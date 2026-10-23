नीट पीजी के सबसे डिमांड वाले MD कोर्स की फीस 2.61 करोड़ रुपये, डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा देने के बाद झटका

महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में एमडी रेडियोडायग्नोसिस की कुल फीस एक साल में 24 फीसदी बढ़कर 2.61 करोड़ रपये पहुंच गई है। यह देश में मेडिकल पीजी के सबसे महंगे कोर्सों में शामिल है।

तमिलनाडु के चार मेडिकल कॉलेजों को इस साल केंद्र सरकार से डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिलने के बाद इनमें पीजी मेडिकल कोर्सों की फीस में बेतहाशा बढ़ोतरी हुई है। कुछ मामलों में फीस लगभग 16 गुना यानी 1471 फीसदी तक बढ़ गई है। वहीं महाराष्ट्र के नवी मुंबई स्थित डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में एमडी रेडियोडायग्नोसिस की कुल फीस एक साल में 24 फीसदी बढ़कर 2.61 करोड़ रपये पहुंच गई है। यह देश में मेडिकल पीजी के सबसे महंगे कोर्सों में शामिल है। आपको यह भी बता दें कि नीट पीजी काउंसलिंग के समय रेडियोलॉजी कोर्स की क्लोजिंग रैंक सबसे कम रहती है। यानी इसमें सबसे अच्छे मार्क्स वालों का ही दाखिला हो पाता है।

तमिलनाडु के चार मेडिकल कॉलेजों ने हाल ही अपना फीस स्ट्रक्चर जारी किया है। इस डिटेल्स से यह पता चलता है। राज्य सरकार के विरोध के बावजूद शिक्षा मंत्रालय ने इन कॉलेजों को डीम्ड-यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया था। फीस की नई डिटेल्स के मुताबिक क्लिनिकल ब्रांच के लिए ट्यूशन फीस सालाना 25 लाख रुपये से 55 लाख रुपये तक होगी। वहीं प्री-क्लिनिकल और पैरा-क्लिनिकल स्ट्रीम के लिए फीस 0 से 15 लाख रुपये के बीच होगी। तमिलनाडु की फीस फिक्सेशन कमिटी ने सेल्फ फाइनेंस्ड मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे की सीटों के लिए सालाना फीस क्लिनिकल स्ट्रीम के लिए 3.5 लाख रुपये और नॉन-क्लिनिकल स्ट्रीम के लिए 3 लाख रुपये तय की थी।

करियर्स360 की रिपोर्ट के मुताबिक एमसीसी नीट पीजी काउंसलिंग 2026 में हिस्सा लेने वाले 54 डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडकल कॉलेजों में से 12 में तीन वर्षीय एमडी एमएस कोर्सों की कुल ट्यूशन फीस 2 करोड़ रुपये से अधिक हो गई है। कुछ कॉलेज हर साल फीस में 2.5% से 10% तक की बढ़ोतरी भी करते हैं। एनआरआई कोटे की 15 फीसदी सीटों की फीस सामान्य सीटों की तुलना में काफी अधिक होती है।

तमिलनाडु के चार कॉलेजों में फीस में भारी बढ़ोतरी तमिलनाडु के जिन चार मेडिकल कॉलेजों को डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा मिला है, उन्होंने क्लिनिकल विषयों के लिए सालाना 25 लाख से 55 लाख रुपये तक ट्यूशन फीस निर्धारित की है। वहीं प्री-क्लिनिकल और पैराक्लिनिकल विषयों की फीस शून्य से 15 लाख रुपये सालाना तक है।

यह राज्य की फीस निर्धारण समिति द्वारा निजी सेल्फ-फाइनेंस्ड मेडिकल कॉलेजों में सरकारी कोटे की सीटों के लिए तय फीस से काफी ज्यादा है। समिति ने क्लिनिकल विषयों के लिए 3.5 लाख रुपये और नॉन-क्लिनिकल विषयों के लिए 3 लाख रुपये सालाना फीस तय की थी। मैनेजमेंट कोटे के लिए ये फीस क्लिनिकल के लिए 16 लाख और नॉन क्लिनिकल के लिए 5 लाख रुपये सालाना तय की गई थी।

