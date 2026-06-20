NEET PG : नीट पीजी में 108 अंक, MBBS को सबसे मलाईदार MD सीट का झांसा, 32 लाख हड़पे
NEET PG : नीट पीजी में रेडियोलॉजी की सीट दिलाने का झांसा देकर एक कारोबारी से 32 लाख रुपये ठगने का मामला सामने आया है। मैनेजमेंट कोटा में दाखिले का भरोसा दिया गया था।
नीट पीजी में रेडियोलॉजी की सीट दिलाने का झांसा देकर एक कारोबारी से 32 लाख रुपये ठगने के आरोप में वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने कथित करियर काउंसलर डॉ. रंजीत वर्मा के खिलाफ मामला दर्ज किया है। पुलिस आरोपी की भूमिका, बैंक लेनदेन और अन्य साक्ष्यों की जांच कर रही है। आपको बता दें कि नीट पीजी में एमडी रेडियोलॉजी की सीट सबसे ज्यादा डिमांड में रहती है। परिणाम के बाद होने वाली काउंसलिंग में यह ऊंची रैंक वालों की यह पहली पंसद रहती है। ऐसे में इसकी कटऑफ रैंक हाई रहती है।
मैनेजमेंट कोटा में दाखिले का दिया भरोसा
पुलिस के अनुसार, पीड़ित कारोबारी मनोज सहारावत ने शिकायत में बताया कि उनका बेटा नीट-पीजी 2025 की परीक्षा में शामिल हुआ था। परीक्षा में 108 अंक मिलने के बाद वह पोस्ट ग्रेजुएशन में दाखिले को लेकर प्रयास कर रहा था। इसी दौरान बेटे के एक मित्र के माध्यम से उनकी मुलाकात डॉ. रंजीत वर्मा से हुई। आरोपी ने खुद को करियर काउंसलर बताते हुए दावा किया कि पुणे के डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में उसकी अच्छी पकड़ है और वह मैनेजमेंट कोटा के तहत रेडियोलॉजी में प्रवेश दिला सकता है।
शिकायत के अनुसार, सितंबर 2025 में हुई मुलाकात के दौरान आरोपी ने सीट ब्लॉक कराने के नाम पर अग्रिम राशि मांगी। उसके झांसे में आकर शिकायतकर्ता ने 11 नवंबर 2025 को पांच लाख रुपये ट्रांसफर किए। इसके बाद आरोपी ने काउंसलिंग के अलग-अलग चरणों और सीट कन्फर्म कराने का हवाला देकर और रकम मांगी। शिकायतकर्ता ने 16 फरवरी 2026 को फिर पांच लाख रुपये दिए। बाद में विभिन्न ऑनलाइन ट्रांजेक्शन के माध्यम से कुल 32 लाख रुपये आरोपी के खाते में भेज दिए।
रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगा
आरोप है कि आरोपी लगातार दाखिला सुनिश्चित होने का भरोसा देता रहा, लेकिन प्रवेश प्रक्रिया पूरी होने तक कोई सीट नहीं मिली। इस बीच छात्र ने दूसरे मेडिकल कॉलेज में दाखिला ले लिया। शिकायतकर्ता ने अपनी रकम वापस मांगी तो आरोपी टालमटोल करने लगा और बाद में संपर्क भी कम कर दिया। इसके बाद पीड़ित ने पुलिस से शिकायत की। जांच के बाद वसंत कुंज साउथ थाना पुलिस ने बीएनएस की धारा 318(4) और 316(2) के तहत एफआईआर दर्ज कर ली है।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
तमाम तरह की सरकारी भर्तियां, परीक्षाएं व उनके परिणाम
स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, कोर्स, एडमिशन से जुड़े विषय
बोर्ड रिजल्ट लाइव कवरेज और शिक्षा एवं रोजगार जगत संबंधी ब्रेकिंग
स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
छात्रों के ज्ञान के लिए रिसर्च बेस्ड और एक्सप्लेनर स्टोरी