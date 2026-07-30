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यूपी के 40 जिला अस्पतालों में होगी मेडिकल पीजी कोर्स की पढ़ाई, MD के बराबर 153 सीटें

By Pankaj Vijay
लाइव हिन्दुस्तान, विशेष संवाददाता, लखनऊ
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यूपी के जिला अस्पतालों में अब मेडिकल की पढ़ाई भी होगी। NBEMS ने मेडिकल पीजी की 153 सीटों पर दाखिले की अनुमति दे दी है। यह एमडी के समकक्ष होंगी। इसके अलावा डिप्लोमा की 216 सीटों पर भी प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है।

medical courses
पीजी मेडिकल कोर्स

यूपी के जिला अस्पतालों में अब मेडिकल की पढ़ाई भी होगी। राष्ट्रीय चिकित्सा विज्ञान परीक्षा बोर्ड (एनबीईएमएस) ने प्रदेश के 40 जिला अस्पतालों में स्नातकोत्तर पाठ्यक्रम में 153 सीटों पर प्रवेश की अनुमति दे दी है। यह एमडी के समकक्ष होंगी। इसके अलावा डिप्लोमा की 216 सीटों पर भी प्रवेश की अनुमति प्रदान की गई है। अब इन जिला अस्पतालों में सर्जरी, गैस्ट्रोलॉजी, मेडिसिन, पल्मोनरी, गायनी सहित 13 विधाओं की पढ़ाई हो सकेगी। इससे जहां सरकारी अस्पतालों में इलाज की गुणवत्ता बढ़ेगी, बल्कि विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी भी दूर हो सकेगी।

दरअसल प्रदेश सरकार ने जिला अस्पतालों में वर्ष 2023 में डीएनबी पाठ्यक्रम शुरू करने का फैसला किया था। तब सात जिला अस्पतालों में पोस्ट एमबीबीएस डिप्लोमा व डीएनबी की डिग्री पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए स्वीकृति मांगी थी। तब 63 सीटों की मान्यता मिली थी। इसमें लखनऊ के वीरांगना अवंतीबाई लोधी में चार, सिविल अस्पताल में तीन, बलरामपुर अस्पताल में दो सीटों के अलावा मेरठ के पीएल शर्मा जिला अस्पताल में पांच, कानपुर के उर्सला अस्पताल में सात, वाराणसी के शिव प्रसाद अस्पताल में आठ और प्रयागराज के टीबी सप्रू जिला अस्पताल में छह सीटें शामिल थीं। इस संबंध में एनएचएम यूपी की मिशन निदेशक डा. पिंकी जोवल का कहना है कि प्रदेश के सभी जिला और महिला अस्पतालों में डीएनबी की डिग्री और डिप्लोमा के पाठ्यक्रम शुरू किए जाएंगे।

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होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के लिए सुनवाई 18 को

अधीनस्थ सेवा चयन आयोग की होम्योपैथिक फार्मासिस्ट के 397 पदों के सापेक्ष मुख्य परीक्षा में चयनित 395 अभ्यर्थियों का अंतिम चयन परिणाम 25 जून को घोषित किया गया था। अंतिम चयन परिणाम में औपबंधिक रूप से सम्लित 21 अभ्यर्थियों के शैक्षिक अर्हता संबंधी प्रमाण पत्रों का परीक्षण-सुनवाई आयोग के कार्यालय में 18 अगस्त को की जाएगी। परीक्षा नियंत्रक सुभाष चंद्र प्रजापति ने कहा है कि चिन्हित 21 अभ्यर्थी अपने मूल प्रमाणपत्रों की प्रति एवं छायाप्रति तथा फोटोयुक्त पहचान पत्र के साथ आयोग के कार्यालय में सुबह 10 बजे सुनवाई के लिए उपस्थित हों। इस तिथि के बाद सुनवाई का कोई अवसर नहीं दिया जाएगा।

Pankaj Vijay

लेखक के बारे में

Pankaj Vijay

पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


शैक्षणिक पृष्ठभूमि

भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


विजन

तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।


विशेषज्ञता

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