चार संस्थानों ने नियमों से खेल कर हासिल किया डीम्ड दर्जा इन चार संस्थानों में कांचीपुरम स्थित करपगा विनायगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और होसुर स्थित सेंट पीटर्स मेडिकल कॉलेज ने तमिलनाडु डॉ. एमजीआर मेडिकल यूनिवर्सिटी से अलग होकर डीम्ड यूनिवर्सिटी का दर्जा हासिल किया। वहीं तिरुचिरापल्ली स्थित धनलक्ष्मी श्रीनिवासन इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज और श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज ने राज्य की निजी यूनिवर्सिटी से अपना दर्जा बदलकर डीम्ड यूनिवर्सिटी का किया।

राज्य सरकार ने इन बदलावों का विरोध किया है। उसका आरोप है कि कॉलेजों ने कानूनी खामियों का फायदा उठाकर यह दर्जा हासिल किया। इस मामले को मद्रास हाईकोर्ट में चुनौती भी दी गई है।

डीवाई पाटिल का रेडियोडायग्नोसिस कोर्स सबसे महंगा 54 डीम्ड यूनिवर्सिटी मेडिकल कॉलेजों के 1000 से अधिक पीजी कार्यक्रमों के विश्लेषण में पाया गया कि इस साल करीब एक-तिहाई कोर्सों की फीस बढ़ी है। अधिकांश अन्य कोर्सों की फीस पिछले साल के स्तर पर रही जबकि कुछ नॉन-क्लिनिकल कोर्सों की फीस में कमी भी आई। नवी मुंबई स्थित डॉ. डीवाई पाटिल मेडिकल कॉलेज में एमडी रेडियोडायग्नोसिस की कुल फीस में 50 लाख रुपये से अधिक की वृद्धि हुई है। हर साल 2.5% की बढ़ोतरी को मिलाकर इसकी कुल फीस 2.61 करोड़ रुपये हो गई है।

इसी संस्थान के कोल्हापुर परिसर में एमएस ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी (OB-GYN) की फीस में 27 लाख रुपये की बढ़ोतरी हुई। यह 2025-26 में निर्धारित 93.3 लाख रुपये की फीस से करीब 29% अधिक है। महाराष्ट्र के भारती विद्यापीठ मेडिकल कॉलेज, पुणे ने भी अधिकांश क्लिनिकल कोर्सों की फीस में 20% की वृद्धि की है। यहां डर्मेटोलॉजी और रेडियोडायग्नोसिस की कुल फीस 1.69 करोड़ रुपये हो गई है।

कॉलेज और फीस - NEET PG काउंसलिंग में सबसे महंगी MD/MS सीटों में डॉ. डी वाई पाटिल मेडिकल कॉलेज नवी मुंबई में डर्मेटोलॉजी की फीस 2.614 करोड़ रुपये और रेडियोडायग्नोसिस की फीस 2.307 करोड़ रुपये है।

- संतोष मेडिकल कॉलेज गाजियाबाद में रेडियोडायग्नोसिस की फीस 2.28 करोड़ रुपये है।

- भारथ मेडिकल कॉलेज चेन्नई में डर्मेटोलॉजी और रेडियोडायग्नोसिस, दोनों की फीस 2.25-2.25 करोड़ रुपये है।

- राजराजेश्वरी मेडिकल कॉलेज बेंगलुरु में डर्मेटोलॉजी की फीस 2.25 करोड़ रुपये है।

- श्री बालाजी मेडिकल कॉलेज चेन्नई में डर्मेटोलॉजी और रेडियोडायग्नोसिस की फीस 2.25-2.25 करोड़ रुपये है।

- श्री लक्ष्मी नारायण इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज पुडुचेरी में डर्मेटोलॉजी की फीस 2.25 करोड़ रुपये है।

- श्री सिद्धार्थ इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज टी. बेगुर में डर्मेटोलॉजी और रेडियोडायग्नोसिस, दोनों की फीस 2.139-2.139 करोड़ रुपये है।

- तमिलनाडु के कांचीपुरम स्थित करपगा विनायगा इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज में डर्मेटोलॉजी और रेडियोडायग्नोसिस की फीस 1.65-1.65 करोड़ रुपये है।

- सेंट पीटर्स मेडिकल कॉलेज होसुर में डर्मेटोलॉजी, रेडियोडायग्नोसिस और ऑब्स्टेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी की फीस 1.65-1.65 करोड़ रुपये है, जबकि ऑर्थोपेडिक्स की फीस 1.5 करोड़ रुपये है।

- श्रीनिवासन मेडिकल कॉलेज तिरुचिरापल्ली में डर्मेटोलॉजी और रेडियोडायग्नोसिस की फीस 1.5-1.5 करोड़ रुपये है।