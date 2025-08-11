NEET PG Result 2025 : जल्द आएंगे नीट पीजी के नतीजे, देखें बीते सालों में क्या रहा कटऑफ

NEET PG Result 2025 : मेडिकल पीजी की परीक्षा दे चुके उम्मीदवारों को अब रिजल्ट का इंतजार है। बीते सालों के ट्रेंड पर गौर करें तो इस बार का रिजल्ट सितंबर के पहले हफ्ते तक आ सकता है।

NEET PG Result 2025 : नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज (NBEMS) ने 3 अगस्त 2025 को नेशनल एलिजिबिलिटी कम एंट्रेंस टेस्ट–पोस्टग्रेजुएट (NEET PG) 2025 का आयोजन किया था। अब पिछले वर्षों के ट्रेंड को देखते हुए अनुमान लगाया जा रहा है कि इसका रिजल्ट सितंबर के पहले हफ्ते तक जारी हो सकता है। इस परीक्षा में देशभर से 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जो 233 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित हुई।

रिजल्ट आने के बाद उम्मीदवार इसे एनबीई की आधिकारिक वेबसाइट nbe.edu.in और natboard.edu.in पर चेक कर सकेंगे। यह परीक्षा मेडिकल पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए ऑल इंडिया कोटा और स्टेट कोटा सीटों पर दाखिले के लिए आयोजित की जाती है।

NEET PG 2025 के क्वालिफाइंग कटऑफ अनारक्षित (UR): 50 पर्सेंटाइल

SC/ST/OBC: 40 पर्सेंटाइल

UR-PWD: 45 पर्सेंटाइल NEET PG 2025 का अनुमानित कटऑफ (मार्क्स में) अनारक्षित UR: 275-320

SC/ST/OBC: 230-250

UR-PWD: 250-270 कटऑफ का निर्धारण इस बार भी सीटों की उपलब्धता, परीक्षा के स्तर और उम्मीदवारों के प्रदर्शन पर आधारित होगा। इसके अलावा, पिछले वर्षों के कटऑफ आंकड़े भी उम्मीदवारों को तैयारी और संभावनाओं का अंदाजा लगाने में मदद करेंगे।