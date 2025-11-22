NEET PG : नीट पीजी राउंड 1 रिजल्ट में 26889 सीटें अलॉट, क्रिस बांच पर टूट पड़े टॉपर, देखें लिस्ट

संक्षेप: NEET PG : नीट पीजी के पहले 10 रैंक होल्डर्स में से 9 ने जनरल मेडिसिन ब्रांच को चुका है। सिर्फ एक ने रेडियोलॉजी को चुना है। काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे अभ्यर्थी mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उन्हें सीट अलॉट हुई है या नहीं।

Sat, 22 Nov 2025 12:00 PM

NEET PG 2025 Seat Allotment Result out : एमसीसी यानी मेडिकल काउंसलिंग कमिटी ने नीट पीजी फर्स्ट राउंड काउंसलिंग का प्रोविजनल सीट अलॉटमेंट रिजल्ट जारी कर दिया है। काउंसलिंग में हिस्सा ले रहे अभ्यर्थी mcc.nic.in पर जाकर चेक कर सकते हैं कि उन्हें सीट अलॉट हुई है या नहीं। राउंड 1 में कुल 26,889 अभ्यर्थियों को पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल व डेंटल सीट अलॉट की गई है। इस साल 2 लाख से ज्यादा स्टूडेंट्स ने नीट पीजी एग्जाम दिया था, जिनमें से करीब 1,28,116 क्वालिफाई हुए। एमसीसी सरकारी, डीम्ड और प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में 50 परसेंट ऑल इंडिया कोटा (AIQ) सीटों पर एडमिशन कराता है। जिन कैंडिडेट्स को पहले राउंड में सीटें अलॉट हुई हैं, उन्हें 21 नवंबर से 27 नवंबर, 2025 के बीच अपने अलॉटेड कॉलेज में रिपोर्ट करना होगा।

टॉपरों की पहली पसंद बना जनरल मेडिसिन नीट पीजी के पहले 10 रैंक होल्डर्स में से 9 ने जनरल मेडिसिन ब्रांच को चुका है। सिर्फ एक रेडियोलॉजी को चुना है।

टॉप 100 रैंक होल्डर्स - कितनों ने कौन सी ब्रांच चुनी एमडी जनरल मेडिसिन 46

एमडी रेडियो-डायग्नोसिस (रेडियोलॉजी) 41

एमडी डर्मेटोलॉजी (डर्म., वेनेरोलॉजी, लेप्रोसी) 4

एमडी एमएस ऑब्सटेट्रिक्स और गायनेकोलॉजी 3

एमएस जनरल सर्जरी 3

एमएस ऑर्थोपेडिक्स 1

एमडी पीडियाट्रिक्स 1

एमडी न्यूक्लियर मेडिसिन 1

राउंड 1 रिपोर्टिंग प्रोसेस

जिन कैंडिडेट्स को प्रोविजनल राउंड 1 लिस्ट में सीटें अलॉट हुई हैं, उन्हें तय तारीखों के अंदर अपने-अपने इंस्टीट्यूशन में रिपोर्टिंग औपरचारिकताएं पूरी करनी होंगी। उन्हें एमसीसी गाइडलाइंस के मुताबिक सभी जरूरी डॉक्यूमेंट्स साथ ले जाने होंगे। एमसीसी 22 नवंबर को राउंड 1 की फाइनल सीट अलॉटमेंट लिस्ट जारी करेगा। एक बार लिस्ट जारी होने के बाद, जो कैंडिडेट अपने अलॉटमेंट से संतुष्ट हैं, वे अपनी सीट फ़्रीज कर सकते हैं और जॉइनिंग के लिए आगे बढ़ सकते हैं।

नीट पीजी राउंड 2 की तारीखें: रजिस्ट्रेशन और पेमेंट: 2 दिसंबर से 7 दिसंबर, 2025

चॉइस फिलिंग और लॉकिंग: 3 दिसंबर से 7 दिसंबर, 2025

सीट अलॉटमेंट प्रोसेसिंग: 8 और 9 दिसंबर, 2025

रिजल्ट की घोषणा: 10 दिसंबर, 2025

रिपोर्टिंग और जॉइनिंग: 11 दिसंबर से 18 दिसंबर, 2025