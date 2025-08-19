NEET PG Result 2025 out NEET PG result declared by nbems nbe natboard cut off cut off md ms NEET PG Result 2025 Out: नीट पीजी रिजल्ट 2025 natboard.edu.in पर जारी, Direct Link, Career Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET PG Result 2025 out NEET PG result declared by nbems nbe natboard cut off cut off md ms

NEET PG Result 2025 Out: नीट पीजी रिजल्ट 2025 natboard.edu.in पर जारी, Direct Link

NEET PG Result 2025 Out: एनटीए जल्द नीट पीजी परीक्षा 2025 का रिजल्ट जारी करेगा। रिजल्ट चेक करने के लिए स्टूडेंट्स को natboard.edu.in पर जाना होगा। इन आसान स्टेप्स से रिजल्ट चेक कीजिए।

Prachi लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 06:34 PM
share Share
Follow Us on
NEET PG Result 2025 Out: नीट पीजी रिजल्ट 2025 natboard.edu.in पर जारी, Direct Link

NBSEMS NEET PG Result 2025 Out: नेशनल बोर्ड ऑफ एजुकेशन इन मेडिकल साइंस (NBEMS) ने NEET PG परीक्षा 202 का रिजल्ट जारी कर दिया है। अगर आप ने भी नीट पीजी की परीक्षा दी है तो स्टूडेंट्स अपना स्कोरकार्ड ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाकर चेक कर सकते हैं। आपको बता दें कि NBE पहले स्टूडेंट्स का रिजल्ट जारी करेगा और उसके बाद स्टूडेंट्स का स्कोरकार्ड जारी किया जाएगा। रिजल्ट के साथ-साथ NBE कैटेगरी वाइज कटऑफ मार्क्स की लिस्ट भी शेयर करेगा।

NBSEMS NEET PG Result 2025 Direct Link

NEET PG 2025 का रिजल्ट कैसे डाउनलोड करें-

1. सबसे पहले आपको ऑफिशियल वेबसाइट natboard.edu.in पर जाना होगा।

2. इसके बाद आपको वेब पेज पर NEET-PG लिंक को सिलेक्ट करना होगा।

3. इसके बाद आपको NEET-PG रिजल्ट पीडीएफ फाइल पर क्लिक करना होगा।

4. इसके बाद आपकी स्क्रीन पर NEET PG रिजल्ट पीडीएफ ओपन हो जाएगी।

5. अब आप लिस्ट में अपने रोल नंबर से अपना रिजल्ट चेक कर सकते हैं।

6. अब आप रिजल्ट पीडीएफ को डाउनलोड कर सकते हैं और भविष्य के लिए इसका प्रिंट आउट निकाल लीजिए।

Neet Pg NEET PG Result
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।