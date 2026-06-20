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NEET PG : नीट पीजी में 108 अंक, MBBS को सबसे मलाईदार MD सीट का झांसा, 32 लाख हड़पे

Pankaj Vijay लाइव हिन्दुस्तान, वरिष्ठ संवाददाता, नई दिल्ली
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NEET PG : नीट पीजी में रेडियोलॉजी की सीट दिलाने का झांसा देकर एक कारोबारी से 32 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। मैनेजमेंट कोटा में दाखिले का भरोसा दिया गया था।

NEET PG : नीट पीजी में 108 अंक, MBBS को सबसे मलाईदार MD सीट का झांसा, 32 लाख हड़पे

नीट पीजी में रेडियोलॉजी की सीट दिलाने का झांसा देकर एक कारोबारी से 32 लाख रुपये ठगने के आरोप में वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने कथित करियर काउंसलर डॉ. रंजीत वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की भूमिका, बैंक लेनदेन और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि नीट पीजी में एमडी रेडियोलॉजी की सीट सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। परिणाम के बाद होने वाली काउंसलिंग में यह ऊंची रैंक वालों की यह पहली पंसद रहती है। ऐसे में इसकी कटऑफ रैंक हाई रहती है।

मैनेजमेंट कोटा में दाखिले का दिया भरोसा

पुलिस के अनुसार, पीड़ित कारोबारी मनोज सहारावत ने शिकायत में बताया कि उनका बेटा नीट-पीजी 2025 की परीक्षा में शामिल हुआ था। परीक्षा में 108 अंक मिलने के बाद वह पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले को लेकर प्रयास कर रहा था। इसी दौरान बेटे के एक मित्र के माध्यम से उनकी मुलाकात डॉ. रंजीत वर्मा से हुई। आरोपी ने खुद को करियर काउंसलर बताते हुए दावा किया कि पुणे के डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में उसकी अच्छी पकड़ है और वह मैनेजमेंट कोटा के तहत रेडियोलॉजी में प्रवेश दिला सकता है।

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शिकायत के अनुसार, सितंबर 2025 में हुई मुलाकात के दौरान आरोपी ने सीट ब्लॉक कराने के नाम पर अग्रिम राशि मांगी। उसके झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने 11 नवंबर 2025 को पांच लाख रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद आरोपी ने काउंसलिंग के अलग-अलग चरणों और सीट कन्फर्म कराने का हवाला देकर और रकम मांगी। शिकायतकर्ता ने 16 फरवरी 2026 को फिर पांच लाख रुपये दिए। बाद में विभिन्न ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 32 लाख रुपये आरोपी के खाते में भेज दिए।

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रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगा

आरोप है कि आरोपी लगातार दाखिला सुनिश्चित होने का भरोसा देता रहा, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने तक कोई सीट नहीं मिली। इस बीच छात्र ने दूसरे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। शिकायतकर्ता ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगा और बाद में संपर्क भी कम कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। जांच के बाद वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) और 316(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।

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लेखक के बारे में

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पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार

शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।


15 से अधिक सालों का अनुभव

पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।


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भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।


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