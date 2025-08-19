NEET PG Result 2025 : natboard.edu.in पर जारी होगा नीट पीजी रिजल्ट, यहां मिलेगा स्कोर कार्ड
NEET PG Result 2025 : नीट पीजी रिजल्ट natboard.edu.in या nbe.edu.in पर जारी होगा। पीजी मेडिकल कोर्सेज में दाखिले के लिए नीट पीजी परीक्षा का आयोजन 3 अगस्त को सिंगल शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया गया था
NEET PG Result 2025 : नीट पीजी रिजल्ट का इंतजार खत्म होने वाला है। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशंस इन मेडिकल साइंसेज ( एनबीईएमएस) नीट पीजी रिजल्ट अपनी आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in या nbe.edu.in पर जारी करेगा। अभ्यर्थी यूजर आईडी और पासवर्ड डालकर परिणाम चेक कर सकेंगे। पीजी मेडिकल कोर्सेज (ब्रॉड और सुपर स्पेशियलिटी प्रोग्राम समेत) में दाखिले के लिए नीट पीजी परीक्षा का आयोजन पूरे देश में 3 अगस्त 2025 को सिंगल शिफ्ट में सुबह 9 बजे से दोपहर 12:30 बजे तक किया गया था। नीट पीजी परीक्षा एमडी, एमएस व पीजी डिप्लोमा जैसे पीजी मेडिकल कोर्सेज में दाखिला मिलता है। इस परीक्षा में देशभर से 2.42 लाख से अधिक उम्मीदवारों ने हिस्सा लिया था, जो 233 परीक्षा केंद्रों पर ऑनलाइन मोड में आयोजित हुई।
नीट पीजी क्वालिफाइंग कटऑफ
अनारक्षित : 50 पर्सेंटाइल
एससी, एसटी, ओबीसी : 40 पर्सेंटाइल
अनारक्षित दिव्यांग : 45 पर्सेंटाइल
अनुमानित कटऑफ (मार्क्स में)
अनारक्षित : 275-320
एससी, एसटी, ओबीसी : 230-250
अनारक्षित दिव्यांग : 250-270
नीट पीजी के लिए क्या रहे बीते सालों के कटऑफ
अनारक्षित : 291
एससी, एसटी, ओबीसी : 257
अनारक्षित दिव्यांग : 250-274
नीट पीजी 2023 कटऑफ
अनारक्षित : 291
एससी, एसटी, ओबीसी : 257
अनारक्षित दिव्यांग : 274
नीट पीजी 2022 कटऑफ
अनारक्षित : 201
एससी, एसटी, ओबीसी : 169
अनारक्षित दिव्यांग : 186
कैसे चेक कर सकेंगे नीट पीजी रिजल्ट
- सबसे पहले NBEMS की आधिकारिक वेबसाइट natboard.edu.in और nbe.edu.in पर जाएं।
- वेबसाइट के होम पेज पर NEET PG 2025 रिजल्ट के लिंक पर क्लिक करें, इससे लॉगिन पोर्टल खुलेगा.
- लॉगिन पोर्टल पर अभ्यर्थियों को अपना रोल नंबर, रजिस्ट्रेशन आईडी, जन्मतिथि और पासवर्ड डालना कर सबमिट बटन पर क्लिक करना होगा।
- सबमिट बटन पर क्लिक करते ही रिजल्ट ओपन हो जाएगा।
- रिजल्ट यानी स्कोरकार्ड डाउनलोड किया जा सकता है।