NEET PG : नीट पीजी परीक्षा का पैटर्न बदला, इस बार से नियम और कड़े, क्या हैं 4 बड़े बदलाव
नीट पीजी के पूरे प्रश्नपत्र को पांच सेक्शन में बांटा जाएगा। हर सेक्शन में 36 प्रश्न होंगे और उसको हल करने के लिए 42 मिनट का समय मिलेगा। एक सेक्शन का समय समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी उस सेक्शन को वापस नहीं देख सकेंगे।
एमबीबीएस के बाद पीजी (एमडी, एमएस और डिप्लोमा) में प्रवेश की तैयारी कर रहे अभ्यर्थियों के लिए अहम खबर है। इस साल से नीट पीजी परीक्षा के पैटर्न और नियमों में बड़े बदलाव किए गए हैं। नेशनल बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन इन मेडिकल साइंसेज (एनबीईएमएस) ने इसका शेड्यूल और नई गाइडलाइन जारी की है। इसके अनुसार, 30 अगस्त को ‘कंप्यूटर बेस्ड मोड’ पर होने जा रही इस परीक्षा में अब 200 की जगह 180 प्रश्न पूछे जाएंगे। इसके लिए आवेदन प्रक्रिया शुरू हो चुकी है और अभ्यर्थियों के पास 21 जुलाई तक का समय होगा। आवेदन के लिए नेशनल मेडिकल कमीशन (एनएमसी) से मान्यता प्राप्त एमबीबीएस डिग्री या प्रोविजनल पास सर्टिफिकेट होना चाहिए। साथ ही इंटर्नशिप पूरी हो चुकी हो या 30 सितंबर तक पूरी होने की संभावना हो।
देशभर में कुल सीटों की संख्या लगभग 52 हजार
उत्तराखंड में पांच सरकारी और चार निजी मेडिकल कॉलेज हैं। यहां एमडी, एमएस और डिप्लोमा की 700 से अधिक पीजी सीटें उपलब्ध हैं। जबकि, देशभर में ऐसी सीटों की कुल संख्या लगभग 52 हजार है।
पिछले कुछ वर्षों में देश में पेपर लीक की कथित घटनाएं, विभिन्न परीक्षा सेंटर में गड़बड़ी और ‘मुन्नाभाई’ परीक्षार्थी बैठाए जाने के मामले सामने आने के बाद अब नियमों में और सख्ती की गई है।
क्या-क्या बदला
1. अब पांच सेक्शन में परीक्षा होगी, हर सत्र में 36 प्रश्न
पूरे प्रश्नपत्र को पांच सेक्शन में बांटा जाएगा। हर सेक्शन में 36 प्रश्न होंगे और उसको हल करने के लिए 42 मिनट का समय मिलेगा। एक सेक्शन का समय समाप्त होने के बाद अभ्यर्थी उस सेक्शन को वापस नहीं देख सकेंगे।
2. परीक्षा केंद्र पर अब ‘पहले आओ-पहले पाओ’ नहीं
पहले अभ्यर्थी अपनी पसंद का परीक्षा केंद्र (एग्जाम सेंटर) पाने के लिए शुरुआत में ही आवेदन कर देते थे। लेकिन, अब आवेदन की तारीख से कोई फर्क नहीं पड़ेगा। परीक्षा केंद्र कंप्यूटर के जरिए रैंडम तरीके से आवंटित किए जाएंगे।
3. सिर्फ तीन राज्यों का ही विकल्प मिलेगा
नीट पीजी के अभ्यर्थी को अब पहला परीक्षा राज्य वही चुनना होगा, जहां पर उनका स्थायी पता है। इसके साथ ही, बाकी दो विकल्प पड़ोसी राज्यों के होंगे। स्थायी पते का वैध प्रमाण पत्र ऑनलाइन अपलोड करना अनिवार्य होगा।
4. बायोमैट्रिक सत्यापन भी और सख्त होगा
अब परीक्षा केंद्रों पर आधार आधारित बायोमैट्रिक सत्यापन व डिजिटल फेस रिकॉग्निशन का पालन होगा। अभ्यर्थी उंगलियों पर मेहंदी, स्याही या पेंट नहीं लगा सकते। फिंगरप्रिंट मैच न होने पर आईरिस (आंख) स्कैन के जरिए पहचान की जाएगी।
नीट यूजी, नीट पीजी, एमडीएस, नर्सिंग और पैरामेडिकल पाठ्यक्रम में प्रवेश के लिए काउंसलिंग की तैयारी जारी है। पीजी सीटों का डाटा लगातार मिल रहा है। कुछ संस्थानों में सीटों की संख्या भी बढ़ी है।-प्रो. डॉ. विजय जुयाल, परीक्षा नियंत्रक-हेमवती नंदन बहुगुणा चिकित्सा शिक्षा विवि
