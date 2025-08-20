NEET PG : नीट पीजी में पटना के आशीष वैभव की 216वीं रैंक, नामी कॉलेज से किया है MBBS

नीट पीजी में पटना के डॉ. आशीष वैभव को ऑल इंडिया 216 वां रैंक मिला है। उन्होंने 2018 में नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम में 291वीं रैंक हासिल कर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली में दाखिला लिया था।

नीट पीजी में पटना के सगुना मोड़ निवासी डॉ. आशीष वैभव को ऑल इंडिया 216 वां रैंक मिला है। डॉ. आशीष पटना के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉ. एसबी कुमार के पुत्र हैं। डॉ. आशीष दिल्ली के प्रतिष्ठित मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज से एमबीबीएस किए हैं। उनकी इस उपलब्धि पर उनके रिश्तेदारों, परिवार के नजदीकी लोगों ने बधाई दी है। आपको बता दें कि मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज की एनआईआरएफ मेडिकल कॉलेज कैटेगरी रैंकिंग 24 है। नीट यूजी में अच्छी रैंक वालों को ही यहां दाखिला मिल पाता है। आशीष पटना ने वर्ष 2018 में नीट यूजी एंट्रेंस एग्जाम में 291वीं रैंक हासिल कर मौलाना आजाद मेडिकल कॉलेज, दिल्ली में दाखिला लिया था। वह नीट में बिहार के सेकेंड टॉपर थे। तब एम्स एंट्रेंस एग्जाम में उनकी 193वीं रैंक आई थी। तब एमबीबीएस के लिए एम्स का अलग एंट्रेंस टेस्ट हुआ करता था।

नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने मंगलवार को नीट पीजी-2025 का रिजल्ट जारी कर दिया है। वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बोर्ड ने बताया कि उम्मीदवार 29 अगस्त से व्यक्तिगत स्कोरकार्ड डाउनलोड कर सकेंगे। स्कोरकार्ड केवल छह महीने के लिए ऑनलाइन डाउनलोड के लिए उपलब्ध रहेगा। इस परीक्षा में बिहार के सैकड़ों छात्रों को सफलता मिली है।

शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए एमडी, एमएस, डीएनबी, डीएनआरबी या पीजी मेडिकल डिप्लोमा पाठ्यक्रमों में प्रवेश के लिए नीट पीजी तीन अगस्त को एक ही पाली में आयोजित की गयी थी। सुबह नौ बजे से दोपहर 12:30 बजे तक एक ही पाली में 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने परीक्षा दी थी। एनबीईएमएस ने कहा कि परीक्षा में पूछे गए प्रत्येक प्रश्न की परीक्षा के बाद संबंधित विशेषज्ञता क्षेत्र के संकाय सदस्यों द्वारा समीक्षा की गई ताकि प्रश्नों और नीट पीजी उत्तर कुंजी की तकनीकी शुद्धता की पुनः जांच की जा सके।