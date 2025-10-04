NEET PG MD MS DNB : Bihar government decision reduces bond period for medical PG doctors relief in recovery NEET PG : बिहार सरकार का बड़ा फैसला, मेडिकल पीजी डॉक्टरों की बॉन्ड अवधि घटाई, वसूली में भी राहत, Career Hindi News - Hindustan
Hindi Newsकरियर न्यूज़NEET PG MD MS DNB : Bihar government decision reduces bond period for medical PG doctors relief in recovery

Medical PG Courses : बिहार राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पी.जी./डिप्लोमा डिग्री डॉक्टरों को अब 3 की जगह 2 वर्ष ही अनिवार्य सेवा देनी होगी। ऐसा न करने पर सिर्फ बॉन्ड की राशि ही जब्त होगी।

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीSat, 4 Oct 2025 08:42 AM
NEET PG , Medical PG Courses : बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक में युवाओं, महिलाओं और राज्यकर्मियों सहित तमाम वर्गों से जुड़े कई बड़े फैसले लिये गये। कुल 129 प्रस्तावों को मंजूरी दी गई। इसमें पीजी मेडिकल छात्रों को लेकर भी एक बड़ा फैसला किया गया। राज्य सरकार ने निर्णय लिया है कि अब सरकारी मेडिकल कॉलेजों के पी.जी./डिप्लोमा डिग्री डॉक्टरों को अब 3 की जगह 2 वर्ष ही अनिवार्य सेवा देनी होगी। अनिवार्य सेवा नहीं करेगी तो वेतन/मानदेय की वसूली सरकार नहीं करेगी।

युवाओं व छात्रों के लिए अन्य फैसले

सातवीं से 10वीं के बच्चों को ₹3600 छात्रवृत्ति

नीतीश सरकार ने कक्षा एक से 10 तक के तक के स्कूलों बच्चों की छात्रवृत्ति राशि दोगुनी कर दी गई है। इससे राज्य के लगभग डेढ़ करोड़ छात्र-छात्राओं को लाभ होगा। कक्षा एक से 4 तक के बच्चों की सालाना छात्रवृत्ति राशि 600 रुपए से बढ़ाकर 1200 रुपए कर दी गई है। कक्षा 5 और 6 के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि 1200 से बढ़ा कर 2400 रुपए की गई है। वहीं, कक्षा 7 से 10 के बच्चों की छात्रवृत्ति राशि 1800 रुपए से बढ़ाकर 3600 रुपए कर दी गई है।

एएनएम का मानदेय वर्ष में 5% बढ़ेगा

कैबिनेट ने शहरी क्षेत्रों में टीकाकरण अभियान सुदृढ़ करने के लिए संविदा पर नियुक्त एएनएम का मानदेय 11500 रुपये से बढ़ाकर 15000 रुपये प्रतिमाह करने और 5 प्रतिशत वार्षिक वृद्धि का प्रावधान करने की स्वीकृति दी। इसी तरह महिलाओं की सुरक्षा एवं पुनर्वास को ध्यान में रखते हुए कैबिनेट ने योजना को मंजूरी दी है।

6162 नए पदों को मंजूरी मिली

कैबिनेट ने विभिन्न 13 विभागों में 6162 नए पदों के सृजन को मंजूरी दी है। इससे आने वाले दिनों में भर्ती का रास्ता खुलेगा। संविदा एएनएम कर्मचारियों का मासिक मानदेय 15,000 रुपए कर दिया गया। इसमें हर साल 5% की वृद्धि होगी। अनुमति दर भी बढ़ाई गई है

- 20 से 25 वर्ष के स्नातक पास बेरोजगारों को दो साल तक प्रति माह 1000 रुपए बेरोजगारी भत्ता मिलेगा।

- छात्रों को 4 लाख रुपए तक का शिक्षा लोन ब्याज मुक्त मिलेगा।

- महंगाई भत्ता 55% से 58% कर दिया गया।

- एनएचएम कर्मचारियों का मानदेय 15 हजार रुपया कर 5% सालाना की वृद्धि की गई।

