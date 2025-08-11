NEET PG Result 2025 : results come soon see what was the cutoff in previous years NEET PG Result 2025 : जल्द आएंगे नीट पीजी के नतीजे, देखें बीते सालों में क्या रहा कटऑफ, Career Hindi News - Hindustan
NEET PG Result 2025 : जल्द आएंगे नीट पीजी के नतीजे, देखें बीते सालों में क्या रहा कटऑफ

NEET PG Result 2025 : मेडिकल पीजी की परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का इंतजार है। बीते सालों के ट्रेंड पर गौर करें तो इस बार का रिजल्ट सितंबर के पहले हफ्ते तक आ सकता है।

Himanshu Tiwari लाइव हिन्दुस्तानMon, 11 Aug 2025 09:38 PM
NEET PG Result 2025 : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 3 अगस्त 2025 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट–पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) 2025 का आयोजन किया था। अब पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका रिजल्ट सितंबर के पहले हफ्ते तक जारी हो सकता है। इस परीक्षा में देशभर से 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जो 233 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित हुई।

रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार इसे एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in और natboard.edu.in पर चेक कर सकेंगे। यह परीक्षा मेडिकल पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा सीटों पर दाखिले के लिए आयोजित की जाती है।

NEET PG 2025 के क्वालिफाइंग कटऑफ

  • अनारक्षित (UR): 50 पर्सेंटाइल
  • SC/ST/OBC: 40 पर्सेंटाइल
  • UR-PWD: 45 पर्सेंटाइल

NEET PG 2025 का अनुमानित कटऑफ (मार्क्स में)

  • अनारक्षित UR: 275-320
  • SC/ST/OBC: 230-250
  • UR-PWD: 250-270

कटऑफ का निर्धारण इस बार भी सीटों की उपलब्धता, परीक्षा के स्तर और उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगा। इसके अलावा, पिछले वर्षों के कटऑफ आंकड़े भी उम्मीदवारों को तैयारी और संभावनाओं का अंदाजा लगाने में मदद करेंगे।

NEET PG के लिए क्या रहे बीते सालों के कटऑफ

NEET PG 2024 कटऑफ

  • अनारक्षित UR: 291
  • SC/ST/OBC: 257
  • UR-PWD: 250-274

NEET PG 2023 कटऑफ

  • अनारक्षित UG: 291
  • SC/ST/OBC: 257
  • UR-PWD: 274

NEET PG 2022 कटऑफ

  • अनारक्षित UG: 201
  • SC/ST/OBC: 169
  • UR-PWD: 186

NEET PG 2025 का रिजल्ट लाखों मेडिकल ग्रेजुएट्स के करियर की दिशा तय करेगा। अब सबकी निगाहें रिजल्ट पर टिकी हैं। जिसके आने के बाद जब मेरिट लिस्ट और कटऑफ के साथ एडमिशन प्रक्रिया का अगला चरण शुरू होगा।

