से बाहर थे। इसके अलावा, काउंसलिंग प्रक्रिया में 290 से अधिक नई पीजी सीटें भी जोड़ी गई हैं, जिसके कारण एमसीसी ने पूरे शेड्यूल को अपडेट किया है।

रिवाइज्ड शेड्यूल की महत्वपूर्ण तिथियां

उम्मीदवारों को अब नई समय सीमा के अनुसार अपनी प्रक्रिया पूरी करनी होगी:

नया रजिस्ट्रेशन और भुगतान: ताजा रजिस्ट्रेशन आज से शुरू हो चुके हैं और उम्मीदवार 30 जनवरी 2026 (दोपहर 12:00 बजे तक) अपना रजिस्ट्रेशन करा सकते हैं। शुल्क भुगतान उसी दिन दोपहर 03:00 बजे तक किया जा सकेगा।

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: पसंद के कॉलेजों को भरने की सुविधा भी शुरू कर दी गई है, जो 31 जनवरी 2026 (रात 11:55 बजे) तक उपलब्ध रहेगी। चॉइस लॉकिंग की प्रक्रिया 31 जनवरी को दोपहर 03:00 बजे से शुरू होगी।

सीट आवंटन परिणाम: राउंड 3 का अंतिम सीट आवंटन परिणाम अब 2 फरवरी 2026 को घोषित किया जाएगा।

कॉलेज में रिपोर्टिंग: जिन उम्मीदवारों को सीट आवंटित की जाएगी, उन्हें 3 फरवरी से 7 फरवरी 2026 के बीच संबंधित मेडिकल कॉलेज में जाकर अपना दाखिला सुनिश्चित करना होगा।

रजिस्ट्रेशन कैसे करें?

  1. एमसीसी की आधिकारिक वेबसाइट mcc.nic.in पर जाएं।

2. 'PG Medical' टैब पर क्लिक करें और 'New Registration' के लिंक को चुनें।

3. अपनी आवश्यक जानकारी दर्ज करें और आवेदन शुल्क का भुगतान करें।

4. पुरानी पसंद को अपडेट करें और नई जोड़ी गई सीटों को अपनी प्राथमिकता लिस्ट में शामिल करें।

उम्मीदवारों के लिए जरूरी सलाह

विशेषज्ञों का कहना है कि कट-ऑफ घटने के कारण इस बार कड़ी प्रतिस्पर्धा देखने को मिल सकती है। यह राउंड 3 है, इसलिए आवंटित सीट मिलने के बाद उसे छोड़ना भारी पड़ सकता है। उम्मीदवारों को सलाह दी जाती है कि वे केवल उन्हीं कॉलेजों का चयन करें जहां वे वास्तव में एडमिशन लेना चाहते हैं।

