NEET PG : ये कैसे गरीब, EWS वर्ग के MBBS डॉक्टरों ने 1 करोड़ फीस देकर लिया MD MS सीट पर दाखिला

संक्षेप: NEET PG : ईडब्ल्यूएस वर्ग के करीब 140 उम्मीदवारों ने भारी भरकम फीस देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे से मेडिकल पीजी स्पेशलिटीज सीटों पर दाखिला लिया है। इससे ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट की विश्वसनीयता पर सवाल खड़े हो गए हैं।

NEET PG : पोस्ट ग्रेजुएट मेडिकल सीटों पर दाखिले के तौर तरीके ने ईडब्ल्यूएस (आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग) सर्टिफिकेट की विश्ववसनीयता पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। ईडब्ल्यूएस वर्ग के करीब 140 उम्मीदवारों ने भारी भरकम फीस देकर प्राइवेट मेडिकल कॉलेजों के मैनेजमेंट और एनआरआई कोटे से मेडिकल पीजी स्पेशलिटीज सीटों पर दाखिला लिया है। इन मेडिकल पीजी सीटों की सिर्फ ट्यूशन फीस ही सालाना 25 लाख रुपये से 1 करोड़ रुपये से ज्यादा है। आपको बता दें कि ईडब्ल्यूएस कोटे का लाभ उसी अभ्यर्थी को मिलता है जिनके परिवार की सालाना इनकम 8 लाख रुपये से कम हो।

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

एक पोस्ट ग्रेजुएट ट्रेनी डॉक्टर ने कहा, 'वे ईडब्ल्यूएस उम्मीदवार के तौर पर नीट पीजी एग्जाम में अप्लाई करते हैं और जब उनकी रैंक बहुत कम आती है, तो वे एनआरआई बन जाते हैं। ये उम्मीदवार करोड़ों में फीस देकर एनआरआई या मैनेजमेंट कोटे की महंगी सीटें ले लेते हैं। एनआरआई या मैनेजमेंट कोटे से इन सीटों की फीस 1 करोड़ रुपये से भी ज्यादा हो जाती है। ऐसा सिर्फ भारत में ही हो सकता है।' डॉक्टर ने आगे कहा कि ऐसा पिछले साल भी हुआ था और फिर भी सरकार ने नकली ईडब्ल्यूएस सर्टिफिकेट वाले कैंडिडेट के मामले में कोई जांच नहीं की, जिससे काबिल उम्मीदवार के सीट पाने के चांस पर असर पड़ता है।

नीट पीजी में 1.1 लाख से भी ऊपर की रैंक वालों ने भी मोटी रकम देकर पा ली सीट टाइम्स ऑफ इंडिया में प्रकाशित एक खबर के मुताबिक नीट पीजी में 1.1 लाख से भी ऊपर की रैंक पाने वाले ईडब्ल्यूएस कोटे के एक उम्मीदवार ने जवाहरलाल नेहरू मेडिकल कॉलेज, बेलगावी में एनआरआई कोटे की डर्मेटोलॉजी एमडी सीट पर दाखिला लिया है। यहां इस स्पेशलिटी के लिए एनआरआई के लिए सालाना ट्यूशन फीस एक करोड़ रुपये से ज्यादा है। 84000 प्लेस रैंक वाले एक और ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने पुडुचेरी के विनायक मिशन्स मेडिकल कॉलेज में एनआरआई कोटे की महंगी जनरल मेडिसिन एमडी की सीट ली है। इसकी ट्यूशन फीस हर साल 55 लाख रुपये से ज्यादा है।

इसके अलावा तीन ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों ने संतोष मेडिकल कॉलेज में रेडियो डायग्नोसिस (76 लाख रुपये प्रति वर्ष), जनरल मेडिसिन और ऑब्सटेट्रिक्स एंड गायनेकोलॉजी जैसी स्पेशलिटीज में पोस्टग्रेजुएट सीटें चुनी हैं, जिनकी फीस सालाना 50 लाख रुपये है।

मैनेजमेंट कोटे की 16 में से 4 सीटें ईडब्ल्यूएस कैंडिडेट ने लीं नवी मुंबई के डॉ. डी.वाई. पाटिल मेडिकल कॉलेज में जनरल मेडिसिन पीजी में मैनेजमेंट कोटा की 16 सीटों में से चार ईडब्ल्यूएस उम्मीदवारों ने ली हैं। इस कोर्स की ट्यूशन फीस 48.5 लाख रुपये प्रति वर्ष है। एक ईडब्ल्यूएस अभ्यर्थी ने उसी कॉलेज में एमएस ऑर्थोपेडिक्स के लिए एक सीट चुनी है, जिसकी सालाना ट्यूशन फीस 62.5 लाख रुपये है।