नर्सिंग-पैरामेडिकल में प्रवेश को परिणाम जल्द
प्रदेश में 13-14 जून को हुई नर्सिंग और पैरामेडिकल प्रवेश परीक्षा का परिणाम जल्द घोषित होगा। एचएनबी चिकित्सा शिक्षा विवि के परीक्षा नियंत्रक प्रो. डॉ. विजय जुयाल के अनुसार, नतीजे इसी हफ्ते जारी होने की संभावना है। प्रदेश में नर्सिंग-पैरामेडिकल की 15 हजार सीटें हैं।
लेखक के बारे मेंPankaj Vijay
पंकज विजय| वरिष्ठ पत्रकार
शॉर्ट बायो पंकज विजय एक वरिष्ठ डिजिटल पत्रकार हैं, जिनके पास प्रिंट और डिजिटल मीडिया में 15 से अधिक वर्षों का अनुभव है। वर्तमान में livehindustan.com में असिस्टेंट एडिटर के रूप में कार्यरत हैं। वे करियर, स्कूल व हायर एजुकेशन, जॉब्स से जुड़े विषयों पर खबर लेखन और विश्लेषण में विशेषज्ञता रखते हैं। 9 वर्षों से यहां इसी भूमिका में हैं। सरकारी भर्तियों, बोर्ड व एंट्रेंस एग्जाम, प्रतियोगी परीक्षाओं, उनके परिणाम, बदलते दौर में करियर की नई राहों, कोर्स, एडमिशन एवं नए जमाने के रोजगार के लिए जरूरी स्किल्स से जुड़ी अपडेट तेजी से पाठकों तक पहुंचाने के लिए जाने जाते हैं।
15 से अधिक सालों का अनुभव
पंकज विजय ने अपने करियर की शुरुआत प्रिंट मीडिया से की। अमर उजाला समाचार पत्र में रिसर्च, संपादकीय और करियर एजुकेशन जॉब्स डेस्क पर काम किया। यहां उन्हें फीचर लेखन व रिपोर्टिंग का भी मौका मिला। इसके बाद उन्होंने आज तक डिजिटल में कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां निभाईं। आज तक वेबसाइट पर राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय, अपराध और एजुकेशन व रोजगार जगत से जुड़ी खबरें लिखीं। इसके बाद एनडीटीवी ऑनलाइन में एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर इस विषय में अपनी समझ को और व्यापक बनाया। एनडीटीवी की पारी के बाद वे लाइव हिन्दुस्तान से जुड़े और बीते 9 वर्षों से करियर एजुकेशन जॉब्स सेक्शन पर काम कर रहे हैं।
शैक्षणिक पृष्ठभूमि
भारतीय जनसंचार संस्थान (आईआईएमसी), दिल्ली से हिन्दी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा, गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन में एमए व दिल्ली यूनिवर्सिटी से इतिहास में बीए ऑनर्स किया है। एनसीसी सी सर्टिफिकेट होल्डर हैं जिसके चलते उन्हें रक्षा क्षेत्र जैसे पुलिस व सेनाओं की भर्तियों की बेहतर समझ है।
विजन
तमाम तरह के करियर, स्कूल एजुकेशन, हायर एजुकेशन, भर्तियों, प्रतियोगी परीक्षाओं, एंट्रेंस एग्जाम, नौकरी के लिए जरूरी स्किल्स एवं बेरोजगार युवाओं के मुद्दों को लेकर पंकज के पास गहरी समझ है। उन्होंने यूपीएससी सिविल सेवा परीक्षा के कई टॉपरों के इंटरव्यू किए हैं। उनकी लिखी सक्सेस स्टोरीज युवाओं और प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे छात्रों को प्रेरित करती रही हैं। पंकज का मानना है कि विश्वसनीयता, पारदर्शिता और तथ्यपरकता ही पत्रकारिता की असली ताकत है। उनका लक्ष्य स्कूली छात्रों व बेहतर करियर एवं सरकारी नौकरी की तलाश कर रहे युवाओं को आसान भाषा में सटीक, तेज और भरोसेमंद जानकारी देना है।
विशेषज्ञता
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स्कूलिंग के बाद करियर की राहें
यूपीएससी, जेईई मेन व नीट जैसी बड़ी परीक्षाओं के टॉपरों के इंटरव्यू
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