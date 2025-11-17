Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET PG : Medical PG seats in Bihar increased to 204
NEET PG : बिहार में मेडिकल पीजी सीटें बढ़कर 204 हुईं

NEET PG : बिहार में मेडिकल पीजी सीटें बढ़कर 204 हुईं

संक्षेप: Medical PG seats in Bihar: बिहार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पीजी की संख्या बढ़कर 204 हो गई है। अब यह सुविधा 22 जिलों में बहाल हो गयी है। एक नया जिला मधेपुरा भी इस सूची में शामिल हो गया है।

Mon, 17 Nov 2025 06:29 AMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, पटना, हिन्दुस्तान ब्यूरो
share Share
Follow Us on

बिहार के मेडिकल कॉलेजों और अस्पतालों में पीजी की संख्या बढ़कर 204 हो गई है। अब यह सुविधा 22 जिलों में बहाल हो गयी है। एक नया जिला मधेपुरा भी इस सूची में शामिल हो गया है। 12 नई सीटें भी जुड़ गई हैं। पहले से राज्य के 21 जिलों में मेडिकल पीजी की पढ़ाई की स्वीकृति मिली हुई थी। मालूम हो कि प्रदेश में एमबीबीएस की सीटें तीन हजार से अधिक हैं। स्वास्थ्य विभाग के पदाधिकारी के अनुसार डिप्लोमेट ऑफ नेशनल बोर्ड (डीएनबी) के तहत और 60 सीटों पर पीजी की पढ़ाई की स्वीकृति मिलने की उम्मीद है। इसका प्रस्ताव राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) के पास लंबित है। उम्मीद है कि जल्द ही इन सीटों पर भी स्वीकृति मिल जाएगी।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

इससे राज्य के एमबीबीएस उत्तीर्ण विद्यार्थियों को दूसरे राज्यों में जाने की विवशता नहीं होगी। वहीं, राज्य में विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी दूर हो सकेगी। मालूम हो कि पीजी की कुल सीटों में 50 प्रतिशत बिहार के मेडिकल कॉलेजों से उत्तीर्ण विद्यार्थियों के लिए आरक्षित रखी जाएंगी। विभाग की तैयारी राज्य के सभी जिला अस्पतालों और मेडकल कॉलेजों में पीजी की सीटें उपलब्ध करने की है। इसके लिए स्वास्थ्य संस्थानों की ओर से भी राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड को प्रस्ताव भेजने को कहा गया है। गौरतलब है कि प्रदेश में 35 जिला अस्पताल हैं। वहीं, राज्य के दस मेडिकिल कॉलेजों में नौ संस्थानों में पीजी सीटों की स्वीकृति मिली हुई है।

12 नई सीटों को मिली मंजूरी

पहले से प्रदेश में डीएनबी के तहत पीजी की 192 सीटें स्वीकृत थीं। 12 नई सीटों की स्वीकृति मिली हैं। इसके तहत दरभंगा मेडिकल कॉलेज में साइकेटरी के दो पद हैं। वहीं, सीवान जिला अस्पताल में ओबीजी की दो सीटें, सारण मेडिकल कॉलेज में दो जेनरल मेडिसीन और दो एनेस्थिसिया तथा चार सीटें ओबीजी में मधेपुरा जिला अस्पताल को मिली हैं।

Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey
अनुराधा पांडे लाइव हिन्दुस्तान में एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन लीड कर रही हैं। इन्हें पत्रकारिता जगत में करीब डेढ़ दशक का अनुभव है। ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़े विषयों पर पिछले 10 सालों से लिख रही हैं। इन्होंने हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा भारतीय जनसंचार संस्थान, दिल्ली और ग्रैजुएशन दिल्ली विश्वविद्यालय से किया है। लाइव हिन्दुस्तान में करियर का लंबा हिस्सा बीता और काम करते-करते 9 साल हो गए हैं। एस्ट्रोलॉजी और करियर से जुड़ी खबरों के अलावा हेल्थ पर लिखने शौक है। इससे पहले तीन साल तक आज तक वेबसाइट में एजुकेशन सेक्शन में भी काम किया है। और पढ़ें
Neet Pg Medical
लेटेस्ट एजुकेशन न्यूज़ अपडेट हिंदी में हिंदुस्तान पर, Hindi News, क्रिकेट न्यूज पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।